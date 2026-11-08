Tommy Trafford über Enttäuschung bei Man City und Wechsel zu Leeds United

Tommy Trafford erklärt sein schweres Jahr bei Man City, den Transfer zu Leeds United unter Daniel Farke und den Gewinn zweier Pokaltitel als Lernprozess.

Tommy Trafford erinnert sich an eine herausfordernde Zeit in seiner Karriere, die ihn von der Weltspitze von Man City direkt zum neuen Stammkeeper von Leeds United führte. Nach seiner Rückkehr in das erste Aufgebot der Skyblues erhoffte sich der junge Torwart, den er als festen Bestandteil der Mannschaft gesehen hatte, sofortige Einsatzzeiten in der Premier League. Stattdessen führte die Transferentscheidung der Vereinsführung dazu, dass er für längere Zeit auf der Bank saß und sich der Konkurrenz durch den neuen Weltstar stellen musste. Dieser plötzliche Wechsel der Rollenverteilung sorgte für intensive psychische Belastungen, die Trafford nun offen im Interview bei Football Daily beschreibt.

Die Situation auf der Torwartposition änderte sich drastisch am Deadline Day, als die Vereinsführung von Man City die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain bekannt gab. Der 27-jährige italienische Nationalkeeper galt als einer der besten Torhüter seiner Generation und ersetzte Tommy Trafford sofort in den Planungen für die Ligaspiele. Für Trafford bedeutete dies, dass er sich hintenanstellen musste und nicht wie erwartet der unverrückbare Stammtorwart wurde. Diese Entwicklung führte dazu, dass der englische Keeper seine Rolle innerhalb der Mannschaft neu definieren musste, während er weiterhin zu den profiliertesten Talenten in der Premier League gehörte.

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Psychische Belastung und Isolation

Trafford schildert die emotionale Phase als extrem schwer zu bewältigend und bezeichnet das Gefühl, nicht spielen zu können, als schrecklich. Um mit dem Stress umzugehen, nutzte er die Kommunikation mit seinem engen persönlichen Umfeld, um Dampf abzulassen. Ähnlich wie die meisten Menschen nach einem anstrengenden Tag rief er verschiedene nahestehende Personen an, um über die Misere zu sprechen. Dabei kontaktierte er nacheinander seinen Vater, seine Mutter, seine Frau sowie seine engen Freunde.

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Das Gespräch mit seinen Freunden empfand Trafford als besonders hilfreich, da sie ihm erlaubten, sich richtig über die Situation auszulassen. Trotz der intensiven Unterstützung durch sein soziales Netzwerk blieb der Druck bestehen, der aus der nicht erfüllten sportlichen Erwartungshaltung resultierte. Der englische Nationalkeeper, der vier Länderspiele für seine Heimatnation absolviert hat, betonte, dass regelmäßige Einsätze notwendig waren, um sein mentales Wohlbefinden zu erhalten. Ohne Spielpraxis verliere man schnell den Anschluss an das Leistungsniveau, das für eine Karriere an der Spitze erforderlich ist.

Pokalsiege und positive Wendung

Während Gianluigi Donnarumma die meisten Ligaspiele übernahm, erhielt Tommy Trafford die Gelegenheit, im FA Cup und im EFL Cup zum Einsatz zu kommen. In diesen Wettbewerben konnte er sich beweisen und gewann mit seiner Mannschaft beide Pokaltitel. Diese Erfolgehalfen ihm dabei, seine Sichtweise auf das Jahr bei Man City allmählich zu korrigieren. Er versuchte in dieser Phase, das Beste aus der Situation zu machen und so gut wie möglich zu arbeiten, auch wenn die Rolle als Ersatzmann zunächst nicht seinen Vorstellungen entsprach.

Rückblickend bewertet Trafford seine Zeit in Manchester nicht mehr ausschließlich negativ, sondern erkennt den großen Nutzen für seine persönliche Entwicklung. Er ist der Auffassung, dass es sich bei dieser Saison keineswegs um eine enttäuschende Zeit handelte, sondern um eine Phase, in der er enorm viel gelernt hat. Durch die Erfahrungen hat er sich als Spieler stark verbessert und die Erfahrung gemacht, Titel gewinnen zu können, auch wenn er nicht in jedem Spiel eingesetzt wurde. Die Kombination aus persönlichem Wachstum und den errungenen Titeln lässt ihn die damaligen Schwierigkeiten heute mit Dankbarkeit betrachten.

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Neue Bestätigung bei Leeds United

Trotz der vielen Momente, in denen er sich niedergeschlagen fühlte, Dinge bereute und enttäuscht war, fasst Trafford sein Jahr bei Man City als unglaublich wertvoll zusammen. Er verließ den Verein bei der nächsten Gelegenheit, um wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Im Sommer 2026 erfolgte der Wechsel zu Leeds United, wo er endlich die Chance bekam, als Stammspieler aufzulaufen. Diese Entscheidung war essentiell, um seine formale und mentale Fitness zu erhalten, die er im System von Man City hatte aufrechterhalten müssen.

Bei Leeds United unter der Anleitung von Trainer Daniel Farke hat Tommy Trafford seinen angestammten Stammplatz längst zurückerobert. Der 50-jährige Coach setzt auf seine Erfahrung und Fähigkeiten, sodass der Keeper aus dem Team nicht mehr wegzudenken ist. Die Verbindung zwischen seinem früheren Lernprozess bei Man City und seiner jetzigen Stabilisierung bei Leeds zeigt, wie wichtig regelmäßige Einsätze für die psychische und sportliche Gesundheit eines Top-Toresmanns sind. Die Erfahrung hat ihn letztlich stärker gemacht und ihm den Weg zurück an die Spitze geebnet.