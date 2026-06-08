Tommy Pedroni: Vom Hotelmanager zum Reality-TV-Star

Der deutsch-französische Reality-TV-Star Tommy Pedroni career durch Auftritte in Dating-Shows und Boxkämpfen. Dieser Text beleuchtet sein Leben von der Kindheit in Nizza über seine Karriere im Hotelmanagement bis zu seinen Auftritten in Shows wie 'Ex On The Beach', 'Couple Challenge' und 'Fame Fighting'. Zudem werden seine Beziehungen zu Sandra Sicora und Paulina Ljubas thematisiert.

Tommy Pedroni ist ein deutsch-französischer Reality-TV-Star, der sowohl in Deutschland als auch in Frankreich berühmt ist. Sein Debüt gab er 2020 in der französischen Dating-Show "Les princes et les princesses de l'amour" und trat später in deutschen Formaten wie " Ex On The Beach ", "Are You The One?

Realitystars in Love" und "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" auf. Bei letzterer Show im April 2024 traf er auf seine Ex-Freundin Sandra Sicora, mit der er um eine Siegerprämie von 100.000 Euro konkurrierte. In der 4. Staffel von "Couple Challenge" im April 2025 gewann er zusammen mit seiner damaligen Freundin Paulina Ljubas das Format, obwohl auch Sandra Sicora teilnahm.

Im Juni 2026 nahm Pedroni an der Boxveranstaltung "Fame Fighting 2" teil und gewann nach einem kurzfristigen Einsatz gegen einen anderen Reality-Star. Zuvor war er 2026 bereits bei "Fame Fighting International" als Ersatzfighter aktiv geworden, nachdem Kevin Njie verletzungsbedingt ausfiel. Seine erste große Liebe war Sandra Sicora, mit der er ein Jahr liiert war, bis die Beziehung 2022 bei "Temptation Island VIP" zerbrach.

Seit seiner Teilnahme an "Germany Shore" ist er mit Paulina Ljubas zusammen; beide sind inzwischen nach Nizza gezogen. Pedroni wuchs in Nizza im familieneigenen Boutiquehotel auf, war als Profischwimmer aktiv und studierte Hotelmanagement in Las Vegas. Nach seinem Studium arbeitete er unter anderem im "Four Seasons Hotel" in Chicago und als "Room Division Manager" im Hotel seiner Familie. Sein Motto im Reality-TV: Drama ist gut, solange es einen nicht selbst betrifft





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reality-TV Tommy Pedroni Ex On The Beach Couple Challenge Fame Fighting

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ab ins Trainingslager: Tommy Fury verlässt neugeborenes BabyTommy Fury wurde vor Kurzem zum zweiten Mal Vater. Doch für den Boxer ruft bereits das nächste sportliche Ereignis, das er wahrnehmen muss.

Read more »

Tommy Pedroni: Vom Hotelmanager zum Reality-TV-Star und BoxkämpferDer deutsch-französische Reality-TV-Star Tommy Pedroni aus Nizza blickt auf eine bewegte Karriere in Dating-Shows, Kampfsportformaten und einer aufregenden Privatgeschichte zurück. Von seinen Anfängen als Profischwimmer über sein Hotelmanagement-Studium bis zu seinen Siegen in "Couple Challenge" und "Fame Fighting" - ein Porträt des Multitalents.

Read more »

Fame Fighting: Holt Tommy Pedroni seinen dritten K.-o.-Sieg?Tommy Pedroni und Fes Batista stehen sich bei Fame Fighting International gegenüber. Doch wer kann das Duell für sich entscheiden?

Read more »

Star Trek Shadow Frontier: Survivalgame für PC und Konsole mit TNG-Star angekündigtParamount Games hat mit Star Trek: Shadow Frontier ein Action-Adventure angekündigt, das mit Survivalelementen und einem TNG-Star aufwartet

Read more »