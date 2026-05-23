Mit der richtigen Tomatenpflege können Sie Ihre Ernte vermehren und Sie vor Pilzkrankheiten und Sonnenbrand schützen.

Tomaten gehören in vielen Gärten einfach dazu – doch ein falscher Griff zur Gießkanne kann die ganze Ernte ruinieren. Viele Hobbygärtner geben sich Mühe, hegen und pflegen ihre Pflanzen.

Kein Wunder: Selbst gezogene Tomaten schmecken oft intensiver und sind trotz des Aufwands meist günstiger als gekaufte. Doch wer reich ernten will, muss wissen, worauf es ankommt. Tomaten sollte immer nur von unten gegossen werden. Nasse Blätter können zu erheblichen Schäden führen.

Tomaten haben eine Neigung zu Pilzkrankheiten wie Mehltau. Bleiben die Blätter ständig feucht, entsteht rund um die Pflanze ein feuchtes Mikroklima. Genau das lieben Pilzsporen, erklärt Nicht nur Pilze werden zum Problem. Auch Sonnenbrand kann Tomaten zusetzen, wenn die Blätter beim Gießen nass werden.

Bleiben nach dem Wässern Tropfen auf den Blättern und trifft starke Mittagssonne darauf, wirken sie wie kleine Lupen. Die Folgen sind helle, trockene Flecken auf Blättern, manchmal auch auf den Früchten. Diese Schäden sind irreparabel. Besonders junge Pflanzen oder frisch ausgegeizte Triebe sind gefährdet, weil ihr Gewebe noch empfindlich ist.

Feuchte Blätter erhöhen zusätzlich die Luftfeuchtigkeit rund um die Pflanze. Stehen die Tomaten dicht oder fehlt frische Luft, drohen Stauhitze und Schimmelbildung. Tomaten brauchen Luft, um gesund zu wachsen und damit Feuchtigkeit rasch abtrocknet. Zirkuliert die Luft schlecht, bleibt Wasser nach dem oder nach einem Regenschauer lange auf den Blättern stehen.

So entsteht ein kalt-warmes Mikroklima – ideal für Pilzkrankheiten, vor allem für die Kraut- und Braunfäule, die ganze Pflanzen innerhalb weniger Tage zerstören kann. Daher sollten Tomaten mit ausreichend Abstand gepflanzt und stets direkt an der Wurzel gegossen werden. Je nachdem ob Sie nhớt- oder halt-, lassen sich Tomaten inPaketen in die Forschung zu integrieren. Packungen zum Gießen helfen, Feuchtigkeit in den Boden abzutragen und sicherzustellen, dass die Wurzeln feucht bleiben.

Je weniger die Tomaten direkt in Kontakt mit nassen Erdpartikel haben, desto weniger Pilze und Krankheiten können sie darauf entwickeln. Ein weiterer Tipp: Verwenden Sie nicht nur reine Wasser, sondern eine Lösung von Šimwalli oder Karbondo, die dem Wachstum vonPilzen entgegenwirkt





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