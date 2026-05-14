Tom Rothe: "Ich habe eine Drei minus gegeben und viel Luft nach oben."

Tom Rothe (21) von Union Berlin hat eine holprige Saison hinter sich und zieht sich selbstkritisch. Unter Ex-Trainer Steffen Baumgart verlor er seinen Stammplatz und kämpfte mit einer hartnäckigen Muskelverletzung. Seitdem Marie-Louise Eta (34) an der Seitenlinie steht, geht es für Rothe bergauf. Er spielte sich in die Startelf zurück und erzielte einen Treffer zum endgültigen Klassenerhalt.

NEWS TEXT: Selbstkritisch wie nie! Für Abwehrmann Tom Rothe (21) von Union Berlin endet mit dem Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg (Anstoß 15.30 Uhr, Sky) eine holprige Saison .

Unter Ex-Trainer Steffen Baumgart (54) verlor er seinen Stammplatz, kämpfte mit einer hartnäckigen Muskelverletzung und verpasste dadurch elf Partien. Rothe zieht sein Schul-Fazit: "Ich gebe mir eine Drei minus. Es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich war eine Phase lang raus, aber trotzdem war ich nicht zufrieden mit meiner Saison.

Es gab auch ein paar ärgerliche Dinge zu Beginn, zum Beispiel meine Rote Karte, durch die ich rausgerutscht bin. Das waren ein, zwei Dinge, die mich etwas zurückgeworfen haben und für die ich selbst verantwortlich bin. Das stört mich, und ich werde versuchen, das in der nächsten Saison besser zu machen.

". Aber: Seitdem Marie-Louise Eta (34) an der Seitenlinie steht, geht es für ihn bergauf. Rothe spielte sich unter ihr zurück in die Startelf, blühte vor allem in der neu gebildeten Viererkette auf und erhielt den Vorzug vor Derrick Köhn (27). Zuletzt traf er beim 2:2 gegen Köln – ein Treffer zum endgültigen Klassenerhalt.

Er ist DER Gewinner des Trainerinnen-Wechsels. Durch Eta kam neue Energie ins Team. Rothe: "Das war schon gut für die Saison.

". Vor allem für seine eigene, die er mit seinen guten Leistungen im Saison-Endspurt nun positiv beenden kann. Beim letzten Heimspiel am Samstag gegen Augsburg wird es emotional. Union verabschiedet gleich fünf Personen.

Diogo Leite (27/135 Pflichtspiele), Danilho Doekhi (27/135 Pflichtspiele) und Alex Kral (27/53 Spiele) stehen zum letzten Mal auf dem Platz – ihre Verträge laufen im Sommer aus





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