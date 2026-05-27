Tom Hardy soll aus 'MobLand' gefeuert worden sein: Spannungen am Set

Laut einem Bericht aus den USA soll Tom Hardy hinter den Kulissen der Paramount+-Serie 'MobLand' gefeuert worden sein. Grund sollen Spannungen zwischen dem Schauspieler und den Produzenten Jez Butterworth und David Glasser gewesen sein.

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel von 'MobLand' hat ein Bericht aus den USA für Aufsehen gesorgt: Tom Hardy soll hinter den Kulissen der Paramount+ -Serie gefeuert worden sein.

Laut dem Bericht hat Paramount Tom Hardy vor Beginn der Produktion von Staffel 3 aus der Serie 'MobLand' entlassen. Grund sollen Spannungen am Set zwischen dem Schauspieler und den Produzenten Jez Butterworth und David Glasser gewesen sein. Demnach sei Hardy während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel mehrfach zu spät erschienen und habe sich wiederholt in Drehbücher eingemischt, indem er Dialoge veränderte und ungefragt inhaltliche Anmerkungen machte. Besonders kritisch soll Hardy dem Ensemble-Ansatz der Serie gegenübergestanden haben.

'MobLand' setzt bewusst auf mehrere große Namen wie Helen Mirren und Pierce Brosnan und nicht auf einen einzelnen Star im Mittelpunkt. Diese kreative Ausrichtung soll laut dem Bericht zu weiteren Konflikten geführt haben.

Schließlich habe Butterworth sogar damit gedroht, das Projekt zu verlassen, woraufhin Paramount angeblich die Reißleine gezogen hat. Eine offizielle Stellungnahme steht bislang aus. Weder Paramount noch Hardy haben sich öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Fest steht allerdings: In der bereits abgedrehten zweiten Staffel wird Hardy noch zu sehen sein.

Ob und wie die Serie darüber hinaus ohne ihn weitergeführt wird, bleibt offen. Tom Hardy spielt in 'MobLand' den Fixer Harry Da Souza, einen in Portugal geborenen Auftragskiller und loyalen Problemlöser der Harriman-Familie. Seine Figur ist eng mit den von Pierce Brosnan und Helen Mirren gespielten Clan-Oberhäuptern verknüpft und zählt bislang zu den zentralen Figuren der Serie. Entsprechend unklar ist, wie ein möglicher Ausstieg erzählerisch gelöst werden könnte.

Ein Produktionsupdate lieferte zuletzt Cast-Mitglied Emmett J. Scanlan, der bestätigte, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits im März abgeschlossen wurden. Denkbar ist, dass kommende Episoden inhaltlich angepasst werden, um einen möglichen Abgang Hardys in einer dritten Staffel vorzubereiten





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