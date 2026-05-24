Tom Cruise excludes longtime partner for 'Top Gun 3', sparks controversy

Tom Cruise has reportedly excluded his longtime partner, Christopher McQuarrie, from his next film project, sparking controversy and speculation about the reasons behind the decision.

" Top Gun 3 " wird voraussichtlich eines der größten Actionfilme der nächsten Zeit sein. Tom Cruise wird versuchen, den Erfolg der Vorgänger anzusprechen und schließt seinen langjährigen Partner aus.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Tom Cruise soll Christopher McQuarrie angeordnet haben, seinen langjährigen Partner für einen Posten bei seinem nächsten Filmprojekt in Betracht zu ziehen.

Dies ist ein ganz anderes Kaliber, schließlich handelt es sich bei den Vorgängern "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" und "Top Gun: Maverick" sowohl um Kassenschlärer als auch um Kult-Hits, die in keiner Sammlung fehlen dürfen. Beide Filme erhaltet ihr Der Grund für das vermeintliche Zerwürfnis ist, dass Cruise McQuarrie die Schuld am "Mission: Impossible"-Fiasko gegeben haben soll. Tom Cruise hatte auch schon mit anderen Hollywood-Größen Streit.

Cruise und McQuarrie haben gemeinsam bereits an zehn Filmen gearbeitet, neben den "Mission: Impossible"-Filmen realisierten sie unter anderem auch "Jack Reacher", "Valkyrie", "Edge of Tomorrow" und eben "Top Gun: Maverick". Bei dieser langen Zeit der Zusammenarbeit verwundert es mich nicht, dass es zu Unstimmigkeiten kommen kann. Auch mit Steven Spielberg soll sich der Hollywoodstar 2005 bei ihrer erst zweiten Arbeit nach dem Sci-Fi-Hit "Minority Report" zerstritten haben.

Trotz eines enormen Erfolgs mit "Krieg der Welten", haben sie bis heute nicht mehr zusammengearbeitet. Der 63-Jährige gilt als intensiver und hingebungsvoller Filmemacher, der seine Vision am Set energisch vertritt und die komplette Kontrolle beansprucht. Damit kommen nicht alle klar. Diese kreative Pause voneinander dürfte aber eventuell ganz gut für beide sein.

Darauf haben Action-Fans gewartet: Der erfolgreichste Kriegsfilm aller Zeiten erhält endlich eine Fortsetzun





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