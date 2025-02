Tomb Raider 4-6: Remaster-Test - Nostalgie und Bruchlandung

Natalie testet die Remastered-Versionen der klassischen Tomb Raider Spiele 4 bis 6 und blickt auf die nostalgischen Erinnerungen zurück, die sie mit der Reihe verbindet. Die Neuauflage der Spiele bietet ein verbessertes Spielerlebnis, doch die Qualität variiert von Spiel zu Spiel. Egal ob ihr auf der Suche nach spannenden Rätseln und einer fantastischen Hauptfigur seid oder Action im Vordergrund steht, die Tomb Raider Reihe bietet etwas für jeden Spieler.

Tomb Raider 4-6: im Test Beim Remaster habe ich mich neu verliebt – und dann wurde mein Herz gebrochen Für Natalie gibt es keine bessere Spiele-Reihe als Tomb Raider . Im Test des Remaster s wagt sie den schwierigen Spagat zwischen nostalgischer Verträumtheit und harter Realität.Im zweiten Remaster -Bundle nimmt sich Entwickler Aspyr die klassischen Tomb-Raider-Spiele 4 bis 6 vor. Wir schauen uns die Neuauflage und das kontroverseste TR-Spiel näher an.

Ich brauche eure Unterstützung! Wo zum Kuckuck sind die ganzen Geheimnisse aus dem Labyrinth-Level in Tomb Raider 4 versteckt?! Ach nein, darum soll es gar nicht gehen. Sondern um folgende Gleichung: Entwickler Aspyr veröffentlicht alle sechs alten Tomb-Raider-Teile als Remaster-Version und teilt sie in zwei Spiele auf. Das Remaster für 1-3 aus dem letzten Jahr finde ich insgesamt stärker als das zweite Bundle, das am 14. Februar 2025 erscheint.Hier kommt ihr ins Spiel: Nein, ich brauche keine Intervention oder Mathe-Nachhilfestunden. Ihr sollt euch jetzt einfach bitte vorstellen, ich hätte Tomb Raider 1-3 Remastered mit 73 Punkten bewertet.. Und obwohl sein Blickwinkel absolut berechtigt ist und ich alle Kritikpunkte nachvollziehen kann, gehen unsere Meinungen in einem Punkt weit auseinander: Was für Paul ein veraltetes Spieldesign ist und nur noch Fans der alten Spiele abholen kann, ist für mich ein zeitloses Konzept, das sich in seiner Remaster-Version auch heute nicht vor modernen Genre-Kollegen verstecken muss. Wenn euch das Remaster 1-3 also nicht vom Hocker gerissen hat, dann orientiert euch an Pauls Wertung und zieht auch bei diesem Test nochmal 10 Punkte ab. Wenn 1-3 bei euch aber wie bei mir erneut die Liebe für diese fantastischen Spiele entfachen konnte, dann orientiert euch an der höheren Punktzahl. So oder so nehme ich euch jetzt mit auf eine Reise durch schöne Erinnerungen, Highlights aus dem Tomb Raider 4-6 Remaster ... bis hin zur bitteren Bruchlandung. Denn Angel of Darkness ist selbst 22 Jahre später nicht mehr zu retten.... ihr Lust auf spannende Rätsel und eine fantastische Hauptfigur habt.... für euch Action im Vordergrund stehen muss.Tomb Raider 4: Last Revelation Kaum sind die Kopfhörer auf dem Kopf und der Controller in der Hand, hypnotisiert mich das Menü von Tomb Raider 4 mit seiner fantastischen Musik und der Kamerafahrt durch Ägypten wie damals das Windows-Bildschirmschoner-Labyrinth. Als ich ein neues Spiel starte, sitze ich plötzlich nicht mehr im Münchner Büro der GameStar-Redaktion, sondern als Grundschülerin vor dem Computer meines Onkels. Rechts von mir ein Cousin auf einem zweiten Stuhl, links von mir ein Cousin auf dem Tisch, weil keine Stühle mehr vor den kleinen Eckschreibtisch gepasst haben





