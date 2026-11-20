NFL-Legende Tom Brady soll Anteile am Premier-League-Klub FC Chelsea gekauft haben. Den Einstieg soll der Verkauf seiner Birmingham-City-Beteiligung ermöglicht haben.

Der siebenmalige Super-Bowl-Champion Tom Brady, 49, steigt nach übereinstimmenden Medienberichten beim englischen Top-Klub FC Chelsea ein. Der frühere NFL-Quarterback hat demnach Anteile am Premier-League-Klub gekauft. Die Blues selbst haben sich zu dem Einstieg bislang nicht öffentlich geäußert.

Verkauf der Birmingham-Anteile als Grundlage

Der Einstieg bei Chelsea hängt nach Angaben des Guardian direkt mit einem anderen Engagement zusammen. Brady beendet seine Beteiligung am Klub Birmingham City, und genau dieser Verkauf soll den Weg für ein Investment an der Stamford Bridge freimachen.

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Brady war im Jahr 2023 als Minderheitsinvestor bei Birmingham City eingestiegen. Gemeinsam mit der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Knighthead Capital Management hatte er sich damals an dem Projekt beteiligt. Zudem übernahm der frühere Quarterback den Vorsitz eines neu geschaffenen Beratungsgremiums.

Zuletzt hielt Brady 3,3 Prozent am Klub aus Birmingham. Ob er diesen Anteil vollständig veräußert, geht aus den vorliegenden Berichten nicht eindeutig hervor, die Beendigung seines Engagements wird jedoch als Kern des Vorgangs dargestellt.

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Unbekannte Details zum neuen Anteil

Wie groß Bradys neuer Anteil an Chelsea ist, ist bislang nicht bekannt. Ebenso offen bleibt, wie viel Geld der Football-Star für die Beteiligung bezahlt hat.

Laut ESPN gehört zu seiner Investorengruppe auch der Anwalt Alex Spiro. Er soll bei den Verhandlungen mitgeholfen haben. Die Rolle der übrigen Beteiligten ist in den Berichten nicht näher beschrieben.

Der Londoner Klub wird mehrheitlich von der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Clearlake Capital kontrolliert. Brady soll ein gutes Verhältnis zu Behdad Eghbali haben, dessen Investmentgesellschaft Clearlake Capital den Klub kontrolliert. Diese Verbindung wird in den Berichten als Teil des Hintergrunds genannt.

Bestehende Verbindung zu Chelsea und Eigentümerwechsel

Brady hatte bereits eine persönliche Verbindung zum Klub. Im Jahr 2025 war er Gast von Chelsea beim Finale der Klub-WM in New Jersey. Nach dem 3:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain feierte die Football-Legende mit den Chelsea-Spielern.

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Die Eigentümerstruktur bei Chelsea hatte sich bereits im September verändert. Todd Boehly und Mark Walter verkauften ihre Anteile am Klub. Im Zuge dieses Geschäfts wurde der Verein inklusive Schulden mit rund fünf Milliarden Pfund bewertet.

Weitere Investments im Profisport

Der Einstieg bei Chelsea ist für Brady nicht das einzige Engagement im Profisport. Seit 2024 besitzt er einen Fünf-Prozent-Anteil an den Las Vegas Raiders aus der NFL. Damit bleibt der frühere Quarterback auch nach dem Wechsel bei Birmingham City in mehreren Profi-Projekten engagiert.