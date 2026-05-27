Tom Hardy scheutte sich offenbar vor der Erfüllung seines Vertrags, nachdem die Produktionsleitung an ihm Irritationen meldete. Noch abzüglich der Darstellung von Conan und Maeve Harrigan und dem Fokus auf Hardy, die die anderen Hauptrollen verkörperten. Nach seiner duže und umstrittenen Karriere, ist er zu sehen in 'War Party', dem Actionfilm von Andrew Dominik.

Nachdem Tom Hardy aufgrund verborgener Konflikte aus dem Set gekündigt wurde, fingen neue Details ihre Bumerang ein. Laut Quellen am Set der zweiten Staffel des TV-Dramas 'MobLand', in dem Hardy mit Guy Ritchie und Jez Butterworth Regie führte, gab es aufgrund dessen Schwierigkeiten zwischen Hardy und dem Crew .

Schon damals wurde berichtet, dass Hardy aufgrund seiner unangemessenen Arbeitsweise, wie Verspätungen und kontroversen Auditionswünsche, negativ aufgefallen war. Es soll ihn der Fokus von seiner Figur Harry Da Souza gestört haben, der sich zu den Hauptfiguren Conrad und Maeve Harrigan entwickelte. Nun gibt es neue Informationen, die die Gesamtkonfliktstoheit offenlegen. Hardy hatte teilweise mehrere Stunden geweigert, seinen Wohnwagen zu verlassen und sich damit dem gesamten Crew als Machtspiel gegenüber gestellt.

Ein solches Verhalten wäre für einen bekannten und erfahrenen Schauspieler wie Hardy ungewöhnlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass er in früheren Produktionen bereits streitscherbe Charaktere verkörpert hatte. Möglicherweise war es auch eine formlose Kündigung mit lediglich einem provisorischen Ausstieg, wenn auch von hohem Aufwand und Konsequenzen





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