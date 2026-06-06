Tom Holland: Der Spagat zwischen 'Spider-Man' und 'Die Odyssee'

Tom Holland spricht in einem Interview über die Herausforderung, seine Rollen in 'Spider-Man: Brand New Day' und 'Die Odyssee' unter einen Hut zu bringen. Dabei hat ihm Christopher Nolan geholfen. Hugh Jackman verdankt seine Karriere dem Umstand, dass es bei den Dreharbeiten zu 'Mission: Impossible II' massive Verzögerungen gab, die dazu führten, dass Bryan Singer für 'X-Men - Der Film' einen neuen Darsteller für Wolverine finden musste. Dougray Scott, der zunächst als Wolverine gesetzt war, verletzte sich am Set von 'Mission: Impossible II' und verpasste so eine potenzielle Karriere. Tom Holland hätte beinahe eine ähnliche Geschichte erlebt, als er das Angebot erhielt, in Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' mitzuspielen. Letztendlich konnte er jedoch beide Filmproduktionen unter einen Hut bringen und hat so sein bestes Kinojahr.

Tom Holland hat in einem Interview über die Herausforderung gesprochen, seine Rollen in ' Spider-Man : Brand New Day' und ' Die Odyssee ' unter einen Hut zu bringen.

Dabei hat ihm Christopher Nolan geholfen. Hugh Jackman verdankt seine Karriere dem Umstand, dass es bei den Dreharbeiten zu 'Mission: Impossible II' massive Verzögerungen gab, die dazu führten, dass Bryan Singer für 'X-Men - Der Film' einen neuen Darsteller für Wolverine finden musste. Dougray Scott, der zunächst als Wolverine gesetzt war, verletzte sich am Set von 'Mission: Impossible II' und verpasste so eine potenzielle Karriere.

Tom Holland hätte beinahe eine ähnliche Geschichte erlebt, als er das Angebot erhielt, in Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' mitzuspielen. Es gab jedoch einen Terminkonflikt mit den Dreharbeiten zu 'Spider-Man: Brand New Day'. Letztendlich konnte er jedoch beide Filmproduktionen unter einen Hut bringen und hat so sein bestes Kinojahr. Der Trailer zu 'Spider-Man: Brand New Day' verspricht ein Spektakel sondergleichen.

Die Verantwortlichen bei Sony Pictures wollten nicht auf den Hauptdarsteller ihres Hits 'Spider-Man: No Way Home' verzichten und haben den Drehbeginn von 'Spider-Man: Brand New Day' nach hinten verschoben, damit Holland bei 'Die Odyssee' dabei sein kann. Die Dreharbeiten zur Homer-Verfilmung wurden innerhalb des gesetzten Zeitrahmens im August 2025 beendet und Holland konnte direkt zu den Dreharbeiten seines nächsten Marvel-Abenteuers unter Destin Daniel Cretton nach Schottland eilen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tom Holland Spider-Man Die Odyssee Christopher Nolan Hollywood

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tom Holland nennt Zendaya seine 'Lebensader' in HollywoodTom Holland schwärmt von Zendaya als seiner 'Lebensader'. Warum die Schauspielerin für ihn so unersetzlich geworden ist, verrät er jetzt.

Read more »

'Die Odyssee': Riesiger Ansturm auf IMAX-Tickets in den USADas Interesse an Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' ist in den USA weiterhin ungebrochen. Der Vorverkauf für die IMAX-Vorstellungen war so groß, dass die Server der Kinoketten und Online-Ticketanbieter überlastet waren. Obwohl die IMAX-Vorstellungen für das Startwochenende bereits seit vergangenem Sommer ausverkauft sind, gibt es weiterhin großes Interesse an dem Film. Die Odyssee hat ein R-Rating in den USA erhalten, was bedeutet, dass ein großer Teil des wichtigen Publikums ausgeschlossen sein könnte. Trotz der hohen Altersfreigabe und des großen Budgets von 250 Millionen US-Dollar ist es schwer zu prognostizieren, wie der Film mit absoluter Starbesetzung ankommen wird. In Deutschland startet 'Die Odyssee' am

Read more »

Christopher Nolans 'Die Odyssee' erhält R-Rating - teuerster R-Film aller Zeiten?Christopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' hat die US-Altersfreigabe R erhalten, was für einen 250-Millionen-Dollar-Blockbuster selten ist. Das wirft Fragen nach den kommerziellen Aussichten auf, doch Nolans Erfolgsbilanz spricht für sich.

Read more »

Die Odyssee: Christopher Nolans teuerster R-Rated FilmChristopher Nolans Fantasy-Epos 'Die Odyssee' hat von der MPA ein R-Rating erhalten, was für einen 250-Millionen-Dollar-Blockbuster selten ist. Es könnte der teuerste R-Film aller Zeiten sein. Trotz der Altersfreigabe sieht man aufgrund von Nolans Erfolgen gute Chancen.

Read more »