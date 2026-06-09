Tommi Ohrner und Anne Arnholdt: Das Ja-Wort nach romantischer Verlobung

Der Schauspieler und Moderator Tommi Ohrner hat seine Partnerin Anne Arnholdt geheiratet. Das Paar zeigte sich auf Instagram glücklich. Für Ohrner ist es die dritte Ehe.

Der Schauspieler und Moderator Thomas 'Tommi' Ohrner (61), bekannt aus der Kultserie 'Timm Thaler', hat erneut Ja gesagt. Diesmal jedoch nicht vor der Kamera, sondern ganz privat im engsten Familienkreis.

Gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Anne Arnholdt (52) gab er sich im September 2025 das Jawort. Die Hochzeitsbilder, die das Paar auf Instagram teilte, zeigen eine rundum glückliche Braut und einen verliebten Bräutigam. Ohrner, der einst als Kinderstar die Herzen der Nation eroberte, bewies damit, dass er sein Lachen niemals verkauft hat - im Gegensatz zu seiner berühmten Filmrolle, die seinen Namen für immer prägte.

Die Aufnahmen fangen die pure Romantik ein: Das Paar am Traualtar, im Auto mit dem Brautstrauß, beim festlichen Hochzeitsessen und eine Nahaufnahme der beiden Hände mit den glänzenden Eheringen.

'Hello Mr. & Mrs. Ohrner', schrieb der Bräutigam unter eines der Fotos. Offenbar hat Anne, die als Marketing-Managerin arbeitet, den Namen ihres Mannes angenommen. Die Liebesgeschichte der beiden begann auf eine ganz und gar unerwartete Weise: Sie lernten sich in der S-Bahn kennen - eine Begegnung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Nach dreijähriger Beziehung folgte im September 2025 die Verlobung.

Der Heiratsantrag war wahrlich hollywoodreif: In einem mit Kerzen und Blumen geschmückten Barocksaal in den Alpen kniete Ohrner nieder und machte seiner Anne einen Antrag, den sie nie vergessen wird.

'Vielleicht ein bisschen kitschig', gestand er später dem Magazin 'Bunte', 'aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ich fand einfach, dass es an der Zeit ist und unsere Liebe ein Statement verdient hat.

' Er betonte damals, dass er 'mit Anne an meiner Seite das letzte Kapitel unseres Lebens' angehen wolle und die Ehe für ihn ein Versprechen sei, 'das über das Zusammenleben hinausgeht'. Diese Worte unterstreichen die tiefe Verbundenheit und den Ernst, mit dem Ohrner diesen Schritt geht. Für Tommi Ohrner ist es die dritte Ehe. Seine zweite Scheidung von seiner Frau Marion (60) wurde erst 2024 nach 29 Jahren Ehe rechtskräftig.

Aus dieser Ehe sowie einer früheren Beziehung bringt er insgesamt vier Kinder mit. Seine neue Frau Anne hat ebenfalls drei Söhne aus ihrer vorherigen Partnerschaft. Nun wächst die Patchwork-Familie zusammen - eine Herausforderung, der sich das Paar mit viel Liebe und Optimismus stellt. Ohrner, der einst als Timm Thaler einer ganzen Generation das Lachen lehrte, zeigt sich heute als reifer Mann, der das Glück in der Zweisamkeit gefunden hat.

Seine Hochzeit ist ein Zeichen dafür, dass es nie zu spät ist für eine zweite, dritte oder gar vierte Chance auf Liebe. Die öffentlichen Reaktionen auf die Hochzeitsbilder sind überwältigend positiv; Fans und Weggefährten gratulieren dem Paar überschwänglich. In einer Zeit, in der Schlagzeilen oft von Trennung und Skandalen geprägt sind, setzt diese Nachricht ein wohltuendes Zeichen der Beständigkeit und des Glücks.

Tommi Ohrner und Anne Arnholdt beweisen, dass wahre Liebe auch nach vielen Jahren noch beginnen kann - und dass manchmal die schönsten Geschichten genau dort ihren Anfang nehmen, wo man sie am wenigsten erwartet: in einer ganz gewöhnlichen S-Bahn





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