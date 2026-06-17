Tom Holland und Zendaya: Schauspieler bestätigt überraschend seine Ehe mit Zendaya

Tom Holland und Zendaya sind nicht nur auf der Leinwand ein eingespieltes Team, sondern auch im echten Leben. Lange Zeit haben sie ihre Beziehung geheim gehalten, doch nun hat der 'Spider-Man'-Star überraschend seine Ehe mit Zendaya bestätigt.

Tom Holland (30) und Zendaya (29) sind nicht nur auf der Leinwand ein eingespieltes Team, sondern auch im echten Leben. Lange Zeit haben sie ihre Beziehung geheim gehalten, doch nun hat der ' Spider-Man '-Star überraschend seine Ehe mit Zendaya bestätigt.

Im Gespräch mit 'Esquire' wurde Holland auf gefälschte Hochzeitsfotos angesprochen, die im Frühjahr im Netz kursierten. Darauf waren er und Zendaya angeblich bei einer romantischen Trauung am Comer See in Italien zu sehen. Alles KI-Fake! Doch die Bilder wirkten offenbar so echt, dass sogar Hollands Großmutter kurz stutzig wurde.

Sie sah die Fotos und dachte, sie sei nicht eingeladen gewesen. Denn die gefälschte Comer-See-Trauung kannte sie nicht - weil es sie so nie gab. Doch offenbar gab es eine andere Feier. Der britische Schauspieler verriet im Interview, dass alle Familienmitglieder dabei waren.

Details zur Zeremonie halten sie weiter geheim. So kennen Fans das Hollywood-Traumpaar. Sie verstecken ihre Liebe nicht, aber das Privatleben bleibt privat. Kennengelernt haben sich die beiden vor zehn Jahren am Set von 'Spider-Man: Homecoming'.

Lange wurde über eine Liebe spekuliert, 2021 wurden sie dann erstmals küssend in der Öffentlichkeit erwischt. Kurz darauf machte Holland die Beziehung mit einem gemeinsamen Instagram-Foto offiziell. Kommt jetzt der nächste Schritt? Kommt nach der Hochzeit bald der nächste Schritt? 2024 sagte sie noch in einem 'Vogue'-Interview: 'Ich möchte nicht unbedingt, dass meine Kinder mit diesemzurechtkommen müssen.

' Berühmt wird sie wohl aber auch in der nahen Zukunft bleiben. Tom Holland und Zendaya sind gerade auf Promo-Tour für 'Spider-Man: Brand New Day' - den Film, der sie wieder in ihr persönliches 'Spider-Man'-Liebesuniversum bringt. Nach dem Auftakt in Madrid soll es weiter nach Shanghai gehen. Auch Metropolen wie London, Los Angeles und Amsterdam stehen auf dem Plan. Am 29. Juli startet der Film in den deutschen Kinos





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