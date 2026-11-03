Tom Bradys Rückkehr zu den Patriots bei FOX-Analyse

Tom Brady kehrt als Analyst zu den New England Patriots zurück. Die NFL-Legende kommentiert das Spiel gegen Green Bay Packers erstmals emotional für FOX.

Die NFL -Legende Tom Brady kehrt am kommenden Sonntag in seine sportliche Heimat Foxborough zurück. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion sitzt erstmals in seiner Rolle als Experte für den US-Sender FOX in der Kommentatorenkabine, um das Spiel der New England Patriots gegen die Green Bay Packers zu begleiten. Diese Begegnung markiert einen historischen Moment in der Karriere des 49-Jährigen, der seit dem Ende seiner aktiven Zeit als Spieler eine neue Identität im Medienbereich gefunden hat.

Erste TV-Partie für FOX gegen die eigene Franchise

Tom Brady wird das Duell zwischen den New England Patriots und den Green Bay Packers als Analyst für FOX Television begleiten. Bislang war es nie vorgekommen, dass der ehemalige Quarterback für ein Match seines langjährigen Teams als Kommentator eingeteilt wurde. In seiner ersten Saison als Experte hatte dies an der schwachen Bilanz der Patriots mit lediglich vier Siegen und dreizehn Niederlagen gelegen. Nun ist das Spiel als das Hauptevent des Senders, genannt "Americas Game of the Week", vorgesehen. Diese Positionierung unterstreicht die besondere Bedeutung des Auftritts für den Sender und das Fernsehen.

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Rolle als Analyst mit Kevin Burkhardt

Seit der Saison 2024 fungiert Tom Brady als das Gesicht der NFL-Übertragungen bei FOX. An der Seite des Play-by-Play-Kommentators Kevin Burkhardt bildet er das Kommentatorenpaar, das die Spiele analysiert. Brady hatte seine aktive Spielerkarriere im Februar 2023 beendet und sich sofort in die Rolle des Analysten eingearbeitet. Es handelt sich um seine dritte Saison in dieser spezifischen Funktion. Die Zusammenarbeit mit Burkhardt hat sich etabliert und wird nun durch die emotionale Komponente des Heimspiels von Brady ergänzt.

Emotionale Bedeutung und historische Verbindung

Für Tom Brady ist diese Partie emotional von hoher Bedeutung, da er von 2000 bis 2020 für die New England Patriots auf dem Feld stand. Mit dem Team gewann er sechs seiner sieben Super-Bowl-Titel, was ihn zu einer ikonischen Figur in der Franchise-Geschichte macht. Im vergangenen August hatten die Patriots vor dem Stadion eine Statue zu seinen Ehren enthüllt. Diese Geste symbolisiert den hohen Stellenwert, den Brady in der Community und bei der Organisation einnimmt, obwohl er nicht mehr als Spieler tätig ist.

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Kritik und Distanz in der Fanschaft

Trotz des status als unbestrittener "GOAT" (Greatest of All Time) unter den Patriots-Fans gibt es auch Stimmen der Kritik. Viele Anhänger bemängeln die neuartige Distanz, die Brady zu seiner alten Franchise wahrt. Diese Abgrenzung wird teilweise auf seinen neuen Job bei FOX zurückgeführt, der ihn an andere Verpflichtungen bindet. Die Rückkehr als Analyst könnte daher nicht nur als sportliche Analyse, sondern auch als Versuch der Versöhnung oder der Neudefinition der Beziehung zwischen Star und Team gewertet werden.

Auswirkungen auf die NFL-Übertragung

Die Präsenz von Tom Brady bei einem Heimspiel der Patriots zieht zweifellos die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. FOX setzt auf die emotionale Bindung der Fans an Brady, um die Einschaltquoten für "Americas Game of the Week" zu steigern. Die Kombination aus seiner Expertise, seiner Geschichte mit dem Team und der aktuellen Rolle als Medienstar schafft ein einzigartiges narratives Umfeld für die Übertragung. Die Reaktionen der Fachwelt und der Fans auf die Analyse werden den Ton für die Wahrnehmung seiner neuen Karrierephase mitbestimmen.