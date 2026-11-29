Wer nur wenig Zeit zum Zocken hat, muss auf Spielspaß trotzdem nicht verzichten. Diese Spiele für die Nintendo Switch 2 überzeugen auch in kurzen Sessions von nur wenigen Minuten.

- Wer nur wenig Zeit zum Zocken hat, muss auf Spielspaß trotzdem nicht verzichten. Diese Spiele für die Nintendo Switch 2 überzeugen auch in kurzen Sessions von nur wenigen Minuten.

, die in wenigen Minuten gespielt sind. Jede Partie steht für sich, ideal für eine schnelle Runde zwischendurch.für die Switch 2: Früchte fallen lassen, gleiche Größen verschmelzen, Highscore knacken. Das Prinzip ist in Sekunden erklärt, eine Partie dauert selten länger als eine. Die knuffigen Rennen und Minispiele rund um den rosafarbenen Helden sind schnell erklärt und machen spontan gestartet sofort Spaß.und noch schneller verstanden.

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Die Bewegungssteuerung sorgt für unmittelbaren Spielspaß ohne lange Einführung. © Nintendo, bietet aber Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde. Das simple Ziel, den Ball per Rennwagen ins gegnerische Tor zu befördern, versteht man schnell und bringt es noch schneller in einergenauso viel Spaß machen können wie stundenlange Marathons, gerade weil sie ohne Einarbeiten sofort loslegen lassen. Dank Ruhemodus und Portabilität lässt sich die