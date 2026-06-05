Tom Krauß trifft Justin Bieber in Los Angeles - Spontanes Selfie während des Urlaubs

FC-Köln-Spieler Tom Krauß hat während seines Urlaubs in Los Angeles ein unvergessliches Treffen mit Popstar Justin Bieber. Das Paar war mit E-Rollern unterwegs, als eine Motorpanne zu einer zufälligen Begegnung führte, die mit einem gemeinsamen Foto endete. Der Artikel beschreibt den außergewöhnlichen Moment und die Bedeutung der Unterstützung durch seine Freundin Vanessa Mariposa.

Während seines Urlaub s in Los Angeles traf der FC-Köln-Profi Tom Krauß auf den internationalen Superstar Justin Bieber . Der 24-Jährige nutzte die Gelegenheit, ein spontanes Selfie mit dem Sänger zu ergattern, und teilte den Moment auf Instagram.

Der Zufallstreffen entstand, weil einer der E-Roller des Paares defekt war, sodass sie einen Roller zurücklassen mussten. Als Krauß und seine Freundin Vanessa Mariposa alleine weiterfuhren, sahen sie Bieber und seinen Freund, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Vanessa erkannte den Star sofort, und Tom Krauß folgte ihnen bis zu einer roten Ampel, wo er um ein Foto bat. Bieber willigte ein, und das Foto wurde ein besonderes Souvenir des Urlaubs.

Die Reise des Paares umfasst auch andere Highlights wie den Hollywood-Schriftzug, den Walk of Fame und Venice Beach. Krauß betonte, wie wichtig die Unterstützung seiner Freundin für ihn ist, besonders im Hinblick auf den Klassenerhalt des 1. FC Köln, der kürzlich mit einer Vertragsverlängerung bis 2029 gekrönt wurde. Nach einem erfolgreichen Saisonende genießt das Paar nun die wohlverdiente Auszeit in den USA





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