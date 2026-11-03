Tom Brady kehrt als Fox-Experte zu den Patriots zurück

NFL-Legende Tom Brady kommentiert das Patriots-Spiel gegen die Packers erstmals live für Fox. Emotionaler Rückblick auf seine Zeit in New England und die aktuelle Rolle als Analyst.

Am kommenden Sonntag wird die US-amerikanische Football-Liga NFL eine besondere Sendung aus Foxborough übertragen. Tom Brady, die größte Ikone der Geschichte der New England Patriots, sitzt erstmals als Fernseh-Experte in der Kommentatorenkabine, als er für den US-Sender Fox bei einem Spiel der Patriots gegen die Green Bay Packers arbeitet. Diese Entwicklung wurde von den beteiligten Parteien bestätigt. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion ist seit der Saison 2024 festes Gesicht des Top-Teams von Fox, wo er an der Seite von Play-by-Play-Kommentator Kevin Burkhardt als Analyst agiert.

Karrierewechsel und mediale Präsenz

Tom Brady hatte seine aktive Laufbahn im Februar 2023 offiziell beendet. Seither hat sich der Legende vom Feld in die Kabine verlegt und eine neue berufliche Identität gefunden. Es ist nun bereits seine dritte Saison in dieser Rolle als Experte. Bislang wurde er jedoch noch nie für eine Partie der Patriots eingeteilt, die in seiner Heimatstadt stattfanden. In seiner ersten Saison als Experte lag dies auch an der schwachen Bilanz des Teams, das vier Siege und 13 Niederlagen verzeichnete. Nun ist es erstmals das Hauptspiel des Senders, das unter dem Titel America's Game of the Week läuft. Dies markiert einen Wendepunkt in seiner medialen Tätigkeit, da das Interesse an diesem spezifischen Match hoch ist.

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Emotionale Verbindungen und historische Rolle

Für Tom Brady ist die Partie auch emotional ein besonderer Termin. Er spielte von 2000 bis 2020 für die Patriots und gewann mit dem Team sechs seiner sieben Super-Bowl-Titel. Seine Zeit in New England ist untrennbar mit dem Erfolg der Franchise verbunden. Die Fans in Foxborough sehen in ihm weiterhin den unumstrittenen GOAT, also den größten Spieler aller Zeiten. Allerdings kritisieren viele ihn aufgrund seines Abstands zur Franchise, die er manchmal, auch aufgrund seines Jobs, einnimmt. Diese Distanz ist für einige Anhänger schwer zu verstehen, da er nun Teil des medialen Apparats ist, der über das Team berichtet, dem er ewig verbunden bleibt.

Zusammenarbeit im Broadcast-Team

Die Arbeit im Studio erfordert eine enge Abstimmung mit dem Kommentar-Team. Kevin Burkhardt fungiert als Play-by-Play-Kommentator, während Tom Brady als Experte die taktischen Aspekte des Spiels erläutert. Diese Kombination ist seit der Saison 2024 etabliert und hat sich als erfolgreich erwiesen. Die beiden bilden das Gesicht des Top-Teams von Fox. Brady bringt dabei tiefgreifendes Wissen ein, das nur ein Spieler mit seiner Erfahrung possesses kann. Seine Analysen bieten den Zuschauern einen Einblick in die Denkweise eines Quarterbacks auf höchstem Niveau.

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Ausblick auf das Wochenende

Das Spiel gegen die Green Bay Packers wird als Hauptattraktion des Wochenendes beworben. Die Patriots treten in einer Konstellation an, die besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Brady wird das Spiel aus der Perspektive eines Experten kommentieren, nicht als Spieler. Dies erlaubt ihm eine objektive, aber fundierte Betrachtung der Leistungen beider Teams. Die Nachfrage nach der Sendung ist erwartungsgemäß hoch. Fox setzt auf die Starpräsenz von Brady, um die Einschaltquoten zu steigern. Die Partnerschaft zwischen der NFL und Fox profitiert von der Legende des Sports.

Reaktion der Öffentlichkeit und Medien

Die Medienlandschaft in den USA reagiert bereits auf die Ankündigung. Viele Publikationen heben die symbolische Bedeutung des Moments hervor. Tom Brady kehrt nach Foxborough zurück, aber nicht als Akteur, sondern als Beobachter. Diese Rolle hat er in den letzten zwei Jahren ausgebaut. Die Kritik einiger Fans bleibt bestehen, wird jedoch von den meisten als Teil der natürlichen Entwicklung angesehen. Brady hat seinen Weg gefunden, seine Leidenschaft für den Football auch nach der aktiven Zeit zu leben. Die Kombination aus Geschichte und aktuellen Analysen macht die Sendung zu einem Muss für Football-Fans.