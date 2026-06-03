Tom Holland wünscht sich R-Rated Spider-Man mit Punisher

Tom Holland schlägt eine düstere R-Rated Version von Spider-Man vor, die mit dem Punisher kreuzt. Die Idee sorgt für Diskussionen, doch rechtliche Hürden könnten sie verhindern.

Spider-Man gehört seit Jahren zu den beliebtesten und familienfreundlichsten Superhelden des Marvel Cinematic Universe. Tom Holland , der Darsteller des freundlichen Spinnenmanns, hat nun jedoch eine überraschende Idee geäußert, die Fans in Aufregung versetzt.

In einem aktuellen Interview sprach er über die Möglichkeit, eine deutlich düsterere und gewalttätigere Version von Spider-Man zu zeigen - und zwar in Form eines Crossovers mit dem Punisher. Diese Figur, die von Jon Bernthal gespielt wird, ist bekannt für ihre brutalen Methoden der Selbstjustiz und steht im krassen Gegensatz zu den gewaltlosen Prinzipien von Spider-Man. Hollands Vision eines R-Rated Spider-Man, also einer FSK-18-Version, würde dem jugendfreundlichen Image des Helden endgültig den Rücken kehren und neue erzählerische Möglichkeiten eröffnen.

Die Idee stößt in der Fangemeinde auf gemischte Reaktionen, viele zeigen sich neugierig auf diese ungewohnte Interpretation, während andere befürchten, dass der Charakter dadurch seinen typischen Humor und seine Menschlichkeit verlieren könnte. Der Schauspieler erklärte in dem Gespräch mit einem Medienportal, dass er sich sehr über die Rückkehr von Jon Bernthal ins MCU freut. Er würde gerne in Bernthals Punisher-Serie auftauchen, um zu sehen, wie sich eine für Erwachsene bestimmte Version von Spider-Man anfühlt.

Dabei bedankte sich Holland ausdrücklich bei Bernthal dafür, dass er den Sprung gewagt habe und Teil des kommenden Spider-Man Films sei. Dieser Film trägt den Titel Brand New Day und setzt die Geschichte von Peter Parker nach den Ereignissen von No Way Home fort. Infolge eines Zaubers von Doctor Strange startet er einen kompletten Neuanfang und muss sein Leben als anonymer Kämpfer gegen das Verbrechen neu gestalten.

Die Handlung verspricht, einen frischen Blick auf die Figur zu werfen, und die mögliche Einführung des Punishers als Gegenspieler könnte neue Konflikte und spannende Dynamiken erzeugen. In den Comics waren Spider-Man und Punisher bereits häufiger Gegner, wobei ihre unterschiedlichen Moralvorstellungen im Mittelpunkt standen. Während Spider-Man versucht, Schurken lebend zu fassen und an die Justiz zu übergeben, tötet der Punisher gnadenlos und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.

Dieses Spannungsfeld bietet reichlich Stoff für eine tiefgründige Auseinandersetzung und könnte den Film deutlich erwachsener wirken lassen. Doch ob sich dieser Wunsch tatsächlich erfüllen lässt, ist alles andere als sicher. Hauptgrund sind die komplizierten Rechtsverhältnisse zwischen Marvel Studios und Sony Pictures. Während beide Unternehmen eine spezielle Vereinbarung zur Nutzung von Spider-Man in Kinofilmen haben, besitzt Sony die exklusiven Rechte für Live-Action-Produktionen mit der Figur.

Dies verhinderte bisher, dass Spider-Man in den eigenen Disney-Plus-Serien von Marvel auftauchen durfte. Ein Auftritt in einer Punisher-Serie, die bei Disney Plus gestreamt wird, wäre daher rechtlich höchst komplex.

Zudem müsste Sony einer derart düsteren Interpretation zustimmen, die das familienfreundliche Image der Marke Spider-Man grundlegend verändern würde. Fans können also gespannt sein, ob es zu dieser ungewöhnlichen Allianz kommt oder ob die rechtlichen Hürden zu hoch sind. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Tom Hollands Vision Realität werden kann oder ob es bei einem Traum bleibt





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