St. Pauli gewinnt mit Siegtor durch Youssoupha Niang und Tor von Tomoya Ando. Trainer Marcel Rapp lobt die neuen Startelf-Spieler und ihre starke Leistung.

Tomoya Ando und Youssoupha Niang feierten ihr erstes Tor für den Fußballverein St. Pauli am Millerntor in Hamburg. Der japanische Angreifer Tomoya Ando feierte den Treiben mit einem Tanz im Gangnam-Style vor der Südtribüne. Sein Teamkollege Youssoupha Niang wurde von den Fans und Mitspielern jubelnd empfangen. Beide Spieler hatten einen wichtigen Moment in ihrer aktuellen Vereinszugehörigkeit begangen. Der Sieg markiert einen Wendepunkt für die Offensive der Hamburger.

Details zum Tordebüt im Spiel

Das Duo erzielte erstmals für St. Pauli in einer offiziellen Partie. Tomoya Ando, der aktuell 27 Jahre alt ist, zeigte nach seinem Treiben große Freude und Emotionen auf dem Spielfeld. Der Japaner sprach kaum Englisch, daher konzentrierte er sich auf das körperliche Feiern. Er tanzte und genoss die Begeisterung der eigenen Anhänger an der Seite seiner neuen Mannschaftskameraden. Die Szene vor der Südtribüne blieb den Zuschauern im Stadion stark im Gedächtnis.

Also read Premiere gegen Ex-Kölner: FC-Profi entscheidet Zweitliga-Topspiel

Youssoupha Niang, der aktuell 20 Jahre alt ist, wirkte als Leihspieler vom 1. FC Köln deutlich gesprächiger nach dem Spielende. Er nutzte die Zeit nach dem Abpfiff, um seine Gefühle offen zu äußern. Für Niang war der Treiben eine Befreiung von den jüngsten Druck. Er erklärte, dass der Sieg für das gesamte Team sehr wichtig war. Gleichzeitig nannte er sein erstes Tor als Erlösung für seine persönliche Situation.

Positionen der beteiligten Akteure

Trainer Marcel Rapp bewies mit der Aufstellung von Niang und Ando in der Startelf ein gesundes Händchen. Er setzte beide neuen Akteure bewusst in der Anfangsformation ein. Auch Marcus Mathisen überzeugte als dritter neuer Spieler in der Startelf. Rapp hob besonders die Leistungen der beiden Torschützen hervor. Er betonte, dass Niang im Training stets viel Energie einbringe und bodenständig sei. Der Trainer lobte den Einsatzwillen des Leihspielers.

Advertisement

Marcel Rapp erklärte, dass Youssoupha Niang in letzter Zeit Pech hatte, bevor er traf. Der Trainer meinte, dass der Treiben daher umso verdienter sei. Im Vergleich dazu zeigte Rapp Überraschung über den Torriecher von Tomoya Ando. Der japanische Spieler schieße normalerweise nicht so viele Tore. Für Ando war die Zeit zuvor nicht einfach, da er oft auf der Bank saß. Jetzt habe er seine Chance genutzt und gut genutzt. Beide empfahlen sich damit für die zukünftigen Aufgaben.

Auswirkungen und Ausblick auf Dresden

Youssoupha Niang blickt direkt auf das kommende Spiel am Wochenende in Dresden. Er plant, an seine gute Leistung anzuknüpfen und weiter Tore zu erzielen. Der 20-Jährige möchte jede ihm gebotene Spielzeit zu 100 Prozent nutzen. Er versuche zwar, nicht verrückt zu werden, mache sich aber Gedanken, wenn es lange nicht klappt. Das neue Selbstbewusstsein soll ihm in der weiteren Saison helfen. Der Verein sieht in den jungen Talenten wichtige Bausteine.

Ob Tomoya Ando und Youssoupha Niang auch im Spiel in Dresden wieder in der Startelf stehen, ließ Trainer Marcel Rapp offen. Der Coach nannte sich selbst das goldenen Näschen für seine Aufstellungen. Er wolle die Situation genau beobachten, bevor er eine Entscheidung trifft. Die Fans am Millerntor hatten bereits am Tag des Spiels deutlich gemacht, dass sie die neue Offensive unterstützen. Die Stimmung im Verein ist nach dem Sieg und den beiden Debüt-Toren positiv.

Die Performance von Ando und Niang zeigt, dass St. Pauli durch die neuen Verpflichtungen offensive Optionen gewonnen hat. Marcus Mathisen trug ebenfalls zur Stabilisierung bei. Die Kombination aus jugendlichem Potenzial und dem Willen zur Verbesserung scheint zu funktionieren. Die Zukunft für die Offensivreihe in Hamburg erscheint vielversprechend, solange die Trainer wie Marcel Rapp ihre Entscheidungen treffen können. Die Unterstützung durch die Südtribüne bleibt ein zentraler Faktor für den weiteren Erfolg.