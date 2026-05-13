Tony Bauer: Comedian und TV-Star mit Kurzdarmsyndrom

Tony Bauer ist ein erfolgreicher Comedian, der seine Karriere als Tanzpartner bei "Let's Dance" und Jurist bei "Das Supertalent" begonnen hat. Er hat jedoch auch mit Kurzdarmsyndrom zu kämpfen, einer Krankheit, bei der er den Dünndarm operativ entfernen musste. Tony Bauer hat seine Karriere dennoch nicht gestoppt und ist mittlerweile bekannt für seine Auftritte auf der Comedy-Bühne.

Tony Bauer , erfolgreicher Comedian , hat es nie leicht gehabt. Er wurde 1995 in Dinslaken geboren und wuchs in Duisburg auf. Seine Mutter ist Brasilianerin, sein Vater war unbekannt.

Er studierte zunächst Ernährungswissenschaften, brach jedoch sein Studium ab, um Comedian zu werden. Tony Bauer feierte seinen Durchbruch bei der "1 Live Comedy Night" und war später mehrfach bei der "Quatsch Comedy Show" zu sehen. Er trat auch bei "Promi First Dates" und "Grill den Henssler" auf. Tony Bauer leidet seit seiner Kindheit an Kurzdarmsyndrom und wurde operiert, um den Dünndarm zu entfernen.

Er wird künstlich ernährt und hat bereits eine Tuberkulose durchgemacht. Dank neuer Spritzen hat er mehr Freiheit gewonnen und kann heute spontaner unterwegs sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tony Bauer Comedian Kurzdarmsyndrom Tanzpartner Jurist

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Horror-Crash mit Keeper Kersken: So geht es Arminia Bielefelds Abwehrspieler BauerDer Innenverteidiger war auf dem Betzenberg mit seinem Torwart zusammengerasselt und musste früh raus. Jetzt spricht der Arminia-Profi über den Unfall.

Read more »

Tony Bauer zieht ohne Medizin-Rucksack losTony Bauer genießt neue Freiheit: Ohne lebensrettenden Infusionsrucksack lebt der Comedian auf der Bühne seine Träume. So gelingt ihm das.

Read more »

Bauer sucht Frau International 2026: Übertragung im TV und Stream, ganze Folge als Wiederholung2026 läuft „Bauer sucht Frau International“ in der 8. Staffel. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream und ob es Wiederholungen gibt, lesen Sie hier.

Read more »

Bauer sucht Frau International 2026: Die Kandidaten in Staffel 8 - alle Teilnehmer vorgestellt2026 läuft eine neue Staffel „Bauer sucht Frau International“. Hier erfahren Sie, welche Kandidaten in der achten Staffel teilnehmen.

Read more »