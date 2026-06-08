Tom Holland über die Zukunft von Spider-Man

Spider-Man-Darsteller Tom Holland spricht offen über die Zukunft des Superhelden nach seiner Zeit im Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Schauspieler könnte sich vorstellen, eine Mentorfunktion einzunehmen, ähnlich der Rolle, die Robert Downey Jr. für ihn spielte.

Spider-Man -Darsteller Tom Holland spricht offen über die Zukunft des Superhelden nach seiner Zeit im Marvel Cinematic Universe (MCU). 2026 markiert das zehnjährige Marvel-Jubiläum von Tom Holland , der sich nun über das Ende seiner Rolle nachdenkt.

Im Gespräch mit einem Magazin äußerte sich Holland dazu, wie es für den Superhelden nach seiner Zeit weitergehen könnte. Der Schauspieler könnte sich vorstellen, eine Mentorfunktion einzunehmen, ähnlich der Rolle, die Robert Downey Jr. für ihn spielte, als er in den Filmen in der Rolle des Tony Stark alias Iron Man erschien. Holland verrät, dass er vollkommen zufrieden wäre, wenn er das tun könnte, was Downey für ihn getan hat, und in den Sonnenuntergang davonzuschwingen. Der nächste Film,





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