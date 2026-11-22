Am Berliner Tor wird eine neue Brücke gebaut. Welche S- und Fernbahnstrecken sowie Straßen wann wieder frei sind.

Über den Gleisen am Berliner Tor schweben tonnenschwere Stahlträger. Der Zugverkehr pausiert, Straßen bleiben gesperrt – wann ist welche Strecke wieder frei? Die Arbeiten an der neuen Berlinertordammbrücke laufen: Am Wochenende sollten 46 Stahlträger für das neue Bauwerk eingehoben werden.

Um die bis zu 22 Tonnen schweren Träger einzubauen, sind nach Angaben des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer zwei Mobilkrane im Einsatz. Der S-Bahn-Verkehr ist bis zum Betriebsschluss am heutigen Sonntag zwischen den Stationen Berliner Tor und Barmbek unterbrochen, der Fernverkehr noch bis Montag, 4 Uhr. Um die Sperrung des Bahnverkehrs möglichst kurz zu halten, werden die Träger zunächst über den Fernbahn- und S-Bahn-Gleisen montiert. Anschließend erfolgt der Einbau über der Bürgerweide.

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Ab Montag beginnen die Schweißarbeiten und Maßnahmen zum Korrosionsschutz. Aldi-Filiale wird abgerissen: Discounter plant hier weit mehr als nur einen Supermarkt Wegen der lange geplanten Arbeiten sind auch der Berlinertordamm noch bis Montag, 22 Uhr, und die Bürgerweide bis Dienstag, 22 Uhr, gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.