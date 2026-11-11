Tonies ruft Helene-Fischer-Kinderliederfigur wegen Erstickungsgefahr zurück

Der Hersteller Tonies hat die Hörspielfigur "Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder" wegen möglicher Kleinteile, die sich lösen können, zurückgerufen. Eltern werden aufgefordert, die Figur zu entfernen und zuRückzugeben. Kunden können Erstattung, Ersatz oder Gutschein wählen.

Rückruf wegen Erstickungsgefahr

Technische Untersuchung und Produktionsstopp

Der Hörspielfigur enhersteller Tonies hat die Figur " Helene Fischer - Die schönsten Kinderlieder " zurückgerufen. Laut dem Unternehmen können sich während des Gebrauchs Kleinteile von der Figur lösen, die von kleinen Kindern verschluckt werden könnten. Dies würde eine Erstickungsgefahr darstellen. Eltern und Erziehungsberechtigte werden daher aufgefordert,die Figur sofort aus dem Kinderzimmer zu entfernen und nicht weiter zu verwenden.

Nach ersten Hinweisen hat Tonies das betroffene Produkt eingehend untersucht. Die Produktion und Auslieferung der Figur mit der Artikelnummer 11003054 wurde bereits gestoppt. Das Unternehmen betont,das es bislang keine Hinweise darauf gibt, das andEre Tonie-Figuren von einem ähnlichen Schwierigkeit betroffen sind. Das Fehlerbild tritt nicht bei jedem Tonie auf und ist unter Umständen nicht ohne Weiteres erkennbar.

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Rückgabe- und Erstattungsmodalitäten

Betroffene Kunden können die Figur an den Händler oder direkt an Tonies zurückgeben. Für die Rückgabe stehen drei Optionen zur Verfügung: eine Erstattung des Kaufpreises, ein Ersatz durch eine andere verfügbare Tonie-Figur aus dem aktuellen Sortiment oder ein Gutschein in Höhe des Kaufpreises für den Tonies-Onlineshop. Die Kosten für die Rücksendung trägt das Unternehmen. Ein Rücksendeportal soll in Kürze auf der Homepage von Tonies verfügbar sein.

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Elternwarnung und Aufklärung

Der Hersteller betont,dass die Gefahr nicht nur bei bereits sichtbaren Problemen besteht. Eltern sollten die Figur auch dann sofort entfernen, wenn keine Auffälligkeiten erkennbar sind. Das Unternehmen hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der die Gefahrenlage und die empfohlenen Maßnahmen klar dargelegt werden. Ziel ist es, die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten und mögliche Unfälle zu verhindern.

Ausblick und weitere Maßnahmen

Tonies hat angekündigt, die Rückrufaktion sorgfältig zu überwachen und weitere Schritte zu prüfen, falls ähnliche Mängel bei anderen Produkten entdeckt werden. Das Unternehmen arbeitet eng mit den Händlern zusammen, um die Rückgabeprozesse zu erleichtern und die Kundenzufriedenheit zu sichern. Eltern werden weiterhin dazu aufgefordert, die Sicherheitshinweise zu beachten und bei Fragen den Kundenservice zu kontaktieren.