Tommy Haas und der DTB unterstützen Alexander Zverev. Sie betonen seine konstante Leistung und Entbehrung von Verletzungen im Vergleich zur Kritik von Boris Becker.

Der ehemalige Weltrangliste n-Zweite Tommy Haas hat den aktuellen Tennis- Weltrangliste nersten Alexander Zverev in einer öffentlichen Debatte entschieden unterstützt. Haas widersprach damit direkt den Vorwürfen, die der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Boris Becker gegen den deutschen Profi geäußert hatte. Die Kontroverse entzündete sich an der Frage, warum Zverev bei den Fans weniger beliebt ist als frühere Stars, obwohl er die Spitze der Rangliste innehat.

Haaes Argumentation für die Weltranglisten-Spitze

Haas betonte, dass die Zahlen der Weltrangliste keine Lügen erzählen und Zverev die Position aus vollem Recht bekleidet. Der 48-Jährige verwies auf die beeindruckende Bilanz des 29-Jährigen, der bereits zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, einmal das Finale erreichte und einmal im Halbfinale stand. Er erklärte, dass ein Spieler nur die Gegner schlagen kann, die tatsächlich auf dem Platz stehen, und nicht diejenigen, die man sich hypothetisch vorstellen möchte. Zverev würde zwar gerne in einem Endspiel gegen Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner antreten, könne diese Konkurrenten aber nicht einfach herbeizaubern.

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Die statistischen Daten untermauern die Ansicht von Haas. In der Liste der besten Siegequoten nach Kalenderjahren belegt Zverev mit seiner Bilanz aus dem Jahr 2026 den dritten Platz. Er verbuchte dort 65 Siege bei nur 18 Niederlagen, was einer Siegquote von 78,3 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Gustavo Kuerten lag im Jahr 2000 mit 74,1 Prozent Quote auf Platz drei, während Lleyton Hewitt im Jahr 2002 eine Quote von 80,3 Prozent erreichte. Diese Werte zeigen die hohe Konsistenz von Zverevs Spiel über einen langen Zeitraum hinweg.

Körperliche Fitness und taktische Weiterentwicklung

Neben den sportlichen Ergebnissen hob Haas die außergewöhnliche körperliche Verfassung von Zverev hervor. Der fast zwei Meter große Athlet sei topfit und habe es geschafft, trotz der hohen Belastung durch zahlreiche Turniere und Matches verletzungsfrei zu bleiben. Mit Ausnahme eines Bänderrisses am Fuß bei den French Open im Jahr 2022 habe er in seiner gesamten Karriere keine weiteren größeren Blessuren erlitten. Dies sei das Ergebnis eines extrem harten Trainingsprozesses.

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Haas erläuterte zudem, dass Zverev sein Spiel kontinuierlich weiterentwickelt hat. Er gehe häufiger ans Netz, seine Vorhand sei deutlich stärker geworden und sein Aufschlag liefere konstantere Ergebnisse. Durch diese Anpassungen habe er sein Spiel insgesamt aufgeräumt und optimiert. Diese technische Entwicklung trage maßgeblich dazu bei, dass er auch gegen hochrangige Gegner bestehen kann und seine Position an der Weltspitze behält.

DTB-Boss würdigt historische Leistung

Auch der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim, sprach sich klar für Zverev aus. Der 66-Jährige betonte, dass Zverev in diesem Jahr der beste Spieler auf der Tour war. Für die Nummer eins der Weltrangliste sei es notwendig, über eine ganze Saison hinweg konstante Leistungen zu bringen und dabei vor allem körperlich fit zu bleiben. Genau diese Eigenschaften hätten Alexander Zverev in diesem Jahr ausgezeichnet und ihn verdient an die Spitze geführt.

Von Arnim lehnte es ab, sich direkt zu der Kritik von Boris Becker zu äußern, konzentrierte sich stattdessen auf die sportlichen Errungenschaften. Er stellte heraus, dass Zverev als erster deutscher Spieler seit Boris Becker wieder die Nummer eins der Weltrangliste erreicht hat. Zudem steht er als erster Deutscher überhaupt am Jahresende auf Platz eins. Von Arnim forderte den größten Respekt und die volle Anerkennung für diese außergewöhnliche sportliche Leistung.

Vergleich mit früheren Tennis-Ikonen

Trotz der Unterstützung für Zverev räumte Haas ein, dass der aktuelle Star die Herzen der Menschen anders berührt als Boris Becker einst. Becker habe als 17-Jähriger Wimbledon gewonnen und die Fans auf eine emotionale Reise mitgenommen. Seine Wutausbrüche, seine spektakulären Matches und sein wildes Spiel seien als genial empfunden worden. Becker habe eine Sportart groß gemacht, und kaum einer komme heute an seine Popularität heran.

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Haas zog jedoch den Schluss, dass direkte Vergleiche zwischen den Generationen nicht fair sind. Früher gab es mehr prägende Persönlichkeiten im Tennis wie John McEnroe, Ivan Lendl oder Michael Stich, die heute nicht mehr existieren. Auch Roger Federer und Rafael Nadal spielen nicht mehr auf höchstem Niveau. Unter den aktuellen Spielern sei Carlos Alcaraz derjenige, der am ehesten das Potenzial hat, eine ganze Sportart zu pushen und neue Fankreise zu erschließen.