Tom Hardys extremes Bane-Training bis heute spürbar

Für seine Rolle als Bane in "The Dark Knight Rises" nahm Tom Hardy massiv an Gewicht zu. Die körperlichen Folgen dieser Transformation begleiten den Schauspieler bis heute.

Sein Körper ist Tom Hardy für keine Filmrolle zu schade. Für eine seiner anspruchsvollsten Rollen ging der Brite bis ans Äußerste. Der Schauspieler , der sich bereits in der Vergangenheit durch extreme körperliche Transformationen ausgezeichnet hat, ließ sich für seine Darstellung des Schurken Bane in Christopher Nolan s drittem Batman -Film " The Dark Knight Rises " zu einer massiven Muskelmasse antreiben.

Die Figur des muskulösen Terroristen, der Gotham City ins Chaos stürzen will, verlangte dem Briten einiges ab. Acht Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ist Batman, gespielt von Christian Bale, in den Untergrund abgetaucht, nachdem er Harvey Dents Verbrechen auf sich nahm. Doch als Bane auftaucht und die Stadt bedroht, muss der alternde Bruce Wayne aus dem Schatten treten. Trotz seiner Erfahrung ist er dem körperlich überlegenen Koloss zunächst unterlegen.

Mit Hilfe von Commissioner Gordon, dem Polizisten John Blake und der undurchsichtigen Selina Kyle kann Batman dem Widersacher schließlich etwas entgegensetzen. Die Verwandlung für diese Rolle ließ Tom Hardy bis heute nicht los. Um die Statur des Bane zu erreichen, futterte und trainierte er sich auf ein Körpergewicht von 90 Kilogramm hoch - bei einer Körpergröße von 1,75 Metern ein enormes Gewicht. Diese körperliche Extremform forderte jedoch ihren Tribut.

In einem Interview gestand Hardy, dass er zwar keine großen dauerhaften körperlichen Schäden davongetragen habe, ihm aber der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Körperformen mit zunehmendem Alter schwerer falle. Er habe rund 15 Kilogramm reine Muskelmasse zugelegt. Die Spuren dieser Verwandlungen sind spürbar: Seine Gelenke knacken, obwohl sie das eigentlich nicht sollten, und das Heben seiner Kinder fällt ihm inzwischen deutlich schwerer. Trotz dieser nachhaltigen körperlichen Belastungen bleibt Hardy ein gefragter Actionstar.

Er stand zuletzt für zahlreiche erfolgreiche Filme vor der Kamera und wird im kommenden Jahr im Netflix-Film "Havoc" unter der Regie von Action-Spezialist Gareth Evans zu sehen sein. Mit 45 Jahren plant er jedoch, bei seinen körperlichen Transformationen künftig etwas langsamer zu machen. 18 Jahre nach der Veröffentlichung von "The Dark Knight Rises" bleibt die Rolle des Bane eine der markantesten Verwandlungen in seiner Karriere und ein eindrückliches Beispiel für den kompromisslosen Einsatz eines Schauspielers für sein Handwerk





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