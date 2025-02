Tom Cruise für den nächsten 'Mission: Impossible'-Film in einen Wassertank

Tom Cruise riskiert in den Dreharbeiten zu 'Mission Impossible - The Final Reckoning' sein Leben für eine Unterwasser-Szene. Die 'Let's Dance'-Profis Ekaterina Leonova und ihr neuer Freund Ilya Viarmenich freuen sich über die Unterstützung der Kollegen. Anna-Maria Ferchichi teilt ungeschönte Einblicke in einen Familientag mit ihren sieben Kindern. Renata Lussier berichtet von der Kita-Eingewöhnung ihrer 11 Monate alten Tochter Stella.

Tom Cruise , 62, für seine eindrucksvollen Stunts immer wieder an seine Grenzen geht. Bei den Dreharbeiten zu 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' geht der Hollywoodstar jedoch ein wahres Risiko ein: Für eine Unterwasser-Szene begibt sich der Schauspieler in einen mit 8,5 Millionen Liter gefüllten Wassertank, der sich auf Kommando drehen kann.

Dabei trägt er eine spezielle Ausrüstung, unter anderem einen beleuchteten Helm, der beweisen soll, dass es wirklich Cruise ist, der sich in dem Anzug befindet. Die Montur darf der 62-Jährige jedoch nur zehn Minuten lang tragen, bevor es zum Sauerstoffmangel kommt. 'Ich atme mein eigenes Kohlendioxid ein. Es sammelt sich im Körper an und wirkt sich auf die Muskeln aus', erklärt der Schauspieler im 'Empire'-Interview. Hohe Konzentrationen von Kohlendioxid können lebensgefährliche Erstickungsanfälle auslösen. Regisseur Christopher McQuarrie, 56, war angespannt, als sein Darsteller in den Wassertank stieg. 'Er befindet sich in einer rotierenden Struktur voller Trümmer, und man musste einen Weg finden, diese Umgebung so chaotisch und verstört wie möglich aussehen zu lassen, aber so, dass man es wiederholen konnte und Tom sich darin zurechtfinden und überleben konnte', schildert der Filmemacher. Am Ende hat Tom Cruise auch diesen Stunt erfolgreich meistern können.In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte um das Liebesleben von Ekaterina Leonova, 37. Der 'Let's Dance'-Profi hat stets geschwiegen. Nach erneuten Schlagzeilen kann und will sie aber ihr Glück nicht mehr für sich behalten. Den diesjährigen Valentinstag nutzt Ekat daher für ein erstes Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund Ilya Viarmenich, der ebenfalls als professioneller Tänzer auf der Bühne steht. Ihre 'Let's Dance'-Kolleg:innen freuen sich für Leonova und ihren Liebsten. Eine augenzwinkernde Drohung kann sich Zunächst verrät er: 'Ilya hat mit mir schon Bier getrunken – deshalb kann ich guten Gewissens sagen: er ist ein top Partner für dich. Herzlichen Glückwunsch.' Um dann eine Mini-Warnung hinterherzuschieben: 'Ekat, mach also kein Sche**'. Die versteht den Humor ihres ''Machen wir jetzt unseren allerersten Ausflug 2015? Okay alter, F***', rutscht es aus Anis Ferchichi alias Bushido, 46, heraus. Es ist der Beginn eines Videos, das Ehefrau, 43, auf Instagram teilt. Dort gewährt sie regelmäßig Einblicke in das turbulente Familienleben mit sieben Kindern (Sohn Montry, 22, lebt nicht mehr zu Hause). Was folgt, sind ehrliche Aufnahmen vom Ausflug mit der Rasselbande, bei der es durchaus auch mal chaotisch zugeht. Es wird geweint, die Drillinge wollen abwechselnd getröstet werden, die Eltern sorgen sich beim Malen um die Kleidung ihrer Kids. 'Ursprünglich war es ein anderes Reel, mit Musik & alles schön , so wie Instagram eben ist. Dann habe ich mir gedacht , nee es war gestern schön aber eben auch nervig mit Geweine der Kleinen ', berichtet Anna-Maria. 'Warum soll man das immer rausschneiden. Mit so vielen Kindern sind Autofahrten, Ausflüge usw einfach nicht nur harmonisch. ' Doch zwischendurch sind auch liebevolle und fürsorgliche Momente zu beobachten. Für diesen ungeschönten Einblick erhält die Dubai-Auswanderin zahlreich Zuspruch: 'Und genau deswegen lieb ich es. Weil es eben nicht rausgeschnitten ist. Weil es nämlich genau so mit Kindern abläuft. Bei jedem', schreibt ein begeisterter Fan.Renata Lussier, 37, und ihre Tochter Stella, 11 Monate, sind momentan inmitten der Kita-Eingewöhnung. Viele Eltern wissen: Dieser Prozess kann zu einem nervenaufreibenden Spektakel werden, bei dem alle Gefühle hochkochen – nicht nur bei den Kindern, sondern vor allem auch bei den Eltern. Schließlich ist es die erste große Trennung zwischen der 'Let's Dance'-Tänzerin und ihrem Mädchen. Doch die kleine Stella scheint sich in ihrer Einrichtung pudelwohl zu fühlen. Renata hat auf Instagram verraten, wie es derzeit läuft. Zu einem Foto, das Stella auf dem Schoß einer Betreuerin zeigt, schreibt die 37-Jährige: 'Eingewöhnung läuft so super. Noch diese Woche und dann haben wir es geschafft.' Daraufhin schwärmt die Profitänzerin von ihrer Tochter, die im März ihren ersten Geburtstag feiern wird. Stella könne sich schon ganz wunderbar ohne ihre Mama beschäftigen. Offenbar hat auch die Frau von, 37, ein gutes Gefühl. 'Mein Gott, ein Paradis einfach', so die Tänzerin. Sie sei sehr 'glücklich', dass sie diesen Platz bekommen konnte. Sie erklärt ihrer Instagram-Community, dass es sich bei der Tagesstätte um zwei Tagesmütter handeln würde, die lediglich neun Kinder betreuen. Eine kleine Größe, um Stella den Einstieg in ihren Vormittag ohne die Eltern zu erleichtern.





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tom Cruise Mission Impossible Ekaterina Leonova Ilya Viarmenich Let's Dance Anna-Maria Ferchichi Bushido Kita Familienleben

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning: Kann Tom Cruise wirklich aufhören?Tom Cruise kehrt zum letzten Mal als Ethan Hunt in „Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning“ zurück. Ob es tatsächlich das Finale ist, ist fraglich. Co-Star Hayley Atwell spekuliert über Cruises Zukunft im Franchise.

Weiterlesen »

Neue Bilder zu 'Mission: Impossible 8' zeigen die Action-Szene, bei der Tom Cruise ohnmächtig wurdeSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Weiterlesen »

Neue Bilder zu 'Mission: Impossible 8' zeigen die Action-Szene, bei der Tom Cruise ohnmächtig wurdeSeit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um 'Star Wars' - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft.

Weiterlesen »

Nach dem neuen Mission: Impossible 8-Trailer ist klar, warum Tom Cruise beim Dreh ohnmächtig wurdeBeim Super Bowl wurde ein neuer Trailer zu Mission: Impossible 8 veröffentlicht. Der geizt nicht mit spektakulären Bildern und einer Action-Sequenz, für die Tom Cruise alles gegeben hat.

Weiterlesen »

Tom Cruise Atmet Kohlendioxid Während Unterwasser-Sequenz für „Mission: Impossible - The Final Reckoning“Tom Cruise ist bekannt für seine halsbrecherischen Stunts. In der neuen Mission: Impossible-Sequenz geht es sogar unter Wasser: Für eine atemberaubende Unterwasser-Sequenz musste Cruise während des Drehs in einem riesigen Wassertank die Kontrolle bewahren, während er gleichzeitig dem Sauerstoffmangel und der Überhitzung durch Kohlendioxid ausgesetzt war.

Weiterlesen »

Tom Cruise spricht über böse Verletzung bei 'Mission: Impossible'-DrehTom Cruise ist für seine waghalsigen Stunts bekannt. Dass er trotz schwerer Verletzung mit dem Drehen nicht aufhörte, erzählt er jetzt in einem Interview.

Weiterlesen »