Die Baumarktkonzerne toom und Obi fusionieren in Deutschland. Rewe erhält 30 Prozent, während Tengelmann Mehrheitsgesellschafter bleibt. Die Umstellung auf Obi erfolgt in 12 bis 18 Monaten.

Die deutsche Handelslandschaft im Baumarktsektor erfährt eine fundamentale Umstrukturierung, da sich die Tengelmann Group und die Rewe-Zentralfinanz auf einen Zusammenschluss ihrer jeweiligen Marken toom und Obi geeinigt haben. Beide Eigentümer haben vereinbart, ihre Baumarktaktivitäten in Deutschland unter der Marke Obi zusammenzuführen, was zu einer deutlichen Konsolidierung des Marktes führt. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, durch gebündelte Kräfte die Wettbewerbsposition im sich wandelnden Einzelhandel zu stärken und Synergien im gesamten Vertriebsnetz zu nutzen.

Strukturelle Details des Fusionspakets

Die finanzielle und proprietäre Struktur der Fusion sieht vor, dass die Rewe Group im Austausch für die Einbringung der toom-Baumärkte einen Anteil von rund 30 Prozent an der Obi Group Holding erhält. Trotz dieser Beteiligung bleibt die Tengelmann Group als Mehrheitsgesellschafter der neu entstehenden Einheit erhalten. Darüber hinaus hat sich Rewe verpflichtet, das gemeinsame Unternehmen mit zusätzlichen finanziellen Mitteln zu unterstützen, um die Integration und das weitere Wachstum der Marke Obi nachhaltig zu sichern. Die Vereinbarung unterliegt aktuell noch dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, was den finalen Zeitplan für die Vollziehung beeinflusst.

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Kundenwirkungen und Markterscheinung

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wird die Fusion vor allem durch das Verschwinden der Marke toom aus den Städten sichtbar. Nach Erteilung der erforderlichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden planen die Unternehmen, die Filialen innerhalb von etwa zwölf bis 18 Monaten vollständig auf die Marke Obi umzustellen. Durch diesen Zusammenschluss wächst das Filialnetz von Obi auf mehr als 600 Märkte in Deutschland an. Zusätzlich zu dieser massiven Anzahl an Standorten beabsichtigen die Konzerne, das Netzwerk weiter zu verdichten, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen.

Logistische Ziele und Effizienzgewinne

Zentrales operatives Ziel der Expansion ist es, die Erreichbarkeit für die breite Bevölkerung zu maximieren. Die Unternehmen haben sich zum Ziel gesetzt, dass für die meisten Menschen in Deutschland ein Obi-Markt durchschnittlich innerhalb von 20 Minuten erreichbar ist. Diese strategische Dichte wird als wichtiger Faktor angesehen, um im harten Einzelhandelsumfeld zu bestehen. Die Konzerne versprechen sich von der Zusammenführung erheblicher Effizienzgewinne, die nicht nur in die Optimierung der bestehenden Prozesse, sondern auch in weiteres Wachstum investiert werden sollen.

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Digitalisierung und digitale Kundenprogramme

Neben der physischen Präsenz soll die digitale Transformation einen zentralen Bestandteil der neuen Strategie bilden. Ausgebaut werden unter anderem digitale Angebote wie das Kundenprogramm heyOBI, welches die Kundenbindung stärken soll. Darüber hinaus wird der Obi-Marktplatz erweitert, um eine breitere Produktpalette online anzubieten. Ein weiterer Fokus liegt auf der Vermittlung kompletter Handwerkerlösungen über Partnerfirmen, wodurch das Serviceangebot über den klassischen Baumarktverkauf hinausgehen und neue Umsatzquellen erschlossen werden sollen.

Führungsposition und strategische Vision

Die strategische Ausrichtung wird maßgeblich von der Führungsspitze der beteiligten Unternehmen getragen. Obi-Aufsichtsratschef Christian Haub (62) erklärte jüngst, dass der Baumarkthandel sich aktuell in einem tiefgreifenden Wandel befinde. Er betonte, dass OBI und toom sich kulturell wie strukturell sehr gut ergänzen. Haub verdeutlichte, dass beide Unternehmen die Zukunft des Marktes gemeinsam aus einer Position der Stärke gestalten wollen. Der genaue Zeitpunkt, wann der Zusammenschluss endgültig vollzogen werden kann, hängt nun abschließend von der Zustimmung der zuständigen Kartell- und Handelsbehörden ab.