Tom Holland denkt über Spider-Mans Zukunft nach

Tom Holland spricht offen über das Ende seiner Rolle als Spider-Man und seinen Wunsch, die nächste Generation von Superhelden-Darstellern zu fördern. Er möchte wie Robert Downey Jr. als Mentor agieren.

Keine Marvel -Figur hat die vergangenen Jahre so geprägt wie Spider-Man . Seit 2016, als Tom Holland erstmals das Kostüm der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft übernahm, ist der Schauspieler untrennbar mit Peter Parker verbunden.

Innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) entwickelte er sich nach seinem ersten Auftritt in Captain America: Civil War zu einem der beliebtesten Helden. Doch nun blickt Holland überraschend weit in die Zukunft und spricht offen darüber, wie es für den Superhelden nach seiner Zeit weitergehen könnte. 2026 markiert Tom Hollands zehnjähriges Marvel-Jubiläum. Grund genug für den Schauspieler, über das Ende seiner Rolle nachzudenken.

Im Gespräch mit dem Magazin Men's Health verriet er: Für die Person, die als Nächstes dran ist - egal, ob das Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman oder jemand anderes ist - würde ich gern dabei helfen, das nächste Kapitel aufzubauen. Diese Aussage erinnert an Robert Downey Jr., der in den Filmen in der Rolle des Tony Stark alias Iron Man erschien und für Tom Hollands Einstieg in das MCU eine prägende Rolle spielte.

Der gebürtige Brite könnte sich daher vorstellen, zukünftig eine ähnliche Mentorfunktion einzunehmen. Der Spider-Man-Darsteller verrät dazu: Wenn ich das tun könnte, was Downey für mich getan hat, dann wäre ich vollkommen zufrieden damit, in den Sonnenuntergang davonzuschwingen. Bevor sich Tom Holland jedoch für immer aus dem beliebten Superhelden-Franchise verabschiedet, kommen Fans in mindestens einem Film noch voll auf ihre Kosten. So setzt Spider-Man: Brand New Day direkt nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home an.

Nachdem Doctor Strange die Erinnerungen der Welt an Peter Parker gelöscht hat, lebt dieser zwar anonym, kämpft aber weiterhin als Spider-Man gegen das Verbrechen. Der Film soll neue Wege für die Figur eröffnen und gleichzeitig die Tür für mögliche Nachfolger öffnen. Holland selbst betont, dass er die Rolle nicht ewig spielen werde, aber die Verantwortung spüre, den Staffelstab weiterzugeben. Die Zukunft von Spider-Man im MCU bleibt also spannend.

Während die Fans gespannt auf den nächsten Film warten, der voraussichtlich 2026 erscheinen soll, spekulieren viele über die Einführung von Miles Morales als neuen Spider-Man. In den Comics hat Miles bereits eine etablierte Geschichte und könnte problemlos ins Kino-Universum integriert werden. Auch Spider-Gwen, eine alternative Version der Heldin, oder andere Figuren wie Spider-Woman wären denkbar.

Holland selbst zeigt sich offen für eine Übergabe der Maske und möchte dabei eine unterstützende Rolle spielen, ähnlich wie es einst Tony Stark für ihn tat. Diese Entwicklung würde nicht nur dem Charakter Peter Parker einen würdigen Abschluss geben, sondern auch neue Geschichten und Perspektiven im Marvel-Universum ermöglichen. Neben den filmischen Plänen hat Tom Holland auch persönliche Ziele. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Spider-Man weltberühmt wurde, möchte sich künftig mehr auf andere Projekte konzentrieren.

Dazu gehören unter anderem Dramen und Produktionen, die ihm künstlerisch mehr abverlangen. Doch die Bindung zu Marvel und insbesondere zu Spider-Man bleibt stark. Holland betont immer wieder, wie dankbar er für die Möglichkeit sei, diese Ikone verkörpern zu dürfen. Die Entscheidung über sein endgültiges Ausscheiden wird jedoch nicht allein von ihm abhängen, sondern auch von Marvel Studios und dem Erfolg der kommenden Filme.

Insgesamt zeigt Tom Hollands Offenheit, wie sehr er die Figur und das Franchise respektiert. Sein Wunsch, die nächste Generation von Spider-Man-Darstellern zu fördern, spiegelt die Werte des Helden wider: Verantwortung übernehmen und anderen helfen. Ob Miles Morales, Spider-Gwen oder eine völlig neue Interpretation - die Zukunft von Spider-Man auf der Leinwand ist vielversprechend. Für die Fans bleibt die Hoffnung, dass Holland noch einige Male in das Kostüm schlüpft, bevor er den Staffelstab weitergibt.

Bis dahin können sie sich auf Spider-Man: Brand New Day freuen, der im Dezember 2025 in die Kinos kommen soll. Die Vorfreude ist riesig, und die Diskussionen über die Nachfolge werden sicherlich noch lange anhalten





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