Tom Hardy verlässt 'MobLand'-Set: Neue Details über sein Verhalten

Tom Hardy, der britische Schauspieler, der für seine Rollen in Filmen wie 'Inception' und 'The Revenant' bekannt ist, hat angeblich das Set der TV-Serie 'MobLand' verlassen. Die Gerüchte über sein Verhalten auf dem Set haben sich nun bestätigt. Hardy soll durch häufige Verspätungen, ungefragte inhaltliche Anmerkungen und eigenmächtige Drehbuchänderungen negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.

Tom Hardy , der britische Schauspieler, der für seine Rollen in Filmen wie 'Inception' und 'The Revenant' bekannt ist, hat angeblich das Set der TV-Serie 'MobLand' verlassen.

Die Gerüchte über sein Verhalten auf dem Set haben sich nun bestätigt. Hardy soll durch häufige Verspätungen, ungefragte inhaltliche Anmerkungen und eigenmächtige Drehbuchänderungen negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Eine nicht genannte Quelle hat weitere Informationen preisgegeben, wonach Hardy sich teilweise über Stunden geweigert haben soll, seinen Wohnwagen zu verlassen. Dies habe die gesamte Besetzung warten lassen.

Hardy soll sich auch darüber beschwert haben, dass der Fokus der Serie von seiner Figur des Fixers Harry Da Souza zu den Clan-Anführer*innen Conrad und Maeve Harrigan gerückt sei





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