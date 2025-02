Tom Lüthi Kehrt Zum Intact-Team Zurück

Der ehemalige Intact-Pilot, GP-Sieger und Weltmeister Tom Lüthi kehrt zum Liqui Moly Dynavolt Intact GP Team zurück und unterstützt als Riding-Coach die Moto2-Fahrer Manuel Gonzalez und Senna Agius.

Tom Lüthi ist zurück beim Intact-Team. Mitten in den Vorbereitungen zur WM-Kampagne 2025 überrascht die deutsche Intact-GP-Mannschaft mit einer interessanten Personalie: Ex-Intact-Pilot, GP-Sieger und Weltmeister Tom Lüthi ist ab sofort fester Mitarbeiter. Jürgen Lingg, oberster Manager der 2025 offiziell als Liqui Moly Dynavolt Intact GP in der Motorrad-WM startenden Mannschaft aus dem Allgäu, bestätigte auf der Heimreise aus Portimao: Tom Lüthi ist zurück.

Der einst langjährige Intact-GP-Stammpilot unterstützt das ambitionierte Grand-Prix-Projekt aus Süddeutschland als Riding-Coach. Fokus liegt hier auf der fahrerischen Weiterentwicklung der Moto2-Akteure Manuel Gonzalez und Senna Agius. Der 19-jährige Agius startet in seine zweite Saison mit Intact-GP, der WM-Dritte 2024. Gonzalez hatte erst frisch ins deutsche Team gewechselt. Gegenüber SPEEDWEEK.com sagte Tom Lüthi über die bereits in Portimao gestartete Zusammenarbeit: «Es reizt mich sehr, mit den beiden Jungs zusammenzuarbeiten und zu Inact-GP zurückzukehren. Jürgen Lingg hat hier eine außergewöhnliche Mannschaft zusammengestellt und dort wieder als Unterstützer aktiv zu sein, motiviert mich sehr.» Tom Lüthi und Intact-GP sind sich bestens bekannt. Lüthi, schon vor 20 Jahren Weltmeister in der 125er-Klasse, bestritt mehrere WM-Kampagnen mit der Intact-Mannschaft, zuletzt 2019 und 2020 unter der jetzigen Organisation nach seiner Rückkehr aus der MotoGP-Königsklasse. Beim GP der USA in Texas holte der Schweizer auf der Intact-Moto2-Kalex 2019 den letzten seiner 17 GP-Siege. Tom Lüthi zählt zu den größten Experten der mittleren Kategorie. Vom ersten Rennen der Klasse im Frühjahr 2011 bis zu seinem Karrierende im Herbst 2021 war der Berner – mit Ausnahme von 2018 mit MarcCDS in der MotoGP – Dauergast an der Spitze im Moto2-Feld. In den vergangenen Jahren hatte sich Tom Lüthi auch stark für den geglückten GP-Einstieg des Schweizer Landsmanns Noah Dettwiler eingesetzt. 2025 hat der Einsatz in der Mannschaft von Jürgen Lingg Priorität. Dennoch ist die Verbindung der beiden Eidgenossen nicht zerschnitten. Der Routinier steht dem Moto3-Piloten der französischen CIP-Mannschaft als Freund und Ratgeber weiterhin zur Verfügung. Tom Lüthi ist gleichfalls ein gefragter Mann beim Schweizer Fernsehen, das die WM auch weiterhin im Programm hat. Die Expertenrolle vor der Kamera will der 38-Jährige ebenfalls fortsetzen. Die bereits in der kommenden Woche in Jerez stattfindenden IRTA-Tests haben für den neuen Intact-GP-Mitarbeiter einen hohen Stellenwert. Tom Lüthi: «Die Arbeit in Jerez wird sehr große Bedeutung haben. Ich hoffe sehr auf gute Bedingungen, damit wir uns intensiv mit den Details der Abstimmung beschäftigen können. Portimão hat gezeigt, dass die beiden Fahrer schon auf sehr hohem Niveau sind, aber es ist wichtig, das auf einer Strecke zu bestätigen, die einen ganz anderen Charakter hat.» Nach den Jerzez-Tests vom 18. bis 20. Februar geht es direkt zum Auftakt der Moto2-Weltmeisterschaft nach Buriram in Thailand.





Tom Lüthi Intact GP Motorrad-WM Moto2 Riding-Coach Manuel Gonzalez Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

