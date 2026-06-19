Toni Kroos über England: Wir sind zu gut, als dass die Elfenbeinküste alles weg verteidigt

Deutschlands WM-Star Toni Kroos hat sein Urteil über die englische Mannschaft abgegeben. Er ist von der Veränderung der Spielweise beeindruckt und sieht England als einen der Top-Favoriten für den Titel.

Deutschlands WM-Star Toni Kroos hat sein Urteil über die englische Mannschaft abgegeben. Er ist von der Veränderung der Spielweise beeindruckt und sieht England als einen der Top-Favoriten für den Titel.

Kroos lobt auch die Leistung von Jude Bellingham, der in diesem Spiel mehr Dynamik gezeigt hat als in der gesamten Saison bei Real Madrid. Im nächsten Vorrunden-Spiel gegen die Elfenbeinküste geht es um die physische Leistung und die Spielstruktur. Kroos glaubt, dass England die bessere Mannschaft sein wird und das Spiel gewinnen kann, wenn sie in der Konterunterbindung gut sind. Er sieht England als einen der Top-Favoriten für den Titel und ist von der Veränderung der Spielweise beeindruckt.

Kroos lobt auch die Leistung von Harry Kane, der für ihn sowohl mit Kopf als auch mit Fuß den besten Abschluss auf der ganzen Welt hat





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