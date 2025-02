Tomiak kehrt zum FCK zurück: Ein Wiedersehen mit gemischten Gefühlen

Boris Tomiak, der im Januar von Kaiserslautern zu Hannover 96 wechselte, steht am Samstag mit seiner neuen Mannschaft beim FCK an. Der Wechsel sorgte für Unmut bei Fans und Verantwortlichen in Kaiserslautern, doch Tomiak ist fokussiert auf das Spiel und hofft auf einen Sieg für Hannover 96.

Boris Tomiak (26) kehrt am Samstag (13 Uhr, Sky) mit Hannover 96 zum Betzenberg zurück. Der Wechsel vom FCK zu 96 im Januar sorgte für einige Wirbel. Tomiak ist natürlich besonders motiviert für dieses Spiel, da er dreieinhalb Jahre in Kaiserslautern spielte und mit dem Verein 2021 in die 2. Bundesliga aufstieg. Auch das Pokalfinale 2022 gegen Leverkusen war ein Höhepunkt in seiner Zeit beim FCK.

\Tomiak betont, dass es ein hart umkämpftes Spiel werden wird, das von vielen Zweikämpfen geprägt sein wird. Die Atmosphäre in Kaiserslautern ist laut und ermutigt ihn und seine Mannschaft, von Beginn an die Zweikämpfe anzunehmen und schnell ins Spiel zu finden. \Der gebürtige Essener wird in Kaiserslautern mit gemischten Gefühlen empfangen. Sein Wechsel zu einem direkten Konkurrenten sorgte bei vielen Fans für Unverständnis und Ärger. Obwohl es laut Tomiak bereits ein Sommertransfer vereinbart war, verursachte der Winterwechsel einigen Ärger beim FCK. Trotz der negativen Reaktionen von Fans und Verantwortlichen ist Tomiak fokussiert auf das Spiel und hofft auf einen wichtigen Sieg für Hannover 96.





Kaiserslautern Hannover 96 Boris Tomiak 2. Bundesliga Wiedersehen

