Tommy Pedroni: Vom Hotelmanager zum Reality-TV-Star und Boxkämpfer

Der deutsch-französische Reality-TV-Star Tommy Pedroni aus Nizza blickt auf eine bewegte Karriere in Dating-Shows, Kampfsportformaten und einer aufregenden Privatgeschichte zurück. Von seinen Anfängen als Profischwimmer über sein Hotelmanagement-Studium bis zu seinen Siegen in "Couple Challenge" und "Fame Fighting" - ein Porträt des Multitalents.

Tommy Pedroni , der deutsch-französische Reality-TV-Star aus Nizza, hat sich mit seinen Auftritten in diversen Dating-Shows und Kampfsendungen einen festen Platz in der Reality-Landschaft sowohl in Deutschland als auch in Frankreich erobert.

Sein Debüt gab er 2020 in der französischen Show "Les princes et les princesses de l'amour". Anschließend war er in deutschen Formaten wie "Ex On The Beach" und "Are You The One? Realitystars in Love" zu sehen, wo er mit verschiedenen Teilnehmerinnen anbandelte. Sein bisheriges Liebesleben war geprägt von Höhen und Tiefen: Mit Sandra Sicora war er ein Jahr lang liiert, bis die Beziehung 2022 bei "Temptation Island VIP" zerbrach.

Später trat er gemeinsam mit Sandra in "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" auf, wo sie um eine Siegerprämie von 100.000 Euro kämpften. Im April 2024 lieferte er sich zudem einen Boxkampf gegen einen Reality-TV-Kollegen, den er durch K.O. gewann. Im April 2025 sicherte er sich zusammen mit seiner damaligen Freundin Paulina Ljubas den Sieg in der 4. Staffel der "Couple Challenge"; sie mussten jedoch später in einer Exit-Challenge die Show verlassen.

Sein Boxengagement setzte er bei "Fame Fighting 2" fort, wo er Calvin Steiner nach einem Knockout besiegte. Für "Fame Fighting 3" forderte er einen Kollegen heraus, der jedoch ablehnte. Später sprang er kurzfristig für Kevin Njie bei "Fame Fighting International" ein und gewann gegen Mohammed Faisal. Privat zog Paulina zu ihm nach Nizza, nachdem ihre Beziehung nach "Germany Shore" öffentlich geworden war.

Tommy Pedroni, der ursprünglich als Profischwimmer erfolgreich war und Hotelmanagement studierte, lebt heute im Rampenlicht und plant weitere Unternehmungen in TV und Boxsport





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