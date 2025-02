Tom Cruise Atmet Kohlendioxid Während Unterwasser-Sequenz für „Mission: Impossible - The Final Reckoning“

Tom Cruise ist bekannt für seine halsbrecherischen Stunts. In der neuen Mission: Impossible-Sequenz geht es sogar unter Wasser: Für eine atemberaubende Unterwasser-Sequenz musste Cruise während des Drehs in einem riesigen Wassertank die Kontrolle bewahren, während er gleichzeitig dem Sauerstoffmangel und der Überhitzung durch Kohlendioxid ausgesetzt war.

Chantal bevorzugt Komödien. Doch auch Film e von Quentin Tarantino oder „Jurassic Park“ haben ihren Geschmack. Mit „Mission: Impossible - The Final Reckoning“ startet im Mai schon der 8. Teil der legendären Action-Reihe. Tom Cruise hat seine Stunts darin natürlich wieder selbst ausgeführt – und bei einem wurde es für ihn einmal mehr lebensgefährlich.

Tom Cruise ist in Hollywood nicht nur für sein charakteristisches Lächeln und seine schauspielerische Präsenz bekannt, sondern vor allem für halsbrecherische Stunts in zahlreichen Actionfilmen. Anders als viele seiner Kollegen besteht der Schauspieler darauf, selbst die gefährlichsten Actionszenen durchzuführen. Besonders in der „Mission: Impossible“-Reihe hat Cruise immer wieder die Grenzen des Machbaren verschoben. Er hing an der Außenseite eines startenden Militärflugzeugs, kletterte am Burj Khalifa oder sprang mit einem Motorrad von einer Klippe. Christopher McQuarrie führt die Handlung Tom Cruise alias Ethan Hunt nun in das Wrack, das am Meeresboden ruht. Für eine spektakuläre Unterwasser-Sequenz wurde ein riesiger Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 8,5 Millionen Litern genutzt. Cruise trug dafür einen speziell angefertigten Anzug und eine Maske mit einem beleuchteten Helm – ein Detail, das sicherstellt, dass das Publikum ihn in jeder Einstellung erkennt. Doch die Dreharbeiten waren alles andere als einfach: Die Tauchausrüstung konnte er maximal zehn Minuten am Stück tragen, bevor sein Körper durch den Sauerstoffmangel belastet wurde. „Ich atme mein eigenes Kohlendioxid ein. Es sammelt sich im Körper an und wirkt sich auf die Muskeln aus“, erzählt Cruise im Interview mit Empire. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass man an einer Überexposition gegenüber Kohlendioxid sterben kann. Cruise musste dabei die Kontrolle bewahren: „Man muss all das überwinden, während man es tut, und präsent sein.“ Nicht nur für den Schauspieler selbst, sondern auch für das gesamte Stunt-Team war die Szene eine enorme Herausforderung. Regisseur McQuarrie betonte gegenüber Empire, dass es sowohl physisch als auch logistisch schwierig war, die Sequenz bei der Inszenierung gut rüberzubringen – und dabei die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Übrigens ist das nicht die einzige Szene, die den Körper des Schauspielers belastete. Im nachfolgenden Artikel erfahrt ihr, bei welcher Action-Sequenz Tom Cruise sogar ohnmächtig wurde.





