Tom Kaulitz wird Fan-Experte für Magenta TV bei der Fußball-WM

Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz übernimmt bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Rolle des Fan-Experten für Magenta TV. Er will den Zuschauern mit seiner lockeren Art Spaß bieten und seine eigene Fußballbegeisterung einbringen. Der Podcast-Podcaster spricht über seinen FC-Bayern-Fan-Dasein,策 Traditional-Feiern und die Chancen der deutschen Mannschaft.

Tom Kaulitz , der 36-jährige Musiker von Tokio Hotel und Podcaster, wird bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft als erster " Fan-Experte " für Magenta TV im Einsatz sein. Seine Aufgabe ist es, Spaß in die Berichterstattung zu bringen, anstatt sich auf trockene taktische Analysen zu konzentrieren.

Kaulitz, der schon zuvor humorvoll über seine eigenen Fan-Marotten beim Fußballschauen berichtet hat, könnte diese Rolle gut ausfüllen. In einem Podcast-Gespräch mit Giovanni Zarrella (61) erklärte er etwa, wie er während der Spiele oft Alkohol trinkt: "Das ist so typisch deutsch. Damit kann man auch morgens schon anfangen und fühlt sich nicht so schlecht. Manchmal mache ich da auch noch einen Schuss Tequila mit rein, dann knallt es auch.

Das ist ein Brandbeschleuniger!

" Seine Leidenschaft für den Fußball entdeckte er erst nach seinem Umzug in die USA, wo er sich durch die deutsche Nationalmannschaft ein Stück Heimat zurückholte. Obwohl er ursprünglich aus Magdeburg stammt und den 1. FC Magdeburg verfolgt, wurde er durch die Nationalspieler auch zum Fan des FC Bayern München.

"Bei der WM 2010, als wir nach Amerika gekommen sind, bin ich Fan von beiden geworden", so Kaulitz. In seiner neuen Rolle bei Magenta TV hat er vor, verschiedene Stationen zu durchlaufen: Er wird das DFB-Camp besuchen, ein freies Training beobachten, Spieler interviewen und sowohl im Stadion als auch im Studio arbeiten.

"Ich bin als Fan-Experte ein Azubi. Ich darf verschiedene Stationen durchlaufen und tauche da mal ein", beschreibt er seine Aufgaben. Er zeigt sich zuversichtlich bezüglich der deutschen Nationalmannschaft und glaubt, dass das Halbfinale möglich ist. Während der WM erscheint täglich eine neue Folge des Podcasts "Kerners 11", in dem Kaulitz zu Gast ist.

In der zweiten Folge, die zum Eröffnungsspiel erscheint, ist Jürgen Klopp zu Gast. Kaulitz' Frau Heidi unterstützt seine neue Leidenschaft, auch wenn sie nicht selbst mit ihm schaut.

"Aber Heidi findet das gut, weil sie merkt, dass ich dadurch ein leidenschaftliches Hobby habe. Ich steige da dann richtig ein und diskutiere mit Freunden auch in WhatsApp-Gruppen die Schiri-Entscheidungen und so weiter.

" Der Musiker sieht in der Fan-Experten-Rolle sogar die Möglichkeit eines weiteren Karrierewegs: "Man soll ja groß träumen: Vielleicht ist das ja ein weiterer Karriere-Strang für mich.





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