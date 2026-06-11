Tomas Piroch wechselt von Leipzig nach HSG Wetzlar

Tomas Piroch, ein tschechischer Nationalspieler, wechselt von RB Leipzig nach HSG Wetzlar. Er erhält einen Vertrag bis 2028 und wird in der Bundesliga spielen. Er hat sich für die HSG Wetzlar entschieden, weil er den Klub und Michael Allendorf als seinen neuen Chef und Sport-Geschäftsführer vertraut. Er hat bereits Erfahrung in der Bundesliga und international gesammelt.

Gegen GWD Minden hat er mit seinen drei Toren gesorgt, dass er in der nächsten Saison in der Tomas Piroch stand und wird es künftig für die HSG Wetzlar tun.

Die Mittelhessen blieben wegen des Sieges der DHfK erstklassig und bestätigten nun den Wechsel des tschechischen Nationalspielers, den SPORTBILD bereits enthüllt hatte. Er erhält einen Vertrag bis 2028.

"Ich kenne Tomas noch aus seiner Zeit im Nachwuchs der MT Melsungen und habe seinen Weg über viele Jahre verfolgt", sagt Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf. "Mit großer Zielstrebigkeit hat er sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und bei seinen Stationen im Ausland wertvolle internationale Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt. Umso mehr freut es mich, dass er sich trotz mehrerer attraktiver Angebote aus Deutschland und Europa für uns entschieden hat. Tomas bringt eine hohe Qualität und Stabilität in der Defensive mit.

Mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität wird er unserer Mannschaft zudem wichtige Impulse geben.

"Piroch sagt: "Ich freue mich, dass ich weiter in der Bundesliga spielen kann und bedanke mich für das Vertrauen, das die Wetzlarer Verantwortlichen in mich haben. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Michael Allendorf. Er hat mir einen Plan aufgezeigt, in dem es zum einen darum ging, was der Klub vorhat, aber zum anderen auch darum, welche Rolle ich einnehmen soll. Das hat mir gefallen.

" Sein Vertrag in Leipzig war nach dem Abstieg in die 2. Liga ausgelaufen





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