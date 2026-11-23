Tom Holland nutzte einen riskanten Dehydrierungs-Trick für seine oberkörperfreie Spider-Man-Szene. Ein Blick hinter die Kulissen des neuen Films mit Florence Pugh.

Der neue Film Spider-Man: Brand New Day hat an den Kinokassen bereits einen Rekord nach dem anderen gebrochen und sicherte sich mit einem Einspielergebnis von 360 Millionen US-Dollar den Titel. Für den britischen Schauspieler Tom Holland ist es schon das vierte Mal, dass er als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft durch die Kinos läuft. Doch der ikonische rote Anzug ist in einigen Momenten nicht zu sehen, wodurch viel nackte Haut des Schauspielers zur Schau gestellt wird. Genau diese oberkörperfreien Szenen erwiesen sich für Holland jedoch als kleines Problem.

Russisches Badehaus und nackter Oberkörper

Die Besetzung wurde drei Wochen vor dem Kinostart quasi bestätigt, wobei die erste Szene zwischen Yelena und Spider-Man, also Peter Parker, Tom Holland einiges abverlangte. In der Szene besucht Peter Parker Yelena in ihrem sogenannten Büro, das als russisches Badehaus dient. Dort versucht er, Informationen über seinen mysteriösen, gedankenkontrollierenden Gegner zu sammeln. Yelena möchte auf Nummer sicher gehen und fordert Spider-Man daraufhin auf, sich auszuziehen und zu ihr ins Wasser zu steigen. Widerwillig kommt Peter der Aufforderung nach und steigt nur in Unterhose und Maske bekleidet ins Becken.

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Dehydrierungs-Trick statt Muskelaufbau

Tom Holland nutzte für diese spezifische Aufnahme einen bekannten Hollywood-Trick, der auf Dehydrierung basiert. Er erklärte gegenüber kino.de, dass er am Tag zuvor gar nichts getrunken und am Tag davor unermessliche Mengen zu sich genommen habe. Sein Ziel war es herauszufinden, ob diese Methode einen visuellen Unterschied macht. Das Einzige, was er bemerkte, war, dass er total schlecht gelaunt war. Er glaubt sogar nicht, dass es wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, obwohl dieser Trick in der Film- und Bodybuilder-Branche als gängiges Prozedere gilt.

Gesundheitsrisiko durch extremen Wasserverzicht

Der Mechanismus hinter diesem Verfahren sieht vor, dass durch die Reduzierung der Wasserzunahme Muskeln und Körperbau definierter erscheinen sollen. Der Plan sah vor, dass Holland am ersten Tag 1,5 Liter, am zweiten Tag nur 0,5 Liter und am dritten Tag gar kein Wasser trank. Dies geschah alles, um seine Muskeln noch stärker zum Vorschein zu bringen. Dass dies nicht gesund sein kann, merkte nicht nur Tom Holland an seiner miesen Laune, sondern war auch bekannt, da Henry Cavill und der Wolverine-Star diesen Trick bereits kritisiert haben.

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Kritik von Kollegen und positive Zusammenarbeit

Sowohl Henry Cavill als auch der Schauspieler, der Wolverine darstellt, kritisierten diese Methode mit Nachdruck. Sie stellten klar heraus, dass die Dehydrierung des eigenen Körpers schnell gefährlich werden kann und keine gesunde Praxis darstellt. Trotz der anstrengenden Dreharbeiten und der körperlichen Belastung durch den Wasserverzicht betonte Holland die positiven Aspekte der Produktion. Er erinnerte sich daran, wie gut er die Zusammenarbeit mit Florence Pugh genossen hatte.

Neuer Anzug und reibungslose Dreharbeiten

Tom Holland lobte Florence Pugh als die witzigste Person im Raum und betonte, dass die Szene mit ihr unglaublich reibungslos lief. Der neue Spider-Man-Anzug bringt zudem viele Neuerungen und Vorteile mit sich, die im Detail noch nicht vollständig erschlossen sind. Holland zeigte sich erfreut über die Dynamik zwischen seinen Charakteren und die Professionalität seiner Co-Stars. Die Kombination aus visuellen Herausforderungen wie dem Dehydrierungs-Trick und der humorvollen Chemie der Schauspieler prägt somit den Hintergrund der Dreharbeiten zu diesem neuen Marvel-Film.