Tonprobleme mit Asus Zenbook S14 - sporadischer Ton, sporadischer Soundausfall

Der Benutzer beschreibt ein Problem mit sporadischem Ton auf seinem Asus Zenbook S14. Der Ton wird manchmal erst nach mehrmaligem Umschalten der Soundoptionen im Systemmenü wieder gegeben. Nach dem Umschalten des Soundmodus kann es auch vorkommen, dass der Ton nicht wieder kommt.

Hallo! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ein Problem zu lösen: Ich habe ein Asus Zenbook S14 . Wenn ich jetzt eine Sounddatei abspiele oder ein Youtube-Video starte, wird initial kein Ton abgespielt. Ich muss erst rechts unten im Menü die 'Soundoptionen' mehrmals hin- und her switchen, bis dann Ton ausgegeben wird (Raumklang An/Aus/...).

Wobei es dann nach dem 'Umschalten' und wieder zum Zurückkehren des Soundmodus (also auf Modus 1 kommt Sound, dann wieder zu Modus 2 - kein Sound - wieder zu 1 - immer noch kein Sound) teilweise auch ohne Ausgabe bleibt. Wenn der Ton dann aber mal abgespielt wird, kann ich z.B. im Browsertab bleiben und auch ein neues Youtube-Video öffnen, bei dem der Ton abgespielt wird. Wenn aber z.B. der Sperrbildschirm aktiviert wird und wieder deaktiviert, kann es dazu kommen, dass schon wieder kein Ton kommt. Ich bin etwas unschlüssig, wo genau das Problem liegt? - an Windows oder an den Treibern? Bzw. wie ich am Besten vorgehe, um das Problem zu lösen. Treiber Asus-Homepage: Auf der Asus-Homepage gibt es folgende Treiber für mein Notebook, den Sound betreffend (soweit ich das richtig überblicke :-D) SoundWire-Audiotreiber (unterstützt Dolby APO) | Version V21.59.16.408 | 2024/08/27 Realtek APO-Treiber | Version V1.0.0.89 | 2025/01/14 ISST (Intel Smart Sound Technologie)-Treiber | Version V20.42.11640.0 | 2025/02/05 Dolby Atmos driver | Version V9.828.804.1 | 2024/10/09 Geräte Systemsteuerung: Im Gerätemanager der Systemsteuerung finde ich auch sehr viele Geräte, die - meiner Ansicht nach - etwas mit Sound zu tun haben: Audio Processing Objects (APOs) 2 x DolbyAPO SWC Device 4 x REaltek Audio Effects Component (INT) Audio, Video und Gamecontroller 7 x Cirrus Logic XU (with APO Extensions) CS35L56 amp (left tweeter) CS35L56 amp (left woofer) CS35L56 amp (right tweeter) CS35L56 amp (right woofer) CS42L43 UAJ Intel ACX Streaming for SDW Intel (R) Smart Sound Technologie für Bluetooth (R) Audio Intel (R) Smart Sound Technologie für USB-Audio Intel (R) Smart Sound Technologie für Bluetooth (R) LE Audio SoundWire ACX Streaming for SDW - Speaker SoundWire Audio Audioeingänge und -ausgänge Lautsprecher (16- Cirrus Logix XU (with APO Extensions)) Systemgeräte 4 x Cirrus Logic CS35L56 Cirrus Logic CS42L43 Also das ist jetzt alles, was ich gefunden habe und dabei denke, es könnte irgendwie damit zusammenhängen... Durch die Vielzahl an Treibern / Software / Module möchte ich jetzt nicht wahllos einfach alles löschen, sondern würde gern systematisch an das Problem ran gehen und hoffe auf eure Hilfe! lg kuhn





ASUS Zenbook S14 Soundprobleme Sporadischer Ton Treiber Windows Dolby APO Realtek APO

