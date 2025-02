Tom Lüthi überzeugt bei Moto2-Test in Valencia

Schweizer Motorradrennfahrer Tom Lüthi erzielte bei den ersten Vorsaisontests in Valencia einen hervorragenden vierten Platz in der Gesamtwertung. Der 27-Jährige zeigte sich mit dem neuen Suter MMX2 zufrieden und konnte konstant gute Rundenzeiten setzen.

Schweizer Motorrad rennfahrer Tom Lüthi zeigte bei den ersten Moto2 -Vorsaisontests in Valencia eine starke Leistung und erzielte den vierten Platz in der Gesamtwertung. Lüthi, der für das Interwetten- Suter -Team fährt, nutzte die drei Testtage, um sich mit der neuen Suter MMX2 vertraut zu machen und konstant gute Rundenzeiten zu setzen. Nur 0,267 Sekunden trennten ihn vom Schnellsten, Tito Rabat.

Am dritten Tag kämpfte er sich sogar an die dritte Position vor, bevor ein Elektrikdefekt ihn stoppte. \Der 27-jährige Schweizer aus Oberdiessbach zeigte sich zufrieden mit dem Testverlauf und betontte die gute Zusammenarbeit mit seinem Team. Cheftechniker Alfred Willeke erklärte, dass das Testprogramm erfolgreich abgeschlossen werden konnte, trotz der teilweise starken Winde, die die Beurteilung einiger Abstimmungsdetails erschwerten. Willeke zeigte sich erleichtert, dass das Motorrad zuverlässig funktionierte und sich genau so verhielt, wie es erwartet worden war. \Tom Lüthi selbst äußerte sich ebenfalls positiv zur Leistung und dem Testverlauf. Er betonte, dass er sich sofort wieder im neuen Motorrad wohlgefühlt habe, auch nach einer Winterpause, die er ohne Motorradfahren verbracht hatte. Die Konstanz in der Leistung war für Lüthi ein wichtiger Aspekt, und er zeigte sich zufrieden mit den erbrachten Zeiten. Für den nächsten Test in Jerez am Dienstag haben Lüthi und sein Team noch einige Anpassungen und Tests auf der Liste, um die Abstimmung des Motorrads weiter zu optimieren.





