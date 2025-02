Toniebox und Fahrradhelme: DIY Hacks für mehr Fun und Sicherheit

Dieser Artikel beleuchtet zwei spannende DIY-Projekte aus der Make 1/25. Erstens wird der Software-Hack für die Toniebox vorgestellt, der es ermöglicht, eigene Inhalte auf die microSD-Karte zu speichern und so die Kosten für Tonies deutlich zu reduzieren. Zweitens demonstriert das Projekt ein Upgrade des ABUS Hud-Y Fahrradhelmes mit einem RGB-LED-Streifen und einer Fernbedienung zur Steuerung.

Toniebox ist die moderne Version der alten Kassetten, die im Kinderzimmer früher so beliebt waren. Wie damals ist auch die Bedienung dieses robusten Media Players kinderleicht: Man legt einfach eine Tonie-Figur auf den NFC-Reader, und schon spielt das Gerät den zugehörigen Inhalt ab. Um Langeweile zu vermeiden, bietet der Hersteller zahlreiche Tonies zum Sammeln an oder man kauft sich einen Kreativ-Tonie, um ihn mit eigenen Inhalten zu bestücken.

Dieser speichert allerdings nur 90 Minuten an Audioinhalten und kostet etwa 12 Euro. Wenn man für jede Folge der Lieblings-Kinderhörspielreihe einen dieser Tonies kauft, kann das schnell ein teures Vergnügen werden.Doch mit einem Software-Hack, den unser Redakteur Johannes Börnsen in der Make 1/25 vorstellt, geht das viel günstiger. Durch diesen Eingriff kann man eigene Inhalte direkt auf der microSD-Karte in der Toniebox speichern. Neben den Tonies können auch NFC-Tags genutzt werden, die für etwa 1 Euro erhältlich sind. Ein positiver Nebeneffekt der Modifikation ist, dass die Toniebox keine Daten (z. B. die WLAN-SSID) mehr an die Cloud des Herstellers übermittelt. Damit man später leichter an die microSD-Karte kommt, zeigen wir auch, wie man den Kartenleser mithilfe einer Verlängerung nach außen legt. In der Fahrradwelt setzen Hersteller wie ABUS oder Lumos Lichter in ihre Fahrradhelme ein. Diese bestehen meist aus wenigen LEDs, die leuchten und blinken können und dienen als Ergänzung zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Fahrradlicht. Das Projekt unseres Autors Holger Tegethoff zeigt, dass sich hier noch nachbessern lässt, etwa indem man das integrierte Licht des Helms (ABUS Hud-Y) gegen einen RGB-LED-Streifen austauscht. Mithilfe eines ATtiny85 lässt sich dieser programmieren und mit einer kleinen Fernbedienung während der Fahrt steuern. So kann man den Helm auch blinken lassen oder anderweitig auf sich aufmerksam machen. Wie der Umbau funktioniert, beschreibt der Artikel in der Make 1/25 und gibt zusätzliche Tipps im Umgang mit 433-MHz-Fernbedienungen.





