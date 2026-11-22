Fußbodenheizung smart nachrüsten: Wir zeigen die besten Thermostate mit Matter, Zigbee & Co. – getestet in Hersteller-Apps, Home Assistant und Apple Home. | heise online bestenlisten

Nach seinem Studium begann Kai seine journalistische Laufbahn Mitte der 90er bei der PC Professionell. Für Heise Bestenlisten by TechStage berichtet er über interessante Produkte aus den Bereichen Smart-Home, Überwachungskameras, Balkonkraftwerke, Mähroboter und vieles mehr.

Fußbodenheizung smart nachrüsten: Wir zeigen die besten Thermostate mit Matter, Zigbee & Co. – getestet in Hersteller-Apps, Home Assistant und Apple Home. Wer vor dem Winterurlaub die Fußbodenheizung herunterregelt, merkt bei der Rückkehr, wie lange es dauert, bis die Räume wieder angenehm temperiert sind. Die thermische Trägheit des Estrichs und die niedrigen Vorlauftemperaturen machen schnelle Anpassungen unmöglich.

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Genau hier liegt die Stärke smarter Thermostate: Sie lassen sich vorab per App steuern, sodass das Zuhause bei der Ankunft bereits warm ist.dagegen nicht erwarten – wie viel drin ist, hängt stark von Gebäude und Nutzung ab. Der Hauptnutzen liegt in präziser Regelung, transparenter Verbrauchsübersicht und der Einbindung ins Smart Home. Wir haben die Modelle mit den Hersteller-Apps sowieAlle Modelle werden mit den Stellantrieben verkabelt und sitzen am Platz des bisherigen Thermostats.

Acht benötigen zusätzlich 230 V, die beiden Tado X kommen mit Batterie beziehungsweise Akku aus und sind somit auch für Altbauten ohne Neutralleiter geeignet. Welches smarte Thermostat für die Fußbodenheizung ist das beste? Sämtliche von uns getesteten Thermostate arbeiten zuverlässig und geben nur wenig Anlass zu Kritik.

Nur weil Modell A bei uns auf dem ersten und Variante B auf dem letzten Platz steht, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Reihenfolge auf jeden Anwendungsfall zutrifft. sieht nicht nur gut aus, sondern zeigt auf seinem Display Temperatur, Luftfeuchte und CO₂ abwechselnd an.punktet es als Zigbee-Gerät mit lokaler Ansteuerung ohne Cloud und kann vollständig, inklusive Firmware-Updates von Home Assistant aus gesteuert werden. Bei den nachfolgenden Links handelt es sich um Affiliate-Links.

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Matter-Integration liefert nur rudimentäre Funktionen – Heizpläne und Fenster-Offen-Erkennung fehlenSmart HomeDas Tado X ist ein gelungenes Upgrade: schlanker, intuitiver und mit USB-C-Akku statt Einwegbatterien. Die App bleibt eine der besten im Smart-Heating-Segment.

Home-Assistant-Anwender mit mehreren Tado-X-Geräten sollten jedoch die API-Limits genau im Auge behalten und gegebenenfalls auf das AI-Assist-Abo zurückgreifen. Aktuell liegt der Preis beiMatter-Integration liefert nur rudimentäre Funktionen – Heizpläne und Fenster-Offen-Erkennung fehlenMit dem Homematic IP Glas-Wandthermostat bietet eQ-3 ein hochwertiges Thermostat für Fußbodenheizungen, das höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Die Variante mit integriertem CO₂-Sensor fürsorgt nicht nur für eine smarte Regelung der Fußbodenheizung, sondern informiert über das aus jedem Blickwinkel gut ablesbare Glas-Display über Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration.

, ein preiswerter, zuverlässiger Heizungsregler für Home-Assistant-Nutzer. Es überzeugt durch lokale Steuerung, präzise Hysterese und einen Radar-Sensor. Punktabzüge gibt es für die Kunststoffhalterung, die fehlende Luftfeuchtemessung sowie fehlende Matter-Unterstützung.reicht es bei der Fußbodenheizung nicht, einen Drehknopf zu tauschen. Jedes Thermostat steuert die Stellantriebe am Heizkreisverteiler an – kleine Motoren, die einzelne Heizkreise öffnen und schließen.

Diese Verkabelung ist bei allen getesteten Modellen nötig. Warum überall „230V“ draufsteht: In deutschen Privathaushalten arbeiten Stellantriebe ganz überwiegend mit 230 Volt. Deshalb tragen viele Thermostate diesen Zusatz im Produktnamen – wie das Bosch Raumthermostat II 230V in unserem Testfeld. Dabei handelt es sich um eine Kompatibilitätsangabe, nicht um ein Qualitätsmerkmal.

Daneben existieren 24-Volt-Systeme, die primär in Neubauten und Gewerbeobjekten vorkommen. Wer unsicher ist, prüft die Beschriftung auf den Stellantrieben am Verteiler: Dort steht die Betriebsspannung. Neue Thermostate kommen an dieselbe Stelle, an der bislang das analoge Modell saß. Dort liegen Steuerleitungen zu den Stellantrieben und in aller Regel auch die Spannungsversorgung.

Frei im Raum platzieren lässt sich keines der getesteten Geräte. ⚠️ Wichtig: Arbeiten an der 230-V-Festinstallation setzen elektrotechnische Kenntnisse voraus und sind rechtlich an Fachbetriebe gebunden. Wir haben die Installation im Test selbst vorgenommen – wer sich damit nicht sicher auskennt, sollte eine Elektrofachkraft beauftragen. Das betrifft nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch den Versicherungsschutz.

Vor jedem Eingriff gilt: Sicherung raus und Spannungsfreiheit prüfen. Acht Thermostate beziehen ihren Betriebsstrom direkt aus dem Hausnetz. Das bringt Vorteile – kein Batteriewechsel, keine Laufzeitsorgen, dauerhaft stabile Funkverbindung. Angeschlossen werden neben den Steuerleitungen zu den Stellantrieben also auch Phase und Neutralleiter für das Gerät selbst.

Tado-X-Modelle arbeiten anders als der Rest des Testfelds. Sie benötigen keine eigene Netzversorgung, weil ihre Elektronik aus Batterien respektive einem Akku gespeist wird. Den 230-Volt-Kreis der Stellantriebe schalten sie über einim Sockel – das Thermostat wirkt also wie ein intelligenter Schalter, der mit dem geschalteten Stromkreis elektrisch nicht verbunden ist. Praktisch bedeutet das: Phase wird auf den COM-Anschluss gelegt, Steuerdraht des Stellantriebs auf NO oder NC, Neutralleiter geht direkt zum Stellantrieb.

Bei der ersten Generation entscheidet sich damit bereits an der Klemme, ob die Regelung richtig herum arbeitet. Die zweite Generation erlaubt dagegen, den Antriebstyp nachträglich in der App umzustellen – ein echter Komfortgewinn, weil ein Fehler beim Anschluss nicht zum erneuten Öffnen der Dose zwingt. Vorteil der Relaislösung: Es muss keine zusätzliche Versorgungsleitung für das Thermostat vorhanden sein. Nachteil: Batterien oder Akku wollen gewartet werden.

Mindestens eine Heizsaison halten die drei Batterien des Tado X. Für das Tado X 2. Gen. können wir aufgrund der vierwöchigen Testphase noch keine Angaben machen. Der Akku ist aber über USB-C aufladbar und kann vom Anwender ggf. ersetzt werden. schließt bei Stromzufuhr. In deutschen Privathaushalten dominiert NC deutlich – entsprechend ist es bei den meisten Thermostaten voreingestellt.

Prüfen sollte man es trotzdem, denn bei falscher Zuordnung heizt die Anlage genau dann, wenn sie es nicht soll. Der Antriebstyp steht auf dem Gehäuse am Heizkreisverteiler. Das Eberle UTE-3500 bietet die Einstellung direkt am Thermostat. Nötig ist das, weil es ausschließlich Matter über WLAN unterstützt und keine eigene App mitbringt.

Voreingestellt ist NC. Bei den übrigen Modellen entscheidet der Anschluss des Steuerdrahts an NO oder NC. Ein Tür- oder Fenstersensor kann auch bei einer trägen wassergeführten Fußbodenheizung sinnvoll sein – allerdings mit Einschränkungen. Kurzzeitiges Stoßlüften von wenigen Minuten führt aufgrund der thermischen Trägheit des Estrichs zu kaum spürbaren Einsparungen.

Sensoren verhindern in solchen Fällen keine merkliche Energieverschwendung. Der eigentliche Vorteil liegt bei länger geöffneten Fenstern: Steht etwa das Schlafzimmerfenster über Stunden gekippt offen, würde die Fußbodenheizung unvermindert weiterarbeiten. Eine Automatisierung mithilfe eines Tür-/Fenstersensors oder die in vielen Modellen integrierte interne Fenster-Offen-Erkennung auf Basis eines starken Temperaturabfalls unterbricht dann die Heizungsanforderung für den betroffenen Raum, sodass Wärme nicht buchstäblich zum Fenster hinausgeht.

In einem Smart-Home-System wie Home Assistant lassen sich Sensoren intelligent einsetzen: Nur bei über längere Zeit geöffneter Tür oder Fenster wird die Heizanforderung unterbrochen, nach dem Schließen die gewünschte Raumtemperatur wieder aktiviert. So verhindert man unnötige Energieverschwendung, ohne die ohnehin trägen Aufheizzeiten zu stören. Sensoren dienen damit weniger der kurzfristigen Energieeinsparung als der Prävention von Dauerverlusten und der komfortablen Überwachung.

In gut gedämmten, kontinuierlich genutzten Gebäuden bleibt der Effekt auf den Jahresverbrauch eher moderat, in Objekten mit längeren Lüftungszeiten oder unregelmäßiger Nutzung kann er jedoch relevant sein. Ein entscheidender Vorteil der getesteten Thermostate: Sie lassen sich in Home Assistant einbinden. Dadurch bleiben sie keine isolierten Komponenten, sondern werden Teil des gesamten Smart-Home-Systems. Heizdaten können erfasst werden, auswerten und langfristig nutzen, um Heizprofile zu optimieren.

Das ermöglicht eine vorausschauende Steuerung, verhindert Überheizen und erhöht den Komfort. Kurzfristige Einsparungen bleiben wegen der Trägheit wassergeführter Fußbodenheizungen aber begrenzt. Wie gut das klappt, ist von Modell zu Modell sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie aussagekräftig und umfangreich die gelieferten Daten sind: Wichtig ist nicht nur, ob sich ein Thermostat steuern lässt, sondern auch, wie viel es über den tatsächlichen Heizvorgang verrät.

Matter kostet Daten. Wer glaubt, der neue Standard sei immer die beste Wahl, irrt bei Thermostaten gründlich. Unsere Messungen zeigen: Über Matter eingebundene Geräte liefern deutlich weniger Informationen als dieselben Modelle über ihre native Integration. Beim Meross MTS215B entfallen per Matter sowohl HVAC-Action als auch Fenster-offen-Erkennung und sämtliche Preset-Modi – über die lokale LAN-Integration stehen sie zur Verfügung.

Noch drastischer fällt der Unterschied bei beiden Tado-X-Generationen aus: Per Matter fehlen Heizbedarf, HVAC-Action, Fenster-offen-Erkennung und alle vier Preset-Modi. Wer Daten auswerten will, nutzt also besser die herstellerspezifische Integration und akzeptiert dafür ggf. die Cloud-Anbindung.zeigt als binärer Schalter an, ob das träge System gerade Wärme anfordert – essenziell, da zwischen dem Befehl „Heizung an“ und einer spürbaren Temperaturänderung oft Stunden vergehen.verrät darüber hinaus, wie intensiv geheizt wird, etwa 30 oder 100 Prozent Ventilöffnung.

Damit wird aus dem Thermostat ein Sensor für den thermischen Durchsatz.als eigene Entität erlaubt Automatisierungen, ohne zusätzliche Sensoren auszuwerten. Tado X der ersten und zweiten Generation heben sich deutlich ab – vorausgesetzt, die Einbindung erfolgt über die Tado-Integration statt über Matter. Nur hier stehen Heizbedarf und HVAC-Action gemeinsam zur Verfügung, dazu Fenster-offen-Erkennung, vier Preset-Modi, Ist-Temperatur und Luftfeuchte. Unterscheidung zwischen Heizdauer und Heizintensität gelingt im Testfeld sonst keinem Gerät.

Aqara W500, Bosch Raumthermostat II 230 V, Meross MTS215B und Sonoff Core liefern mit hvac_action einen wichtigen Teil der Wahrheit, aber nicht das vollständige Bild. Aus dem Attribut lässt sich ein binärer Sensor ableiten, der Laufzeiten pro Raum exakt protokolliert; mit Utility Metern berechnet Home Assistant daraus Werte pro Tag oder Woche. Alle vier melden zudem einen offenen Fensterzustand. Entscheidende Schwäche liegt am fehlenden Heizbedarf.

Zeigt ein Thermostat eine Stunde lang Heizbetrieb an, bleibt unklar, ob das Ventil voll geöffnet war oder nur leicht, um Temperatur zu halten. Echte Analyse der übertragenen Wärmemenge ist so nicht möglich. Ungewöhnlich verhält sich der Eberle: Als einziges Matter-Gerät im Testfeld meldet es einen Heizbedarf, verzichtet dafür aber auf HVAC-Action, Fenster-offen-Erkennung und Luftfeuchtemessung. Wer ausschließlich die Heizintensität protokollieren will, kommt damit weiter als mit den Blackbox-Modellen – für eine vollständige Prozessanalyse fehlt jedoch der Heizstatus.

Homematic IP BWTH und Homematic IP Glas-Wandthermostat liefern zwar zuverlässig Temperatur- und Luftfeuchtewerte sowie zwei Preset-Modi, Herzstück der Regelung bleibt jedoch verborgen – weder Heizstatus noch Intensität werden übermittelt. Erfassung der Heizdauer gelingt hier nur indirekt und mit erheblichem Aufwand. Ähnlich verhält sich das Shelly Linkedgo ST1820: Ist-Temperatur, Luftfeuchte und Fensterstatus stehen zur Verfügung, Heizstatus und Heizbedarf dagegen nicht.

Auffällig ist zudem der eingeschränkte Regelbereich – mit 15 °C als Minimum lässt sich keine Frostschutztemperatur einstellen, alle anderen Modelle gehen bis 5 °C hinunter. Wer in einem gut gedämmten Neubau wohnt, kennt das Phänomen: Die Raumtemperatur ist selten das Problem. In unserer Testwohnung – Baujahr 2022, Energieeffizienzklasse A+ – hält sich die Wärme lange. Große Sparpotenziale durch eine zeitweise Absenkung gibt es daher kaum.

Trotzdem kann sich die Nachrüstung lohnen, nur aus einem anderen Grund: Manche Räume brauchen lediglich gelegentlich Wärme. In anderen geht es weniger um die Raumtemperatur als um einen warmen Boden. Das Badezimmer ist dafür ein anschauliches Beispiel. Kalte Fliesen nach dem Duschen sind unangenehm, dauerhaft beheizen wollen wir den Raum aber nicht.

In unserer Testwohnung läuft deshalb ein einfacher Zeitplan: Von Mitternacht bis 5 Uhr sind 18 °C eingestellt, für die Stunde vor der morgendlichen Dusche 28 °C. Danach sinkt der Sollwert wieder. So ist der Boden zur Dusche spürbar warm. Interessant ist, was dabei tatsächlich passiert: Die Raumtemperatur sinkt nachts trotz des niedrigen Sollwerts kaum unter 25 °C. Die Heizung bleibt daher zunächst aus. Während der Heizstunde steigt die Raumtemperatur kaum an; die eingestellten 28 °C erreicht sie nicht.

Der hohe Sollwert dient hier also nicht als realistisches Temperaturziel, sondern sorgt dafür, dass das Thermostat in dieser Stunde Wärme anfordert. Das wärmt den Boden spürbar auf, auch wenn sich die Raumluft kaum verändert. Fliesen leiten die Wärme gut an die Oberfläche; bei Parkett oder Teppich wäre der Effekt schwächer. Das Schlafzimmer zeigt den zweiten Fall: Bei uns bleibt es grundsätzlich ungeheizt – wer kühl schläft, benötigt dort keine Fußbodenheizung.

Zwingt eine Erkältung aber zu ein, zwei Tagen Bettruhe, ändert sich der Bedarf. Dann genügt ein Griff zum Smartphone, statt am Thermostat zu drehen. Nach der Genesung lässt sich die Heizung ebenso unkompliziert wieder herunterregeln. Genau hier zeigt sich, warum die Trägheit kein Ausschlusskriterium ist, sondern nur eine andere Herangehensweise verlangt: Statt spontan zu regeln, plant man voraus oder schaltet rechtzeitig per App.

Wie schnell der Boden reagiert, hängt dabei auch vom Aufbau der Fußbodenheizung ab. Gäste- und Arbeitszimmer: gezielt nur bei Nutzung beheizenUrlaub und Abwesenheit: gesamte Wohnung absenken und rechtzeitig vor der Rückkehr wieder hochfahren Automatisierung: in Verbindung mit Fenstersensoren oder Anwesenheitserkennung reagiert die Heizung ohne Zutun Weniger sinnvoll ist die Investition, wenn alle Räume ohnehin durchgehend auf derselben Temperatur laufen sollen und niemand regelmäßig außer Haus ist. Dann bleibt hauptsächlich Bedienkomfort – das rechtfertigt den Aufwand der Verkabelung nur bedingt.

Sollwert richtig verstehen. Bei der Fußbodenheizung erreicht das Thermostat hohe Sollwerte oft gar nicht – und das ist kein Fehler. Wer morgens 28 °C einstellt, heizt den Raum nicht auf 28 Grad, sondern sorgt dafür, dass die Heizung durchgehend arbeitet und der Estrich warm wird. Wichtig ist nur, den Wert danach wieder abzusenken, sonst läuft die Heizung den ganzen Tag.

Wegen der Trägheit wassergeführter Fußbodenheizungen bringt eine starke Nachtabsenkung kaum etwas: Der Raum kühlt nur langsam ab und muss morgens mit hohem Aufwand wieder aufgeheizt werden. Bei Wärmepumpen kann die dafür nötige höhere Vorlauftemperatur die Ersparnis sogar komplett aufzehren. Bei längerer Abwesenheit kann sich Temperaturabsenkung lohnen.

Auch ein Büro muss über das Wochenende nicht mit komfortablen 23 °C gewärmt werden – hier reichen 20 °C.Wie viel Vorlauf ein Zeitplan benötigt, hängt weniger vom Thermostat ab als von der Bauart der Heizung. Eine Simulation derhat vier Systeme verglichen – jeweils mit Fliesenbelag, bei Systemtemperaturen von 35/28 °C und einer Erwärmung der Bodenoberfläche von 15 auf 24 °C:Zwischen schnellstem und langsamstem System liegt der Faktor 2,7 – und der gilt auch für kleine Temperaturschritte: Für eine Anpassung von 21 auf 22 °C benötigt der Trockenaufbau rund 18 Minuten, das Standardsystem knapp 50.

Entscheidend ist die Masse, die mitgeheizt werden muss. Noch größer fällt der Einfluss des Bodenbelags aus: Bei Parkett benötigte das Standardsystem 8,9 Stunden statt 5,6, der Trockenaufbau 4,1 statt 2,1 Stunden. Teppich liegt dazwischen. Ein reiner Nachteil ist das nicht – höherer Wärmedurchlasswiderstand von Parkett sorgt für gleichmäßigere Oberflächentemperatur.

Die Zahlen stammen aus einer herstellerfinanzierten Simulation und beziehen sich auf den Kaltstart – also den ungünstigsten Fall. Im Alltag ist der Estrich meist vorgewärmt, dann genügt deutlich weniger. In unserer Testwohnung reichte eine Stunde, um den Fliesenboden spürbar aufzuwärmen. Wer sein System nicht kennt, ermittelt die passende Vorlaufzeit am besten in den ersten Tagen selbst.

Wie viel ein smartes Thermostat tatsächlich spart, hängt stark von Gebäude und Nutzung ab. In sehr gut gedämmten Neubauten mit kontinuierlicher Nutzung und niedriger Vorlauftemperatur liegt der Gewinn meist nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich – das Gebäude hält die Wärme ohnehin, es gibt wenig zu optimieren. Deutlich mehr ist drin bei älteren oder energetisch weniger effizienten Gebäuden, bei unregelmäßiger Nutzung wie in Ferienwohnungen oder Büros, bei schlecht abgeglichenen Heizsystemen oder bei hohen Vorlauftemperaturen.

Hier sind 10 bis 20 Prozent pro Jahr realistisch. : Gegenüber Anlagen ohne selbsttätige Einzelraumregelung ergaben sich Einsparungen von bis zu 11,6 Prozent im intermittierenden und bis zu 21 Prozent im durchgängigen Betrieb. Werte gelten allerdings für ein Einfamilienhaus auf dem Dämmstandard der Wärmeschutzverordnung von 1977 – also für einen typischen Altbau. Raumregelung.

Wer bereits analoge Raumthermostate nutzt, hebt durch den Umstieg auf smarte Modelle entsprechend weniger – dort zählen primär Zeitpläne und Komfort. Und in modernen Gebäuden fällt der Effekt deutlich kleiner aus, wie unsere eigene Erfahrung zeigt. Ist ein smartes Thermostat für die Fußbodenheizung sinnvoll? Ja, aber anders als bei Heizkörpern.

Gewinn liegt weniger im Sparen als bei Räumen, die normalerweise kalt bleiben: Das Bad heizt morgens per Zeitplan rechtzeitig vor, ein ungenutztes Schlafzimmer lässt sich bei Krankheit bequem per App beheizen – ohne Weg zum Thermostat. In unserem Test setzt sich das Tado X durch – es meldet wie der Vorgänger Heizdauer und Heizintensität zugleich. Beste Optik bietet das Homematic IP Glas-Wandthermostat, günstigstes Gesamtpaket das Sonoff Thermostat Core.

Für reine Steuerung ja, für Datenanalyse nicht. Über Matter eingebundene Thermostate liefern deutlich weniger Attribute: Beim Tado X entfallen Heizbedarf, Heizstatus, Fenster-offen-Erkennung und sämtliche Presets. Wer auswerten will, nutzt besser die herstellerspezifische Integration. Es beschreibt die Betriebsspannung der Stellantriebe, die das Thermostat ansteuert.

In deutschen Privathaushalten ist das der Standard, weshalb viele Modelle den Zusatz im Namen tragen. Seltener sind 24-Volt-Systeme, hauptsächlich in Neubauten und Gewerbeobjekten. NC steht für stromlos geschlossen, NO für stromlos geöffnet – in Privathaushalten ist NC der Regelfall und meist voreingestellt. Bei falscher Zuordnung regelt die Heizung verkehrt herum.

Beim Tado X der zweiten Generation und dem Sonoff Core lässt sich der Typ in der App umstellen, beim Eberle UTE-3500 im Gerätemenü. Nur mit elektrotechnischen Kenntnissen. Alle Modelle werden mit den Stellantrieben verbunden, acht benötigen zusätzlich 230 V aus dem Hausnetz. Arbeiten an der Festinstallation sind an Fachbetriebe gebunden.

Auch batteriebetriebene Tado-X-Thermostate schalten 230 Volt – nur eben über ein potenzialfreies Relais. Beim Kaltstart je nach Bauart zwischen gut zwei und knapp sechs Stunden, bei Parkett bis zu neun. Trockensysteme reagieren deutlich schneller als Aufbauten mit dickem Estrich. Im Alltag ist der Boden meist vorgewärmt – in unserer Testwohnung reichte eine Stunde Vorlauf.

Egal für welches Thermostat aus dieser Bestenliste man sich entscheidet: Für jedes Modell gibt es gute Gründe. Was passt, hängt primär von der genutzten Smart-Home-Plattform, den optischen Ansprüchen und dem Budget ab.unser Testsieger Tado X 2. Gen. und auch das Vorgängermodell Tado X melden als einzige Modelle Heizdauer und Heizintensität zugleich – allerdings nur über die native Tado-Integration, nicht via Matter.

Wer seine Fußbodenheizung nicht nur steuern, sondern verstehen will, kommt daran nicht vorbei. Wer Wert auf einen physischen Drehregler und ein dauerhaft sichtbares Display legt, ist mit dem Homematic IP BWTH gut beraten. Es bietet ein stabiles Funksystem und intuitive Bedienung. Technologiesieger Homematic IP Glas-Wandthermostat WGTC-A mit Touch-Bedienung und integriertem CO₂-Sensor ist das Premiumprodukt für alle, die höchste Ansprüche an Optik und Verarbeitung stellen.

: Eve Thermostat funkt mit Thread und unterstützt Matter. Als Full Thread Device erweitert es das Thread-Netzwerk und die Eve-App bietet eine komfortable Steuerung. Matter-Integration liefert nur rudimentäre Funktionen – Heizpläne und Fenster-Offen-Erkennung fehlenSchlankes Design, intuitive Bedienung, aber auch Cloud-Zwang und API-Limits – wir zeigen, was das neue Modell wirklich leistet. Mit der zweiten Generation des Smart Thermostat X hat Tado sein verkabeltes Wandthermostat grundlegend überarbeitet.

Das auffälligste Merkmal: Mit nur 17,8 mm Tiefe ist es eines der flachsten smarten Thermostate auf dem Markt und ragt kaum noch aus der Wand. Die Verbindungstechnik setzt auf Matter und Thread – das bedeutet, dass das Thermostat ohne die hauseigene Tado Bridge X direkt an einen vorhandenen Thread Border Router angebunden werden kann. Im Starter-Kit ist die Bridge dennoch enthalten, um die Einrichtung zu vereinfachen und die volle Funktionalität in der Tado App zu gewährleisten.

Für Home-Assistant-Nutzer ist besonders interessant, dass das Thermostat entweder über die native Matter-Integration oder über die Cloud-API eingebunden werden kann. Die Matter-Route verspricht lokale Kontrolle, bringt aber erhebliche Einschränkungen mit sich. Die Cloud-Integration über die Community-LösungTado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Thermostat für Fußbodenheizungen mit Matter und Thread, toller App, aber nur mit Abo Tado X : Das Display ist standardmäßig aus. Es gibt wie beim Tado X keine Möglichkeit es dauerhaft einzuschalten.

Oben rechts am Gehäuse sitzt ein Schalter, der nach Betätigung das Display einschaltet und die Temperatur anzeigt. Drückt man den Schalter erneut, erscheinen Luftfeuchtigkeit und eingestellte Temperatur. Tado X : Das Display ist standardmäßig aus. Es gibt wie beim Tado X keine Möglichkeit es dauerhaft einzuschalten.

Oben rechts am Gehäuse sitzt ein Schalter, der nach Betätigung das Display einschaltet und die Temperatur anzeigt. Drückt man den Schalter erneut, erscheinen Luftfeuchtigkeit und eingestellte Temperatur. Tado X : Das Display ist standardmäßig aus. Es gibt wie beim Tado X keine Möglichkeit es dauerhaft einzuschalten.

Oben rechts am Gehäuse sitzt ein Schalter, der nach Betätigung das Display einschaltet und die Temperatur anzeigt. Drückt man den Schalter erneut, erscheinen Luftfeuchtigkeit und eingestellte Temperatur. Tado X : Das Display ist standardmäßig aus. Es gibt wie beim Tado X keine Möglichkeit es dauerhaft einzuschalten.

Oben rechts am Gehäuse sitzt ein Schalter, der nach Betätigung das Display einschaltet und die Temperatur anzeigt. Drückt man den Schalter erneut, erscheinen Luftfeuchtigkeit und eingestellte Temperatur. Die Tado-App erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme mit zahlreichen Grafiken, sondern bietet auch eine einfache Bedienung, inklusive Erstellung von Heizplänen und liefert zudem detaillierte Informationen zum Heizbetrieb. Der volle Funktionsumfang steht allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo zur Verfügung.

Dafür muss man entweder 4 Euro monatlich oder 30 Euro jährlich bezahlen. Die Tado-App erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme mit zahlreichen Grafiken, sondern bietet auch eine einfache Bedienung, inklusive Erstellung von Heizplänen und liefert zudem detaillierte Informationen zum Heizbetrieb. Der volle Funktionsumfang steht allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo zur Verfügung. Dafür muss man entweder 4 Euro monatlich oder 30 Euro jährlich bezahlen.

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Dafür muss man entweder 4 Euro monatlich oder 30 Euro jährlich bezahlen. Die Steuerung über den Touch-Ring ist intuitiv und gelingt deutlich einfacher als bei Tastenlösungen – einfach mit dem Finger entlang des Kreises fahren, um die Temperatur anzupassen. Die Steuerung über den Touch-Ring ist intuitiv und gelingt deutlich einfacher als bei Tastenlösungen – einfach mit dem Finger entlang des Kreises fahren, um die Temperatur anzupassen.

Die Steuerung über den Touch-Ring ist intuitiv und gelingt deutlich einfacher als bei Tastenlösungen – einfach mit dem Finger entlang des Kreises fahren, um die Temperatur anzupassen. Die Steuerung über den Touch-Ring ist intuitiv und gelingt deutlich einfacher als bei Tastenlösungen – einfach mit dem Finger entlang des Kreises fahren, um die Temperatur anzupassen. Ein wichtiger Fortschritt: Die Unterscheidung zwischen NC und NO entfällt.

Der Regelungsmodus wird per Software in der App konfiguriert, was die Installation vereinfacht und Fehlerquellen reduziert. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut. Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation.

Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut. Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation.

Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut. Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation.

Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut. Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation.

Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus.

Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut. Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation. Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben.

Die Tado-App erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme mit zahlreichen Grafiken, sondern bietet auch eine einfache Bedienung, inklusive Erstellung von Heizplänen und liefert zudem detaillierte Informationen zum Heizbetrieb. Der volle Funktionsumfang steht allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo zur Verfügung. Dafür muss man entweder 4 Euro monatlich oder 30 Euro jährlich bezahlen. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab.

Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab. Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab.

Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab. Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab.

Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. Mit Apex-Charts lasse sich auch schöne Grafiken zum Heizverlauf erstellen. Im direkten Vergleich zur ersten Generation fällt das neue Thermostat deutlich schlanker aus. Die Halterung misst 9,3 × 9,3 cm bei nur 0,8 cm Tiefe, während die aufgesetzte Display-Einheit 10,9 × 10,9 cm groß ist und 1 cm tief aufbaut.

Die Diagonale beträgt 13,6 cm – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 9,7 × 9,7 cm der ersten Generation. Da die Halterung kleiner ist als das Display, entsteht der Eindruck, das Thermostat würde vor der Wand schweben. Die Front ist nun komplett in Weiß gehalten. Rechts oben sitzt ein Taster , der das LED-Matrix-Display aktiviert.

Per Tastendruck wechselt die Anzeige zwischen aktueller Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der eingestellten Zieltemperatur. Die Zieltemperatur wird von einem weiß leuchtenden Ring mit 7,8 cm Durchmesser umgeben. Fährt man mit dem Finger entlang dieses Rings, lässt sich die Temperatur stufenlos erhöhen oder senken – ähnlich intuitiv wie bei einem Drehregler und deutlich komfortabler als die Tastenbedienung der Konkurrenz. Die Verarbeitung hinterlässt einen hochwertigen Eindruck, das matte Finish wirkt edel und unempfindlich.

Das Tado X arbeitet mit einem echten Relais, das beim Schalten hörbar klackt – im Gegensatz zum geräuschlosen Triac des Eberle UTE-3500. Wer das Thermostat im Schlafzimmer betreibt, sollte das wissen. Die Steuerung über den Touch-Ring ist intuitiv und gelingt deutlich einfacher als bei Tastenlösungen – einfach mit dem Finger entlang des Kreises fahren, um die Temperatur anzupassen.

Die Montage gestaltet sich dank Akkubetrieb denkbar einfach: Eine Verkabelung mit dem Stromnetz ist nicht nötig, lediglich die Verbindung zum Stellantrieb muss hergestellt werden. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku wird über einen USB-C-Anschluss an der Unterseite geladen. Die Tado App führt mit einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Installation. Ein wichtiger Fortschritt: Die Unterscheidung zwischen NC und NO entfällt.

Der Regelungsmodus wird per Software in der App konfiguriert, was die Installation vereinfacht und Fehlerquellen reduziert. Das Thermostat unterstützt 230-Volt-Stellantriebe und Thermen – ein Kompatibilitätscheck ist auf der Tado-Website verfügbar. Ein wichtiger Fortschritt: Die Unterscheidung zwischen NC und NO entfällt. Der Regelungsmodus wird per Software in der App konfiguriert, was die Installation vereinfacht und Fehlerquellen reduziert.

Die Inbetriebnahme ohne Bridge X direkt über einen Thread Border Router erwies sich im Test mit einem Sonoff Dongle Plus MG24 als holprig. Die Kopplung mit dem Thread-Netzwerk von Home Assistant gelang erst über die Web-Oberfläche des Matter-Servers – die Home-Assistant-App auf Android scheiterte. Dies deckt sich mit Berichten aus der Community, wonach Matter-Geräte in Home Assistant mit Docker-Installationen oder bestimmten Netzwerkkonfigurationen erhebliche Probleme bereiten können. Ist die Verbindung jedoch einmal hergestellt, funktioniert die Steuerung zuverlässig.

Wichtig zu wissen: Firmware-Updates erfolgen ausschließlich über die Tado App. Diese ist voll nutzbar, auch wenn das Thermostat in Home Assistant integriert ist – nach dem erfolgreichen Onboarding in HA steht das Thermostat auch in der App vollständig zur Verfügung. Die Tado-App erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme mit zahlreichen Grafiken, sondern bietet auch eine einfache Bedienung, inklusive Erstellung von Heizplänen und liefert zudem detaillierte Informationen zum Heizbetrieb. Der volle Funktionsumfang steht allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo zur Verfügung.

Dafür muss man entweder 4 Euro monatlich oder 30 Euro jährlich bezahlen. Die Matter-Integration in Home Assistant offenbart deutliche Schwächen. Von den 25 Entitäten der vollständigen Cloud-Integration stehen über Matter nur 7 zur Verfügung. Wichtige Funktionen wie die Heizleistung, die Fenster-Offen-Erkennung oder die in der App erstellten Heizpläne fehlen komplett.

Eine Auswertung der Matter-Konfigurationsdaten zeigt, welche Cluster das Thermostat über die native Matter-Schnittstelle tatsächlich bereitstellt. Die Analyse fördert folgendes Bild zutage:Diese Integration nutzt die offizielle Tado API und ermöglicht auch die Steuerung von Boost-Modi, Home/Away-Szenarien und die Kalibrierung des Temperaturoffsets. Der Haken: Ohne AI-Assist-Abo stehen nur 100 API-Anfragen pro Tag zur Verfügung.

Bei einem einzelnen Thermostat mag das mit optimiertem Polling-Intervall noch funktionieren – bei fünf Thermostaten wäre das Limit jedoch bereits nach wenigen Stunden erschöpft, selbst mit einem Polling-Intervall von 30 Minuten. Die Community-Integrationkann durch Batch-Anfragen die Effizienz verbessern, unterstützt Tado X jedoch offiziell nur eingeschränkt und ist primär für die älteren V2/V3/V3+-Geräte konzipiert. Für die Erstellung eines Dashboards in Home Assistant eignen sich Apex-Charts für die Visualisierung der Heizleistung. Heizpläne lassen sich mit Climate Scheduler nachbilden.

Mithilfe von KI-Tools lässt sich eine ansprechende Dashboard-Karte erstellen, die der Darstellung in der App kaum nachsteht. Die Cloud-basierte Integration HA-Tado-X bildet das volle Funktionsspektrum der App unter Home Assistant ab. Die Matter-Integration liefert hingegen nur wenige Steuerungsmöglichkeiten. In einer energetisch gut sanierten Wohnung hielt das Thermostat die Raumtemperatur zuverlässig, ohne nennenswertes Überschwingen nach oben oder unten.

Die Regelgüte ist solide, was angesichts der trägen Fußbodenheizung und der präzisen 0,5-°C-Genauigkeit ein gutes Zeugnis ist. Die adaptive Regelung lernt die Raumeigenschaften und passt die Vorlaufzeiten an, was mit AI-Assist-Abo noch optimiert werden kann. Eine Aussage zur Akkulaufzeit ist nach 14 Tagen Testdauer nicht möglich – hier fehlt die Langzeiterfahrung. Klar ist jedoch: Der verbaute Lithium-Ionen-Akku ist.

Tado gibt an, dass der Akku bei Verschleiß oder Defekt mit Werkzeug vom Nutzer selbst gewechselt werden kann. Das ist ein echter Vorteil gegenüber fest verbauten Lösungen, bei denen das gesamte Thermostat entsorgt werden muss, wenn der Akku schwächelt. Der Ladevorgang erfolgt über USB-C und dauert etwa 4–5 Stunden; eine Ladung soll für bis zu einem Jahr Betrieb reichen. Für die Erstellung eines Dashboards in Home Assistant eignen sich Apex-Charts für die Visualisierung der Heizleistung.

Heizpläne lassen sich mit Climate Scheduler nachbilden.für das Einzelgerät ist das Thermostat relativ teuer. Für den vollen Funktionsumfang fallen zusätzlich Abo-Gebühren an: rund 4 Euro monatlich oder knapp 30 Euro jährlich für AI Assist. Ohne Abo stehen nur eingeschränkte Statistiken, keine automatische Fenster-Offen-Erkennung und keine Geofencing-Funktionen zur Verfügung.und setzt auf Matter über WLAN. Es bietet einen externen Fühleranschluss, arbeitet geräuschlos mit Triac und liefert über Matter acht Entitäten – darunter auch einen Wärmebedarfssensor und WLAN-Signalstärke.

Die Integration in Home Assistant funktioniert direkt und ohne Cloud-Abhängigkeit. Allerdings: kein Akku, kein Thread, keine App.deutlich günstiger und bietet dank Zigbee eine lokale Integration mit vollem Funktionsumfang in Home Assistant. Für preisbewusste Home-Assistant-Nutzer, die auf lokale Kontrolle setzen, ist das Sonoff Core eine ernst zu nehmende Alternative. Das Tado X ist ein gelungenes Upgrade: schlanker, intuitiver und mit USB-C-Akku statt Einwegbatterien. Die App bleibt eine der besten im Smart-Heating-Segment, und die Matter/Thread-Anbindung macht das Gerät zukunftssicher – theoretisch. In der Praxis offenbart die Matter-Integration in Home Assistant jedoch erhebliche Lücken: Für HA-Nutzer mit mehreren Geräten ist sie derzeit kaum praxistauglich.

Die Cloud-Alternative liefert den vollen Funktionsumfang, wird aber durch das restriktive API-Limit ausgebremst – bei mehr als einem Thermostat ist die Integration ohne Abo nicht sinnvoll nutzbar. Die Cloud-Abhängigkeit für erweiterte Funktionen bleibt der Kern des Problems. Für Nutzer, die primär die Tado App verwenden und Wert auf ein schlankes, intuitives Design legen, ist das Thermostat eine klare Empfehlung. Home-Assistant-Anwender mit mehreren Tado-X-Geräten sollten jedoch die API-Limits genau im Auge behalten und gegebenenfalls auf das AI-Assist-Abo zurückgreifen.

Das Tado X für Fußbodenheizungen funkt mit Thread und wird mit Batterien betrieben. Wie gut es im Alltag funktioniert, zeigt der Test. Das Tado X für Fußbodenheizungen funkt mit Thread und wird mit Batterien betrieben. Wie gut es im Alltag funktioniert, zeigt der Test.

Das Fußbodenheizungsthermostat Tado X unterstützt eine smarte Steuerung einer Fußbodenheizung oder einer Gastherme. Den Test haben wir in Verbindung mit einer wassergeführten Fußbodenheizung durchgeführt. Anders als bisher getestete Thermostate für Fußbodenheizungen bezieht es Strom nicht vom Hausnetz, sondern von drei AAA-Batterien. Die zweite Besonderheit betrifft die Funktechnologie.

Das Tado X ist kompatibel mit dem Matter-Standard, der eine einfache Integration in kompatible Smart-Home-Systeme verspricht, und funkt mit Thread. Demzufolge benötigt es für die Steuerung einen Thread-Border-Router. Das kann eine Variante eines Fremdherstellers sein, auf seiner Webseite listet der Herstellerheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenDie Community-Integration erfolgt über die Tado-Cloud, die allerdings die API-Abfragen begrenzt. Über Matter erfolgt die Integration hingegen direkt, diese bietet aber weniger Funktionen.

Tado X: Für die volle Funktionalität ist ein Abo nötig. Das kostet pro Jahr 30 Euro. Die Kernfunktionen sind gratis. Dashboard in Home Assistant: Mit dem Add-on apexcharts-card lassen sich schöne Dashboards bauen.

Mithilfe von KI-Tools gelingt das auch relativ schnell. Im Vergleich zu bislang getesteten Thermostaten für Fußbodenheizungen, deren Rahmen meist eine Kantenlänge von 85 bis 86 mm aufweisen, fällt das Tado X mit einer Kantenlänge von 97 mm deutlich größer aus. Auch die Tiefe von 22 mm trägt dazu bei, dass das Tado X etwa im Vergleich zum Meross MTS215B mit einer Tiefe von 12 mm einen deutlich voluminöseren Eindruck hinterlässt.

Trotzdem weiß das Design mit der mattschwarzen Vorderfläche und dem weißen Rahmen mit abgerundeten Ecken zu gefallen. Auch ist das Tado X hochwertig verarbeitet, erreicht aber nicht das Niveau des Glas-Wandthermostats von Homematic IP. Die auf der Vorderseite integrierte LED-Anzeige fällt mit 47 × 30 mm relativ groß aus, sitzt aber nicht ganz mittig, sondern etwas näher zum linken Rand. Darauf sind abwechselnd Ist- und Soll-Temperatur zu sehen, wenn man eine der drei runden Tasten unter dem Display betätigt.

Die Anzeige der Luftfeuchte ist nicht möglich. Da Tado X nur mit Batterien betrieben wird, ist eine Verkabelung ans Hausstromnetz nicht erforderlich. Lediglich die Verbindung zum Stellantrieb ist nötig. Hierbei hilft die App mit einer detaillierten Montageanleitung, sodass Tado X schnell montiert ist.

Die Inbetriebnahme erfolgt mit der Tado-App. Wir richten zunächst die Bridge ein, anschließend das Thermostat. Unter Android bleibt allerdings die Option Matter-Geräteverknüpfung ausgegraut. Mit der iOS-App funktioniert das allerdings, sodass wir über Matter das Thermostat für Apple Home und Home Assistant freigeben können.

Ein Werks-Reset, wie in manchen Im Test gelingt die Inbetriebnahme auch ohne Bridge mithilfe eines Thread-Border-Router. Unter iOS war das allerdings nur in Verbindung mit einem Thread-Border-Router von Apple möglich. Nachdem wir sämtliche Thread-Border-Router bis auf den unter Home Assistant ausgeschaltet hatten, wollte sich Tado X mit der iOS-App trotzdem nicht mit diesem verbinden. Mit Android hat es dann nach einigen Neustarts von Smartphone, Thermostat und Home Assistant funktioniert.

Die Tado-App gehört zu einer der besten Lösungen, wenn es um die Steuerung von Thermostaten geht. Sie ist nicht nur fürs Smartphone optimiert, sondern auch fürs Tablet, sodass man damit das Thermostat noch übersichtlicher als auf dem relativ kleinen Display eines Handys steuern kann. Das können andere Apps allerdings auch. Was die Tado-App vom Mitbewerb unterscheidet, ist die übersichtliche Darstellung relevanter Betriebsparameter, zu denen auch der Verlauf der Heizleistung gehört.

Ohne Abo zeigt die App die Statistiken allerdings nur für einen Tag. Historische Werte gibt es standardmäßig also nur mit Abo. Das Einrichten der Heizpläne ist intuitiv gelöst. Hat man etwa drei Heizzeiträume konfiguriert und verändert die Zeiten einer Periode, werden die anderen Zeitblöcke automatisch daran angepasst.

Mit Abo unterstützt die App außerdem Geofencing, was allerdings bei der Trägheit von wassergeführten Fußbodenheizungen nicht relevant ist. Die in der App integrierte Fenster-Offen-Erkennung funktioniert tadellos. Ein kurzes Abfallen der Temperatur beim morgendlichen Lüften sorgt nach wenigen Minuten für eine entsprechende Benachrichtigung. Ohne Abo muss man allerdings manuell eingreifen, während mit Abo die Heizung automatisch für eine vom Anwender bestimmte Dauer zwischen 5 Minuten und 23:59 Stunden ausschaltet.

Matter wird zwar für seine Interoperabilität gelobt, doch im Detail zeigen sich klare Schwächen. So muss man bei der Einbindung über Matter auf zahlreiche Eigenschaften und Funktionen des Thermostats verzichten. Im Fall von Tado X sucht man Werte der Heizleistung vergeblich und auch die Fenster-Offen-Erkennung gibt es nicht, wenn man das Thermostat etwa mit Apple Home steuern möchte.

Auch bleiben die in der App erstellten Heizpläne unberücksichtigt.zur Verfügung, die über die Cloud des Herstellers den kompletten Leistungsumfang des Thermostats inklusive Zugriff auf die Heizpläne bereitstellt. Einen Nachteil hat das jedoch, da Tado die täglichen API-Aufrufe über die Cloud kürzlich limitiert hat. Doch auch ohne Abo sind wir während der Testphase nicht an diese Grenze gestoßen. Mithilfe von KI-Tools haben wir eine schöne Dashboard-Karte erstellt, die der Darstellung in der App kaum nachsteht.

Dashboard in Home Assistant: Mit dem Add-on apexcharts-card lassen sich schöne Dashboards bauen. Mithilfe von KI-Tools gelingt das auch relativ schnell. Das Fußbodenheizungsthermostat Tado X kommt zwar etwas klobiger daher als Konkurrenzmodelle, macht optisch aber dennoch eine gute Figur. Die Verarbeitung ist einwandfrei, und die Montage gestaltet sich dank einer hervorragenden Anleitung in der App angenehm unkompliziert.

Im Alltag überzeugt es durch einen zuverlässigen Betrieb. Auch beim Leistungsumfang kann das Gerät punkten – auch wenn viele Funktionen erst mit einem kostenpflichtigen Abo freigeschaltet werden. Auf so manche Abo-Funktion kann man durchaus verzichten. Beispielsweise ist die Geofence-Funktion aufgrund der Trägheit einer wassergeführten Fußbodenheizung nur bedingt sinnvoll.

Ärgerlich ist jedoch, dass der Heizverlauf ohne Abo auf einen einzelnen Tag beschränkt bleibt. Wer seine Fußbodenheizung also über die gesamte Saison hinweg im Blick behalten möchte, kommt um ein Abo nicht herum. Eine Alternative bietet sich für alle, die die jährlichen Kosten von 30 Euro scheuen: Mit Home Assistant lässt sich das Tado-Thermostat vollständig in ein Smart-Home-System einbinden – und das ohne Funktionseinschränkungen. Auch auf Verlaufsdaten wie die Heizleistung kann dann problemlos zugegriffen werden.

Mithilfe von KI-Tools lässt sich im Handumdrehen ein umfangreiches Dashboard zusammenstellen, das den grafischen Darstellungen der offiziellen App in nichts nachsteht – und oft sogar noch Zusatzinformationen bietet. Neben einer smarten Temperaturregelung für Fußbodenheizungen zeigt das Homematic IP Glas-Wandthermostat auch die CO₂-Konzentration und die Luftfeuchtigkeit an. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat des deutschen Herstellers eQ-3 bietet nicht nur eine smarte Regelung der Fußbodenheizung, sondern integriert auch einen CO₂-Sensor.

Die Glasabdeckung in Schwarz oder Weiß sieht edel aus und kann Temperatur, CO₂-Konzentration sowie Luftfeuchte anzeigen. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Access Point nötig, der mit der Homematic-IP-Cloud kommuniziert und darüber das Thermostat steuert. Eine lokale Steuerung ohne Cloud ist mithilfe der eQ-3 Home Control Unit oder mit der älteren CCU3 möglich. In beiden Fällen ist auch eine Integration in Home Assistant möglich.

Wie gut das Homematic IP Glas-Wandthermostat in der Praxis funktioniert und wie eine Integration in Home Assistant gelingt, zeigt der Testbericht. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat für Fußbodenheizungen ist hochwertig verarbeitet.

Die Glasoberfläche mit darunterliegenden LEDs sorgt haptisch wie visuell für einen ausgezeichneten Eindruck. Auch im Betrieb bleibt dieser Eindruck erhalten. So ist etwa die Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration aus jedem Blickwinkel gut ablesbar.

Außerdem bietet es noch zwei Touchflächen zur Bedienung. Zudem erlaubt es auch eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant. Durch das standardisierte 55er-Rahmenmaß ist nicht nur die Installation in viele Schalterprogramme möglich, sondern die Montage in einer Unterputzdose unproblematisch. Somit ist es auch als Nachrüstlösung bestens geeignet.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Und selbst aus extremen Blickwinkeln lässt sich die Anzeige gut ablesen. Für die Inbetriebnahme ist eine Steuereinheit von eQ-3 nötig.

Das kann ein an die Cloud des Herstellers gekoppelter Access Point, eine Zentrale wie die Home Control Unit oder die CCU3 sein. Letztere unterstützen die lokale Ansteuerung ohne Cloud. Die Einrichtung erfolgt mit der Homematic-IP-App, die es für iOS und Android gibt und die auch für Tablets optimiert ist, sodass man von der größeren Darstellung, etwa eines iPads, profitiert. Die Inbetriebnahme ist dank klarer Benutzerführung in wenigen Minuten erledigt .

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen.

Das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor gibt es in Schwarz oder Weiß. Auf seinem Glas-Display kann es Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration abwechselnd anzeigen. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen.

Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen.

Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen.

Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen.

Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen.

Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand dafür allerdings in Grenzen. Unter Automatisierung können Anwender Regeln definieren. So wird etwa bei einem geöffneten Fenster ein anderes Heizprofil geladen, sodass wenig Energie verschwendet wird.

Auch Benachrichtigungen über eine erhöhte CO₂-Konzentration kann man in diesem Abschnitt definieren.zwei Abschnitte zur Steuerung parat. Passend zur Trägheit einer Fußbodenheizung sorgt die Aktivierung der Optimum-Start-/Stop-Funktion für ein Erreichen der im Heizprofil hinterlegten Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wer diese deaktiviert, muss beim Anlegen des Heizplans die Trägheit der Fußbodenheizung in Betracht ziehen. Anders ausgedrückt: Wer es um 8:00 Uhr °C warm haben will, sollte, wenn die Funktion deaktiviert ist, besser 7:30 Uhr oder 7 Uhr im Heizplan einstellen.

Homematic IP bietet eine Reihe von Smart-Home-Komponenten, die nahezu jeden Anwendungsfall abdecken. In Verbindung mit einem Thermostat ist etwa der Einsatz eines Tür-/Fenstersensors empfehlenswert, sodass man die Raumtemperatur absenken kann, sobald der Sensor ein geöffnetes Fenster signalisiert und den Heizvorgang wieder aktiviert, sobald das Fenster geschlossen ist. Entsprechende Regeln können Anwender unter Automatisierung erstellen. Benachrichtigungen, etwa über eine erhöhte CO₂-Konzentration, sind darüber auch realisierbar.

Unter Automatisierung können Anwender Regeln definieren. So wird etwa bei einem geöffneten Fenster ein anderes Heizprofil geladen, sodass wenig Energie verschwendet wird. Auch Benachrichtigungen über eine erhöhte CO₂-Konzentration kann man in diesem Abschnitt definieren. Die Integration in Home Assistant ist hingegen nur rudimentärer Natur.

Man kann zwar die Heizung damit manuell steuern. Eine Automatisierung ist aber erst nach einer manuellen Anpassung möglich, mit der über ein Template die aktuelle Temperatur des Thermostats, die Zieltemperatur sowie die Luftfeuchte als Entitäten integriert werden. Eine Integration des Homematic IP Glas-Wandthermostats in Home Assistant ist möglich, bietet allerdings nicht sehr viele Funktionen, sodass manuelle Anpassungen nötig sind. Dank der Hilfe von KI-Tools hält sich diese Anpassung allerdings in Grenzen.

Neben einem klassischen Heizplan kann man unter Home Assistant auch eine Fenster-Offen-Erkennung auf Basis eines Temperaturabfalls realisieren. Ein externer Sensor arbeitet natürlich exakter. Eine Integration des im Thermostat integrierten CO₂-Sensors ist hingegen nicht möglich. Schade.

Dazu muss man noch Kosten für einen Glasrahmen in Höhe von etwa 30 Euro und mindestens für einen Access Point von knapp 60 Euro kalkulieren. Wer eine lokale Ansteuerung wünscht, kann auch zu einer Home Control Unit für knapp 300 Euro oder zur CCU3-Zentrale für etwa 175 Euro greifen. Für den Einsatz weiterer Taster von Homematic IP, etwa zur Lichtsteuerung, stehen Glasrahmen mit zwei oder drei Montageplätzen zur Verfügung.

Mit dem Homematic IP Glas-Wandthermostat bietet eQ-3 ein hochwertiges Thermostat für Fußbodenheizungen, das höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Die Variante mit integriertem CO₂-Sensor sorgt nicht nur für eine smarte Regelung der Fußbodenheizung, sondern informiert über das aus jedem Blickwinkel gut ablesbare Glas-Display über Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Konzentration. Eine Integration in Home Assistant ist zwar möglich, doch diese bedarf des Feintunings, will man das Thermostat möglichst umfassend steuern. Immerhin sind die nötigen manuellen Eingriffe dank KI-Tools relativ überschaubar.

Die Werte des CO₂-Sensors werden hingegen nicht unter Home Assistant angezeigt. Der Preis samt passendem Glasrahmen von über 200 Euro dürfte den Kundenkreis stark einschränken.

Zudem gesellen sich noch Kosten für einen Homematic IP Access Point oder für eine Homematic Control Unit respektive CCU3-Zentrale. Lokale Zeitpläne, Radar-Präsenzsensor und potenzialfreier Kontakt: Wie sich das nur 40 Euro teure Sonoff Core an einer wassergeführten Fußbodenheizung schlägt. Sonoff Core im Test: Günstiges Thermostat für Fußbodenheizungen ohne Cloud-Zwang Lokale Zeitpläne, Radar-Präsenzsensor und potenzialfreier Kontakt: Wie sich das nur 40 Euro teure Sonoff Core an einer wassergeführten Fußbodenheizung schlägt.

Das Sonoff Thermostat Core ist ein smartes Wandthermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen und Boiler. Es kommuniziert über Zigbee 3.0 und lässt sich ohne Cloud-Zwang ineinbinden. Besonders ist die Kombination aus lokalem Zeitplan, Präsenzsensor, potenzialfreiem Kontakt für Kessel und einem Preis, der deutlich unter vielen Wettbewerbern liegt.

Im Folgenden wird das Gerät anhand der Praxiserfahrung mit Home Assistant, Zigbee2MQTT und dem Zigbee-Router Home Assistant Connect ZBT-2 eingeordnet.heise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenPraxis-Analyse des Regelverhaltens: Die langen, orangefarbenen Blöcke zeigen die Trägheit des Estrichs, während der kurzzeitige Feuchtigkeits- und Temperaturanstieg durch das Duschen die Heizlogik unbeeinflusst lässt. Die Hersteller-Grafik veranschaulicht die vielfältigen Bedienmöglichkeiten des Sonoff Core: von der individuellen Display-Helligkeit bis zur Steuerung per Drehregler oder Tastendruck.

Design und Status-Anzeige im Überblick: Das LED-Display überzeugt durch hohen Kontrast. Das aktive Flammensymbol signalisiert den Heizbetrieb. Dieser Zustand wird allerdings nicht als fertige Entität an Home Assistant weitergegeben, weshalb im Test ein Hilfssensor für die Protokollierung angelegt wurde. Im Lieferumfang enthalten sind das Thermostat selbst, eine Montagehalterung aus Kunststoff, Schrauben und Dübel sowie ein gedrucktes Handbuch.

Die Kunststoffhalterung ist funktional, aber ein berechtigter Kritikpunkt: Bei der Montage auf einer typischen Unterputzdose mit 6 cm Tiefe und Durchmesser können darin verstaute Kabel die Halterung nach außen drücken. Eine Metallhalterung wäre in engen Dosen formstabiler. Das mindert die Wertigkeit, ist aber kein Ausschlusskriterium. Entscheidend bleibt, dass die Halterung sauber verschraubt werden kann und das Thermostat anschließend fest sitzt.

Design und Status-Anzeige im Überblick: Das LED-Display überzeugt durch hohen Kontrast. Das aktive Flammensymbol signalisiert den Heizbetrieb. Dieser Zustand wird allerdings nicht als fertige Entität an Home Assistant weitergegeben, weshalb im Test ein Hilfssensor für die Protokollierung angelegt wurde. Die Verarbeitung ist hochwertig: Alle Teile sitzen passgenau, Spaltmaße sind gleichmäßig, und der Drehregler funktioniert tadellos ohne Spiel.

Mit Abmessungen von 8,45 × 8,45 × 1,45 cm fällt es kompakter aus als viele Konkurrenzmodelle. Lediglich das Bosch Raumthermostats 230 V steht mit 1,3 cm weniger aus der Wand heraus. Das Design ist durchgängig weiß, einschließlich des Rahmens. Das Sonoff Core ist funktional gestaltet, nicht edel.

Das Display nimmt nur den oberen Bereich bis etwa 5 cm von der Oberkante ein. Darunter sitzt ein Drehregler mit 3 cm Durchmesser und silber lackiertem, geriffeltem Rand. Letzterer ist taktil gut fühlbar und wertet die Optik auf.

Außerdem bietet er eine intuitivere Bedienung als die typische Touch-Steuerung vieler Konkurrenzmodelle. Ein silberner Rahmen wie beim Bosch Raumthermostat 230 V hätte dem Design ebenfalls gutgetan. Die kleinen LED-Punkte zur Anzeige der Temperatur sorgen für eine stylische Note, ohne aufdringlich zu wirken. Besonders hervorzuheben ist der Radar-Präsenzsensor, der das Display bei Annäherung aktiviert und bei Verlassen wieder abschaltet.

Er ist in den Einstellungen abschaltbar, was für Schlafzimmer oder Flure sinnvoll sein kann. Die Radarempfindlichkeit lässt sich in drei Stufen einstellen , mit einer jeweiligen Reichweite von etwa 0,3 m, 0,6 m und 1 m. Ein weiteres durchdachtes Detail ist die Konfiguration der Display-Helligkeit. Über die Optionen Active Brightness und Standby Brightness lässt sich die Helligkeit jeweils in Stufen von 0 bis 8 regeln, wobei die Einstellung 0 das Display ausschaltet.

Der Bildschirm leuchtet somit nicht nur auf, wenn sich eine Person ihm nähert, sondern kann über die Option Standby Brightness auch dauerhaft aktiviert werden. Ergänzt wird dies durch einen Nachtmodus. Über night_mode , night_mode_period und night_brightness dimmt das Gerät das Display in einem festgelegten Zeitraum herunter. Das ist besonders in Schlafräumen oder Fluren von Vorteil, wo ein hell leuchtendes Display störend wirken kann.

Eine weitere Funktion ist der Radar-Nicht-Stören-Modus. Über radar_do_not_disturb und das dazugehörige Zeitfenster radar_do_not_disturb_period lässt sich festlegen, dass der Präsenzsensor das Display in einem bestimmten Zeitraum nicht aufweckt. Auch dies ist eine praxisnahe Ergänzung, die zeigt, dass die Entwickler die Bedürfnisse im Alltag bedacht haben. Der elektrische Anschluss für eine wassergeführte Fußbodenheizung: Klemme 1 und 2 versorgen das Thermostat, während Klemme 3 den thermischen Stellantrieb schaltet.

Ob dieser Antrieb als Schließer oder Öffner arbeitet, wird später flexibel über die Entität hydronic_underfloor_heating_relay_output in den Zigbee2MQTT-Einstellungen festgelegt. Das Handbuch ist sehr gut strukturiert, die Verkabelung wird inklusive Schaubildern erklärt. Wem das nicht ausreicht, kann sich auch an einem von Sonoff veröffentlichtem Youtube-Video orientieren. Die Montage verlief ohne Probleme.

Wichtig sind dennoch die üblichen Sicherheitshinweise: Arbeiten an 230 V dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden, die allpolige Trennung vor dem Eingriff ist zwingend erforderlich. Ein wichtiges Detail für die Kompatibilität mit bestehender Hardware ist die Konfigurierbarkeit der Relais-Ausgänge. Die Entitäten hydronic_underfloor_heating_relay_output und boiler_dry_contact_output lassen sich jeweils auf normally_open_no oder normally_closed_nc stellen. Da thermische Stellantriebe für Fußbodenheizungen oft als NC ausgelegt sind, erhöht diese Wahlmöglichkeit die Flexibilität bei der Einbindung erheblich.

Die Inbetriebnahme mit Home Assistant gestaltete sich reibungslos. Als Zigbee-Router kam der Home Assistant Connect ZBT-2 mit Zigbee2MQTT in Version 2.14.3-1 zum Einsatz. Zigbee2MQTT wird offiziell ab Version 2.14.0 unterstützt. Positiv: Das Sonoff Core arbeitet selbst als Zigbee-Repeater und verbessert somit die Netzabdeckung.

Die Einbindung erfolgte lokal, ohne Cloud-Konto. Das Sonoff Core deckt die wesentlichen Funktionen für eine Fußbodenheizung ab – hvac_action, Temperatur-Offset, externe Sensoren, Fenster-offen-Erkennung, lokale Zeitpläne und als Alleinstellungsmerkmal den Radar-Präsenzsensor. Die fehlende Luftfeuchtigkeitsanzeige ist ein objektiver Nachteil gegenüber vielen anderen Modellen. Für rein wassergeführte Heizsysteme ist die fehlende Ventil- respektive Wärmebedarf-Entität zu verschmerzen; wer eine Kesselansteuerung über den potenzialfreien Kontakt realisiert, benötigt diese Entität nicht zwingend.

Eine Wärmebedarf-Entität, wie sie das Eberle UTE-3500 bietet, wäre funktional ein Plus, um die Heizintensität graduell zu erfassen. Da das Sonoff Core jedoch nach Hysterese und nicht nach einer PI-Regelung schaltet, fehlt die technische Grundlage für einen kontinuierlichen Stellwert. Die Zeitpläne sind lokal im Gerät gespeichert und laufen auch bei unterbrochener Zigbee-Verbindung weiter. Ein Zeitplan umfasst maximal 12 Zeitpunkte pro Tag, drei Wochenprogramme sind über die Entitäten schedule_active_group und schedule_group_to_edit möglich.

In den Einstellungsmöglichkeiten von Zigbee2MQTT werden die Zeitfelder auch dann ausgefüllt, wenn sie nicht ausgeschöpft werden – ein kosmetisches Detail, kein funktionaler Mangel. Ein sehr praxisrelevantes Feature ist der temporäre Modus, der über die Entität temporary_mode_mode gesteuert wird. Er bietet zwei Betriebsarten: boost und timer. Der Boost-Modus heizt für eine kurze Zeit auf 30 °C , was ideal für das Badezimmer am Morgen ist.

Der Timer-Modus heizt für eine individuelle Dauer auf eine individuelle Zieltemperatur . Beide Modi bieten eine flexible Ergänzung zu den starren Wochenzeitplänen. Ein cleveres Detail ist die Fallback-Logik bei der Wahl des Temperatursensors. Die Entität temperature_sensor_select bietet die Werte local_temperature, remote_temperature und remote_source_offline.

Fällt der externe Sensor, für dessen Koppelung Sonoff einenbereitstellt, aus , wechselt das Thermostat automatisch auf den internen Sensor, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sobald der externe Sensor wieder verfügbar ist, schaltet das Gerät zurück. Das unterstreicht die Praxistauglichkeit und verhindert einen Ausfall der Regelung. Für Home Assistant ist das Sonoff Core sehr gut geeignet, aber nicht ganz „ideal“ im Sinne von Plug-and-play.

Die Einbindung über Zigbee2MQTT stellt den derzeit ausgereiftesten Weg dar und eröffnet umfangreiche Entitäten – von Klima über Zeitpläne bis hin zur Radarempfindlichkeit. Wer hingegen die native Zigbee-Integration von Home Assistant nutzt oder das Thermostat inzurückgreifen, da der entsprechende Pull-Request für native Unterstützung noch nicht integriert ist. Das ist ein Umstand, der sich mit der Zeit erledigen dürfte, aktuell aber eine Hürde darstellt. Eine native Matter-Unterstützung besitzt das Sonoff Core nicht.

Für die Einbindung in Apple Home ist daher entweder die HomeKit Bridge von Home Assistant oder eine zusätzliche Matter-Bridge erforderlich. In einem reinen Home-Assistant-Set-up mit Zigbee2MQTT ist dies jedoch kein Nachteil, da die Steuerung lokal und ohne Cloud erfolgt. Im Betrieb ist das Sonoff Core geräuschlos. Nur beim Schalten des Relais ist ein leises Doppel-Klicken hörbar, das im Alltag kaum störend wirkt.

Ein Vergleich mit einem konventionellen Lichtschalter-Relais, das laut klickt, fällt deutlich zugunsten des Sonoff Core aus. Zur Regelung: Dokumentiert ist eine einstellbare Hysterese, die über zwei getrennte Schwellen konfiguriert wird. Die Entität hysteresis_low regelt, wann das Heizen beginnt, wenn die Raumtemperatur unter die Zieltemperatur plus diesen Offset fällt.

Der Wertebereich liegt hier bei -2,6 bis -0,2 °C. Die Entität hysteresis_high regelt, wann das Heizen stoppt, wenn die Raumtemperatur über die Zieltemperatur plus diesen Offset steigt. Der Wertebereich liegt hier bei 0 bis 2,6 °C. Ein separates Totband wird nicht ausgewiesen; die Hysterese übernimmt diese Funktion näherungsweise. Eine PID-Regelung, wie sie bei Heizkörperthermostaten relevant sein mag, spielt bei Fußbodenheizungen eine untergeordnete Rolle, da die Trägheit des Estrichs und die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers das Regelverhalten dominieren.

Insofern ist die einfache Hysterese-Regelung für den vorgesehenen Einsatzzweck sachgerecht. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Firmware-Historie: Mit Version 1.0.5 wurde ein Problem behoben, bei dem das Schalten des Heizrelais die gemeldete Temperatur um 0,5 bis 1,6 °C springen ließ. Das unterstreicht die aktive Pflege des Geräts und die Bemühungen um Messstabilität. Ein weiteres interessantes Feature ist die interne Temperaturverlauf-Historie.

Über die Entität read_temperature_control_history und die dazugehörige Text-Entität temperature_control_history zeichnet das Gerät den Temperaturverlauf eigenständig auf. Für Home-Assistant-Nutzer ist dies weniger relevant, da die Historie ohnehin in der Datenbank gespeichert wird. Es zeigt jedoch, dass das Gerät auch autark über gewisse Analysefähigkeiten verfügt. Praxis-Analyse des Regelverhaltens: Die langen, orangefarbenen Blöcke zeigen die Trägheit des Estrichs, während der kurzzeitige Feuchtigkeits- und Temperaturanstieg durch das Duschen die Heizlogik unbeeinflusst lässt.

Die vorliegende ApexCharts-Grafik verdeutlicht das Regelverhalten des Sonoff Core im Tagesverlauf. Deutlich erkennbar sind zwei zusammenhängende Heizphasen : Eine am späten Abend vor der Nachtabsenkung und eine am frühen Morgen ab 04:00 Uhr, als die Soll-Temperatur wieder auf 25 °C springt. Bemerkenswert ist, dass das Relais in diesen Blöcken über mehrere Stunden hinweg dauerhaft aktiv bleibt, ohne zu takten.

Der Grund dafür liegt in der Physik der Flächenheizung: Die Raumtemperatur steigt in diesem Zeitraum nur langsam von 24,0 °C auf 25,6 °C an. Die obere Hysterese-Schwelle wird dabei nie erreicht, weshalb das Thermostat kontinuierlich weiterheizt, bis der Zeitplan eingreift. Gegen 06:30 Uhr ist ein deutlicher Anstieg der Luftfeuchtigkeit zu verzeichnen, der auf das Duschen zurückzuführen ist. Einhergehend damit steigt auch die Raumtemperatur kurzzeitig an.

Die Heizphase wird dadurch jedoch nicht unterbrochen. Dies unterstreicht die enorme thermische Trägheit des Systems: Ein schneller Wärmeeintrag durch den Nutzer wird von der trägen Fußbodenheizung kaum registriert, solange die Zieltemperatur samt Hysterese nicht überschritten ist. Mit einer kumulierten Heizzeit von 4 Stunden und 46 Minuten zeigt sich, dass das Sonoff Core in diesem gut gedämmten Raum sachgerecht arbeitet und lediglich den Grundwärmebedarf des Badezimmers deckt.

Aktive Produktpflege in der Praxis: Das Dashboard zeigt ein Update von Firmware-Version 4100 auf 4101 an. Im Hintergrund sind zudem die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten sichtbar, die Z2M für das Thermostat bereitstellt. Ab Werk ist die Hysterese asymmetrisch auf -1,0 °C und +2,0 °C voreingestellt.

Diese Wahl ist für träge Fußbodenheizungen sehr durchdacht: Der große Puffer nach oben verhindert kurzfristiges Takten bei Fremdwärme und lässt den Estrich als Wärmespeicher voll aufladen. Der kleinere Puffer nach unten sorgt dafür, dass das Heizen früh genug beginnt, um die physikalische Verzögerung bis zum Wärmeeintrag im Raum zu überbrücken. Werden die Werte manuell verändert, hat das direkte Auswirkungen auf Komfort und Relaisverschleiß.

Eine engere Einstellung sorgt für eine präzisere Temperaturführung, schaltet das Relais aber häufiger. Eine weitere Spreizung maximiert die Schaltpausen und schont das Relais, lässt aber größere Temperaturschwankungen zu. Für die meisten Anwendungen bilden die Standardwerte einen optimalen Kompromiss zwischen Komfort, Energieeffizienz und Materialsicherheit. Nur in sehr kleinen oder extrem gut gedämmten Räumen kann ein engerer Abstand sinnvoll sein, um ein Überschießen der Temperatur zu vermeiden.

Das Sonoff Core arbeitet nach der Einrichtung vollständig autark. Sämtliche relevanten Regelparameter – der zuletzt eingestellte Sollwert, die hinterlegten Wochenzeitpläne sowie die Hysteresewerte – sind lokal im Gerät gespeichert. Fällt die Verbindung zum Zigbee-Router oder zu Home Assistant aus, regelt das Thermostat eigenständig weiter. Es heizt exakt nach den zuletzt empfangenen Vorgaben, als wäre nichts passiert.

Sobald die Funkverbindung wiederhergestellt ist, synchronisiert sich das Gerät mit der Zentrale. Genau hierin liegt ein erhebliches und oft übersehenes Unterscheidungskriterium zu vielen anderen Thermostaten. Zahlreiche am Markt erhältliche Modelle verfügen über keine eigene Hysterese-Logik. Bei diesen Geräten muss die Entscheidung, wann geheizt werden soll, von einer übergeordneten Zentrale getroffen werden.

Fällt diese Zentrale aus, verlieren solche Thermostate ihre Regelungsfähigkeit – sie heizen entweder gar nicht mehr oder dauerhaft, weil die Intelligenz fehlt. Beim Sonoff Core sitzt die Regelungsintelligenz im Gerät selbst. Die Hysterese ist keine bloße Software-Automation in Home Assistant, sondern ein fester geräteinterner Parameter. Dieser lokale Betrieb ist ein großer Vorteil gegenüber rein cloudbasierten Thermostaten und solchen, die ihre Regelungslogik ausschließlich von einer Zentrale beziehen.im Angebot.

Damit gehört es zu den günstigsten Thermostaten für wassergeführte Fußbodenheizungen auf dem Markt. Gemessen am Funktionsumfang – lokale Zeitpläne, Präsenzsensor, potenzialfreier Kontakt, Zigbee-Repeater, temporärer Modus, umfangreiche Display-Konfiguration – ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Die Kunststoffhalterung und die fehlende Luftfeuchtigkeitsanzeige sind bei diesem Preis verschmerzbar. Das Sonoff Core hinterlässt im Test einen starken, aber differenzierten Eindruck.

Für einen regulären Preis von rund 40 Euro, aktuell sind es nur, liefert das smarte Wandthermostat eine bemerkenswerte Leistung und verdient sich eine solide Bewertung von 4 von 5 Punkten. Das Gerät ist vielseitig einsetzbar: Es eignet sich für wassergeführte Fußbodenheizungen ebenso wie für Boiler, sofern der potenzialfreie Kontakt genutzt wird. Die Steuerungsmöglichkeiten unter Home Assistant sind über Zigbee2MQTT herausragend.

Funktionen wie der temporäre Modus , die individuelle Display-Helligkeit inklusive Nachtmodus sowie die getrennte Hysterese-Einstellung für Start und Stopp machen das Thermostat im Alltag äußerst flexibel. Der Betrieb erfolgt vollständig lokal und ohne Cloud-Zwang. Im Praxistest zeigte sich zudem ein sachgerechtes Regelverhalten: In hochgedämmten Räumen heizt das Gerät dank der Trägheit des Estrichs und der guten Wärmedämmung nur selten nach. Das ist kein Fehler des Thermostats, sondern ein korrektes und energiesparendes Verhalten, das das Relais schont.

Der verbaute Radar-Präsenzsensor, der das Display bei Annäherung aktiviert, rundet das Paket als praktisches Alleinstellungsmerkmal ab. Ein Abzug in der Bewertung ergibt sich aus einigen Kompromissen. Die Montagehalterung besteht lediglich aus Kunststoff. Das ist nicht per se ein Problem für die Installation, jedoch können in engen Unterputzdosen verstaute Kabel gegen die Halterung drücken.

Dadurch gibt die Kunststoffhalterung an manchen Stellen leicht nach außen nach, sodass das Thermostat nicht ganz bündig an der Wand sitzt – ein Umstand, der bei einer formstabileren Metallhalterung nicht auftreten würde. Eine integrierte Luftfeuchtigkeitsmessung fehlt, was besonders in Bädern ein relevanter Nachteil ist. Optisch zeigt sich eine ansprechende, schlichte Gestaltung, die an den silbernen Akzenten des Bosch Raumthermostats gemessen wird und dort nicht ganz mithält.

Zudem erfordert die Einbindung über die native Zigbee-Integration ZHA aktuell noch manuellen Aufwand, und auch eine native Matter-Unterstützung sucht man vergeblich. Für wen lohnt sich das Sonoff Core? Home-Assistant- und Zigbee-Anwender, die eine preiswerte, lokal steuerbare Lösung für Flächenheizungen oder Kessel benötigen und auf einen Präsenzsensor sowie durchdachte Extras Wert legen, finden hier ein hervorragendes Gesamtpaket. Nicht geeignet ist es für Apple-Home-Nutzer, die eine native Matter-Integration ohne zusätzliche Bridge bevorzugen.

Auch Anwender, die zwingend eine Luftfeuchtigkeitsanzeige benötigen oder eine absolut reibungslose Plug-and-play-Einbindung über ZHA anstreben, müssen aktuell noch Kompromisse eingehen oder auf Wettbewerber ausweichen. Wer jedoch Home Assistant mit Zigbee2MQTT verwendet, erhält einen zuverlässigen und extrem flexiblen Heizungsregler, der in seiner Preisklasse Maßstäbe setzt. Das Eve Thermostat steuert wassergeführte Fußbodenheizungen per Matter und Thread. Der Test zeigt, wie sich das Triac-Gerät in Home Assistant schlägt.

Das Eve Thermostat steuert wassergeführte Fußbodenheizungen per Matter und Thread. Der Test zeigt, wie sich das Triac-Gerät in Home Assistant schlägt. Das Eve Thermostat ist das erste Produkt des Herstellers, das speziell für die Ansteuerung von wassergeführten Fußbodenheizungen entwickelt wurde. Vorgestellt im Sommer 2026, richtet es sich an Anwender, die eine lokale, cloudfreie und datenschutzfreundliche Lösung für ihre Fußbodenheizung suchen.

Das Gerät setzt auf den Matter-Standard und das Thread-Funkprotokoll und ist in der getesteten Firmware-Version 3.6.6 erhältlich. Zu den technischen Besonderheiten zählen ein lautloser Triac-Ausgang für 230-V-Stellantriebe, die Option auf einen potenzialfreien Relaisbetrieb sowie ein anpassbares Display. Im Test wird untersucht, wie sich das Gerät in Home Assistant integriert, wie es die speziellen Anforderungen einer trägen Fußbodenheizung erfüllt und welche Grenzen die aktuelle Firmware aufweist. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten.

Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten. Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten.

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Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten. Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Wer die geräuschlose Tric-Ansteuerung nutzen möchte, muss den Schalter auf der Rückseite von Relais auf Triac umstellen.

Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten. Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Das Display lässt sich dauerhaft einschalten. Die Verkabelung war dank guter Beschreibung im Handbuch problemlos.

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Mit der Eve-App kann man nicht nur das Display steuern und Heizpläne anlegen. Sie bietet auch Zugriff auf das Handbuch und die FAQ. Mit der Eve-App kann man nicht nur das Display steuern und Heizpläne anlegen. Sie bietet auch Zugriff auf das Handbuch und die FAQ.

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Eve Thermostat ist direkt mit dem in Home Assistant integrierten Open Thread Border Router verbunden. In unserem Set-up gelang dies mit dem Sonoff Dongle Plus MG24. Eve Thermostat ist direkt mit dem in Home Assistant integrierten Open Thread Border Router verbunden. In unserem Set-up gelang dies mit dem Sonoff Dongle Plus MG24.

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Eve Thermostat ist direkt mit dem in Home Assistant integrierten Open Thread Border Router verbunden. In unserem Set-up gelang dies mit dem Sonoff Dongle Plus MG24. Das Matter-Binding gelingt im Test mit Home Assistant und dem der Integration Matter Binding Helper zwischen Eve Thermo Control und Eve Thermostat nur in einer Richtung. Eve unterstützt die Bindung der beiden Geräte offiziell nicht.

Das Matter-Binding gelingt im Test mit Home Assistant und dem der Integration Matter Binding Helper zwischen Eve Thermo Control und Eve Thermostat nur in einer Richtung. Eve unterstützt die Bindung der beiden Geräte offiziell nicht. Das Matter-Binding gelingt im Test mit Home Assistant und dem der Integration Matter Binding Helper zwischen Eve Thermo Control und Eve Thermostat nur in einer Richtung. Eve unterstützt die Bindung der beiden Geräte offiziell nicht.

Das Matter-Binding gelingt im Test mit Home Assistant und dem der Integration Matter Binding Helper zwischen Eve Thermo Control und Eve Thermostat nur in einer Richtung. Eve unterstützt die Bindung der beiden Geräte offiziell nicht. Sollwertsprung um 05:00 Uhr auf 27 °C: Die Raumtemperatur folgt erst mit über einer Stunde Verzögerung und erreicht das Ziel nicht. Das verdeutlicht die enorme Trägheit des Systems und die begrenzte Wirkung des Thermostats ohne Anpassung der Vorlauftemperatur.

Ruhezustand am Nachmittag: Die Ist-Temperatur liegt knapp über dem Sollwert . Das Totband der Hysterese verhindert in diesem Bereich ein permanentes Nachregeln.

Zudem sind externe Sensoren für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit in die Visualisierung eingebunden. In der übersichtlichen Eve-App lassen sich Heizpläne anlegen und Verläufe analysieren. Die Ansicht passt sich an Smartphones und Tablets an. In der übersichtlichen Eve-App lassen sich Heizpläne anlegen und Verläufe analysieren.

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Die Ansicht passt sich an Smartphones und Tablets an. Das Eve Thermostat wird fest an der Wand montiert und benötigt eine 230-V-Stromversorgung mit Neutralleiter. Im Lieferumfang sind neben dem Thermostat eine Wandmontageplatte, Schrauben und die Dokumentation enthalten. Die Montage gestaltet sich dank der gut bebilderten und verständlichen Anleitung im Handbuch als unproblematisch.

Eine Besonderheit des Eve Thermostats ist die Ansteuerung der Heizkreise. Standardmäßig verfügt das Gerät über einen Triac-Ausgang , der für die gängigen elektrothermischen 230-V-Stellantriebe geringer Leistung ausgelegt ist . Der große Vorteil: Die Schaltung erfolgt vollkommen geräuschlos, es ist kein Klicken zu hören. Alternativ bietet das Gerät potenzialfreie Relaisausgänge .

Bei dieser Betriebsart ist ein leises Klicken beim Schalten hörbar, das jedoch deutlich leiser ausfällt als das eines herkömmlichen Lichtschalters. Um das Relais zu nutzen, muss die 230-V-Versorgungsspannung von Klemme L mittels einer Kabelbrücke auf Klemme COM geführt werden. Ein Wahlschalter auf der Rückseite legt die Betriebsart fest. Der Hersteller weist explizit darauf hin, dass das Gerät ausschließlich für wassergeführte 230-V-Fußbodenheizungen konzipiert ist; eine Ansteuerung von Boilern, Wärmepumpen oder Umwälzpumpen ist nicht vorgesehen.

Ein klarer Kritikpunkt ist das Fehlen eines integrierten Sensors für die Luftfeuchtigkeit. Während Wettbewerber wie Bosch oder Meross diesen Wert direkt im Thermostat messen und an Home Assistant übergeben, beschränkt sich das Eve Thermostat auf die reine Temperaturmessung. Für die Regelung der Fußbodenheizung ist dies ausreichend, für ein umfassendes Raumklima-Monitoring fehlt hier jedoch eine wichtige Kennzahl. Angesichts des aufgerufenen Preises von knapp 120 Euro darf ein Luftfeuchtigkeitssensor in dieser Geräteklasse durchaus erwartet werden.

Das Eve Thermostat misst diagonal 11,3 cm und setzt auf ein klassisches, beleuchtetes Segment-LCD. Die Anzeige ist auch aus seitlichem Blickwinkel gut ablesbar. Eine echte Besonderheit ist die Option, die Anzeige dauerhaft aktiviert zu lassen; alternativ lässt sich eine Abschaltzeit von 30, 60 oder 120 Sekunden einstellen. Die Helligkeit regelt das Gerät in den Stufen Auto, Niedrig, Mittel oder Hoch.

Die Bedienung erfolgt über kapazitive Touchflächen unterhalb des Displays. Mit den Pfeiltasten lässt sich die Zieltemperatur direkt am Gerät anpassen, während die mittlere Kreis-Taste für die Menünavigation und Bestätigung zuständig ist. Die Touch-Reaktion erfolgt verzögerungsfrei; eine Kindersicherung verhindert ungewollte Änderungen. Eve Thermostat mit Matter und Thread: Wer den geräuschlosen Triac-Modus nutzen möchte, muss an der Rückseite den Regler von Relay auf Triac stellen.

Ein technisches Highlight, das das Eve Thermostat von batteriebetriebenen Konkurrenten wie dem Tado X abhebt: Es handelt sich um ein Full Thread Device . Da das Gerät permanent mit Strom versorgt wird, kann es innerhalb des Thread-Netzwerks als Router agieren und Datenpakete weitergeben. Je mehr dieser Full Thread Devices im Netzwerk arbeiten, desto stabiler und reichweitenstärker wird es. Batteriebetriebene Thread-Geräte stellen hingegen lediglich Endpunkte dar .

Das Eve Thermostat verbessert also nicht nur die eigene Verbindung, sondern stärkt das gesamte Smart-Home-Funknetz. Im Test zeigte sich das Gerät über den gesamten Zeitraum absolut stabil: Es gab keine Verbindungsabbrüche unter Home Assistant, keine Abstürze und das Thermostat war jederzeit funktionsfähig. Die Einrichtung erfolgt über die Eve-App, die einen kompatiblen Thread Border Router voraussetzt. Im Test kam ein Sonoff Dongle Plus MG24 über Home Assistant zum Einsatz.

Das Gerät wird per Matter-Code hinzugefügt und wurde anschließend an Apple Home weitergereicht. Die Eve-App ist übersichtlich gestaltet, für Smartphones und Tablets optimiert und bietet Verlaufsstatistiken sowie die Erstellung von Heizplänen. Sie ist zudem die einzige Möglichkeit, das Display des Thermostats zu konfigurieren ; weder Home Assistant noch Apple Home bieten diese Option.

Werden die Zeitpläne in der App erstellt, werden sie direkt auf dem Thermostat gespeichert und laufen vollkommen autark – ohne Cloud und ohne aktive Verbindung zu Home Assistant. Das ist ein enormer Vorteil für die Ausfallsicherheit. Heizpläne, die über Home-Assistant-Integrationen wie die Scheduler Card erstellt werden, funktionieren hingegen ausschließlich dann, wenn der Home-Assistant-Server aktiv ist. Ein Hinweis zur Plattform: Für die Erstellung von Zeitplänen und die volle Konfiguration des Geräts ist die Eve-App zwingend erforderlich.

Diese ist für iOS verfügbar; eine Android-Version existiert, ist aber nur in Verbindung mit Google Home und einem Thread-Border-Router sinnvoll nutzbar. Die Nutzung ist ohne Konto möglich. In der übersichtlichen Eve-App lassen sich Heizpläne anlegen und Verläufe analysieren. Die Ansicht passt sich an Smartphones und Tablets an.

Die Einbindung in Home Assistant gelingt über die native Matter-Integration problemlos. Das Eve Thermostat stellt eine überschaubare, aber funktionale Palette an Entitäten bereit, darunter die Hauptentität climate.eve_thermostat_20ect1701 mit den HVAC-Modi off und heat sowie diversen Preset-Modi, die Ist-Temperatur, der Temperatur-Offset zur Kalibrierung, die Auswahl zwischen Celsius und Fahrenheit, die Kindersicherung sowie detaillierte Thread-Diagnosedaten , Neustart- und Betriebszeit-Zähler und Fehlerzustände .

Die Tabelle verdeutlicht, dass das Eve Thermostat bei der reinen Datenvielfalt den Konkurrenten hinterherhinkt. Dafür punktet es mit der tiefen Thread-Diagnose und dem lokalen Offset. Eve sieht die Kombination aus dem Eve Thermostat und dem Eve Thermo Control offiziell nicht vor; die Temperaturübertragung des Controls ist ausschließlich für die Heizkörperthermostate Eve Thermo freigegeben.

Ein Test des Bindings über den Matter Binding Helper in Home Assistant zeigte: Die Zieltemperatur des Thermostats wird auf dem E-Ink-Display des Controls angezeigt, der umgekehrte Weg funktioniert jedoch nicht. Das Thermostat sieht den externen Sensor nicht und verwendet weiterhin seinen internen Fühler. Da der Rückkanal mit der aktuellen Firmware fehlt, bleibt das Binding ein Experiment ohne praktischen Nutzen für den vorgesehenen Einsatzzweck.

Für Power-User, die ihre Heizungsdaten tiefgehend analysieren möchten, bietet Home Assistant mit der Apex-Charts-Karte eine mächtige Alternative zu den Standard-Statistiken der Eve-App. Die Karte kann beliebig viele Entitäten in einem einzigen Diagramm kombinieren und über mehrere Achsen skalieren. So lassen sich Raumtemperatur, Sollwert, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit simultan darstellen.

Zudem bietet Apex-Charts interaktive Zoom- und Pan-Funktionen für eine detaillierte Auswertung des Regelverhaltens über Tage oder Wochen. Sollwertsprung um 05:00 Uhr auf 27 °C: Die Raumtemperatur folgt erst mit über einer Stunde Verzögerung und erreicht das Ziel nicht. Das verdeutlicht die enorme Trägheit des Systems und die begrenzte Wirkung des Thermostats ohne Anpassung der Vorlauftemperatur. Das Eve Thermostat nutzt zur Regelung eine klassische Hysterese.

Das ist bei Fußbodenheizungen der übliche und fachlich sinnvolle Ansatz: Aufgrund der hohen Wärmeträgheit des Estrichs würde eine PID-Regelung, die auf jede kleine Sollwertabweichung sofort reagiert, zu häufigem Schalten und möglichen Überschwingungen führen. Die Hysterese mit ihrem definierten Totband – also dem Bereich um den Sollwert, in dem das Thermostat nicht schaltet – sorgt dagegen für ein ruhigeres Regelverhalten. Entscheidend für den tatsächlichen Heizerfolg ist ohnehin die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe, die das Thermostat nicht beeinflussen kann.

Im Test in einem kleinen Badezimmer mit wassergeführter Fußbodenheizung zeigte sich die enorme Trägheit des Systems. Der Sollwert wurde morgens um 05:00 Uhr von 16 °C auf 27 °C angehoben. Obwohl das Thermostat sofort den Heizbetrieb aufnahm und das Ventil öffnete, stieg die Raumtemperatur nur äußerst langsam an. Eine barfüßige Überprüfung um 05:50 Uhr – also nach etwa 50 Minuten Heizbetrieb – bestätigte zwar eine leichte Erwärmung des Bodens, doch die Raumtemperatur blieb weit von den gewünschten 27 °C entfernt.

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Die Ist-Temperatur wurde mit externen Sensoren abgeglichen und der Temperatur-Offset entsprechend eingestellt. Ruhezustand am Nachmittag: Die Ist-Temperatur liegt knapp über dem Sollwert . Das Totband der Hysterese verhindert in diesem Bereich ein permanentes Nachregeln.

Zudem sind externe Sensoren für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit in die Visualisierung eingebunden. Die entscheidende Erkenntnis: Das Thermostat öffnet das Ventil, aber es hat keine Kontrolle über die Wärmepumpe oder den Boiler. Bei Außentemperaturen von 5 bis 7 °C fährt die Wärmepumpe eine vergleichsweise niedrige Vorlauftemperatur. Obwohl das Ventil vollständig geöffnet ist, fließt nur mäßig warmes Wasser durch den Estrich.

Der Raum erreicht die Zieltemperatur nicht, weil die Wärmequelle nicht genug Energie liefert. Das Thermostat ist in diesem Szenario nur ein „Türöffner“ für das Heizwasser. Reicht die Wassertemperatur nicht aus, kann es daran nichts ändern. Im Gegensatz dazu profitierte der Handtuchheizkörper im selben Raum . Angesichts der fehlenden Luftfeuchtigkeitsmessung und der App-Abhängigkeit bei Zeitplänen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch nicht in allen Punkten überzeugend. Nein. Das Gerät verfügt über keine interne Fenster-Offen-Erkennung.

Für den Einsatzzweck ist das jedoch kaum relevant: Aufgrund der hohen Wärmeträgheit einer Fußbodenheizung wirkt der Estrich als Wärmepuffer – kurzzeitiges Lüften senkt die Raumtemperatur kaum merklich ab, sodass eine automatische Abschaltung ohnehin wenig Energiesparpotenzial bietet. Wer eine zuverlässige Fenster-offen-Erkennung wünscht, nutzt besser dedizierte Fenstersensoren und verknüpft sie in Home Assistant per Automation mit dem Thermostat. Das ist offiziell nicht vorgesehen.

Eve hat die Temperaturübertragung des Controls ausschließlich für die Heizkörperthermostate Eve Thermo freigegeben. In einem Test ließ sich zwar ein Binding einrichten, das die Zieltemperatur auf dem Display des Controls anzeigt. Eine Übertragung der Temperatur des externen Sensors an das Thermostat funktioniert jedoch nicht.

Ja, das Eve Thermostat verfügt über Touchflächen unterhalb des Displays, über die sich die Zieltemperatur direkt am Gerät anpassen lässt. Die Display-Helligkeit und Abschaltzeit lassen sich jedoch ausschließlich über die Eve-App konfigurieren. Nein. Es werden ausschließlich wassergeführte 230-V-Fußbodenheizungen unterstützt, die über ein Triac-Element oder ein klassisches Relais geschaltet werden.

Nein. Das Gerät legt keine Charakteristiken an. Die Vorheizzeit muss daher manuell eingeplant werden. Zukünftige KI-Funktionen in den nativen Matter-Apps könnten diese Aufgabe übernehmen.

Mit der Eve-App kann man nicht nur das Display steuern und Heizpläne anlegen. Sie bietet auch Zugriff auf das Handbuch und die FAQ. Das Eve Thermostat ist eine solide, lokal arbeitende Lösung für wassergeführte Fußbodenheizungen. Die geräuschlose Triac-Ansteuerung, die Option auf Relaisbetrieb und die vollständige Cloud-Unabhängigkeit sind starke Argumente.

Die tiefe Integration in Home Assistant mit detaillierten Thread-Diagnosedaten und die hohe Langzeitstabilität gefallen. Lob verdient auch das Handbuch, das detaillierte Beschreibungen zur Montage bietet. Positiv ist auch die Integration der FAQ in der Eve-App, die darüber hinaus auf Nutzereingaben schnell reagiert, übersichtlich gestaltet ist und nicht das Erstellen der Heizpläne ermöglicht, sondern auch Verlaufsgrafiken bietet.

Allerdings gibt es auch klare Schwächen. Das Fehlen eines Luftfeuchtigkeitssensors ist im Vergleich zur Konkurrenz ein Rückschritt – besonders bei einem Preis von 120 Euro. Die Abhängigkeit von der Eve-App für Zeitpläne und die Display-Konfiguration schränkt die Flexibilität ein. Schade ist auch, dass sich Eve Thermo Control nicht mit Eve Thermostat vollständig koppeln lässt.

Matter/Thread-Nutzer: Wer sein Smart Home auf Matter und Thread aufbaut, findet hier ein Gerät, das nicht nur die Fußbodenheizung steuert, sondern als Full Thread Device aktiv das Funknetz stärkt. Das Eve Thermostat agiert als Router und verbessert Reichweite und Stabilität – ein Vorteil, den batteriebetriebene Thread-Geräte nicht bieten. In Kombination mit der vollständigen Cloud-Freiheit und der hohen Betriebsstabilität ist das die stärkste Argumentationskette für dieses Gerät.

Nutzer, die lokale Autarkie priorisieren: Zeitpläne laufen autark auf dem Gerät, ohne Cloud, ohne Konto, ohne Home-Assistant-Server. Wer eine reine, zuverlässige Steuerung der Fußbodenheizung ohne Cloud-Zwang sucht, findet hier eine gute Wahl. Für wen eher nicht? Wer erweiterte Klimadaten oder eine tiefe Smart-Home-Integration mit Zeitplänen direkt in Home Assistant benötigt, muss auf Alternativen zurückgreifen:.

Wer auf Cloud-Freiheit verzichten kann und stattdessen maximale Datenvielfalt zu einem Bruchteil des Eve-Preises sucht, findet hier die rationalere Wahl. : Der Spezialist für technische Analyse. Als einziges Matter-Gerät im Testfeld meldet es einen Heizbedarf und ermöglicht so eine echte Auswertung der übertragenen Wärmemenge. : Die konsequente Wahl für kostenbewusste Nutzer mit Zigbee2MQTT-Infrastruktur.

Mehr Entitäten als das Eve , lokale Zeitpläne und ein Drittel des Preises – dafür kein natives Matter/Thread und keine Apple-/Google-Home-Anbindung ohne Bridge. Das Meross MTS215B für Fußbodenheizungen lässt sich dank Matter in viele Smart-Home-Zentralen integrieren. Was das Thermostat sonst noch kann, zeigt der Test.

Das Meross MTS215B für Fußbodenheizungen lässt sich dank Matter in viele Smart-Home-Zentralen integrieren. Was das Thermostat sonst noch kann, zeigt der Test. Mit dem MTS215B liefert Meross ein neues Thermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen, das per Wi-Fi funkt und sich ohne Hub ansteuern lässt. Dank Matter-Unterstützung können Anwender es auch in zahlreichenicht im Programm.

Doch dafür bietet das Meross eine Statistik zum Heizverlauf. Was es sonst noch zu bieten hat, zeigt unser Test.heise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenMeross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen. Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann. Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen.

Meross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen. Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann. Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen. Meross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen.

Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann. Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen. Meross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen. Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann.

Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen. Meross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen. Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann. Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen.heise bestenlistenMeross-MTS2015B: Unter Einstellungen - Verknüpfte Dienste kann man das Thermostat für andere Matter-Plattformen freigeben.

Nach erfolgreicher Einrichtung zeigt sie der neue Dienst ebenfalls in dieser Liste. Das Meross MTS215B wiegt 166 g und passt mit seinen Abmessungen von 86 × 86 × 48 mm in normale EU-Hohlwanddosen. In unserer Testwohnung sind Hohlwanddosen mit einer Tiefe von 62 mm verbaut, in denen das MTS215B problemlos Platz findet. Die Vorderseite des Meross MTS215B besteht aus Glas, womit das Thermostat einen eleganten Eindruck hinterlässt.

Bedient wird es entweder per App oder per Toucheingaben. Letztere Methode hinterlässt allerdings Fingerabdrücke, die aber nur aus manchen Blickwinkeln zu erkennen sind und das elegante Erscheinungsbild kaum trüben. Über das Touchdisplay können Anwender das MTS215B ein- und ausschalten, unterschiedliche Heizmodi sowie die Kindersicherung aktivieren. Die Heiztemperatur regeln sie über virtuelle Pfeiltasten.

Wer das Thermostat zurücksetzen muss, drückt die beiden Tasten etwa fünf Sekunden lang. Dann beginnt das WLAN-Symbol zu leuchten und signalisiert damit, dass das Thermostat für eine Neueinrichtung bereit ist. Die Vorderansicht informiert außerdem über ein Fenstersymbol rechts oben, wenn das Thermostat ein offenes Fenster erkannt hat. An den Seiten befinden sich Lufteinlässe, wodurch Luft ins Gehäuse gelangt, sodass die Sensoren Temperatur und Luftfeuchte erfassen können.

Für die Montage der Halterung mit dem eigentlichen Thermostat sind Schrauben im Lieferumfang zur Montage an der Hohlraumdose enthalten. Die Anschlüsse sind klar gekennzeichnet, sodass eine Verkabelung schnell erledigt ist. Im Lieferumfang ist außerdem noch ein NTC-Fußbodenfühler mit einem zwei Meter langen Kabel enthalten, der zusätzlich die Temperatur des Bodens erfasst und mit dem Thermostat verbunden wird. Damit ist eine präzisere Heizungssteuerung möglich, was etwa im Badezimmer sinnvoll ist, wenn morgens primär der Boden nach dem Duschen warm sein soll.

Andererseits überwacht man damit den Boden, um diesen vor Überhitzung zu schützen, was bei hiesigen wassergeführten Bodenheizungen mit niedriger Vorlauftemperatur weniger relevant ist als bei elektrischen Varianten. In der Praxis dürfte er allerdings nur verwendet werden, wenn sich die Wohnung gerade im Bau befindet und man ihn unsichtbar verlegen kann. Die Verarbeitung ist ansonsten erstklassig. Das Vorderteil wird wie üblich auf das eigentliche Thermostat geklemmt, das in der Hohlwanddose verschraubt ist.

Es lässt sich auch leicht wieder abnehmen, indem man an der Unterseite mit einem Schraubenzieher die in der Mitte liegende Klemme leicht aufhebelt. Für die Wiederinbetriebnahme hängt man es oben ein und drückt es unten leicht an, bis es einrastet. Anders als das Aqara W500 benötigt das Meross MTS215B keinen Hub. Es lässt sich mit der Meross-App, für die eine Registrierung erforderlich ist, mit dem heimischen WLAN koppeln, sodass man das Thermostat aus der Ferne steuern kann.

Nachdem man das Thermostat angeschlossen hat, befindet es sich im Kopplungsmodus, was durch ein blinkendes WLAN-Symbol links oben auf der Vorderseite signalisiert wird. In der Meross-App klickt man anschließend auf das +-Zeichen und wählt anschließend unterdas Modell MTS215B aus. Zunächst erfolgt eine detaillierte Beschreibung, wie das Thermostat angeschlossen wird. Die Montage und Einrichtung hat Meross in einemnäher erläutert.

Hinweise dazu liefert auch die Bildergalerie. Wichtig dabei ist, dass der Strom für die Heizkreisverteilung in der Stromverteilung deaktiviert wird und man sich davon mit einem Phasenprüfer überzeugt. Wer sich mit dem Anschluss elektrischer Geräte nicht auskennt, sollte besser einen Elektriker hinzuziehen, denn beim Anschluss von Geräten ans 230-Volt-Hausnetz besteht Lebensgefahr. Wie erwähnt, lässt sich das Meross-Thermostat über die touchfähige Glasfront manuell bedienen.

Deutlich komfortabler ist die Bedienung aber mit der Meross-App. Damit kann man das Thermostat nicht nur bequem vom Sofa aus steuern, sondern auch Heizpläne anlegen und weitere Einstellungen vornehmen, die per Touchbedienung nicht möglich sind. Das Erstellen von Zeitplänen ist Meross hervorragend gelungen. Die App kommt bereits mit einer Voreinstellung, die man lediglich anpassen muss.

Dabei ist die Bedienoberfläche derart intuitiv gelungen, dass damit selbst Menschen klarkommen sollten, die mit moderner Technik auf Kriegsfuß stehen. Nachdem man das Bearbeiten der Zeitpläne über das Stift-Piktogramm rechts oben aktiviert hat, schiebt man die Regler zu den voreingestellten Zeitpunkten einfach nach ober oder unten auf die gewünschte Temperatur. Damit man die eingestellte Temperatur ablesen kann, muss man den Finger, ohne ihn anzuheben, etwas seitlich davon positionieren.

Wer einen Regelungszeitpunkt löschen möchte, klickt etwas länger auf diesen, bis ein Papierkorbsymbol erscheint. Ein Tippen auf dieses löst den Löschvorgang aus, der anschließend bestätigt werden muss. Einen neuen Regelungszeitpunkt legt man fest, indem man einfach auf die gewünschte Stelle der Temperaturlinie tippt. Möchte man die Zeitpunkte verändern, verschiebt man diese einfach auf der unten platzierten Zeitlinie.

Ein Klick auf das Fragezeichen liefert Erklärungen zu den einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten. Hat man für einen Tag einen Heizplan erstellt, kann man ihn auf andere Tage kopieren, indem man diese am oberen Bildschirmrand einfach auswählt und anschließend rechts oben über das Disketten-Piktogramm abspeichert. So lassen sich ganz einfach Zeitpläne etwa im Büro von Montag bis Freitag, sowie Samstag und Sonntag definieren. Ansonsten bietet die App umfangreiche Konfigurationsoptionen wie Kalibrierung für Temperatur und Luftfeuchte sowie die Möglichkeit, Displayinhalte und Helligkeit zu steuern.

Leider lässt das Display nicht die Anzeige der Luftfeuchte zu. Hierfür muss man also immer die App bemühen. Auch Automatisierungen sind möglich. So kann man etwa den Status eines Fenstersensors mit einem gewünschten Betriebsmodus des Thermostats koppeln.wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey Pro oder Samsung Smartthings einbinden.

Allerdings unterstützt das Matter-Protokoll für Thermostate noch rudimentär, sodass man auf viele Funktionen verzichten muss. Anders sieht es unter Home Assistant aus, für das es eine lokale Integration für Meross-Geräte gibt, die nahezu sämtliche Funktionen der Geräte auch unter dem beliebten Smart-Home-System bereitstellt. Damit lässt sich das Meross MTS215B umfassend konfigurieren und steuern. Meross MTS215B: Die Integration über Matter in ein Smart-Home-System bietet nur rudimentäre Funktionen.

Für Home Assistant gibt es allerdings eine lokale Integration, mit der man das Meross-Thermostat umfassend steuern kann. Blueprints halten dabei den Aufwand in Grenzen. Das zu Matter kompatible WLAN-Thermostat Meross MTS215B ist in Schwarz und in Weiß erhältlich und kostet regulär 80 Euro. Aktuell ist es fürMit dem MTS215B liefert Meross ein elegantes und gut verarbeitetes Thermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen, das auch in puncto Leistungsumfang überzeugen kann.

So sind Zeitpläne dank der intuitiven Nutzerführung der Meross-App im Handumdrehen erstellt. Und dank der Kompatibilität zu Matter lässt sich das Thermostat auch in andere Smart-Home-Zentralen integrieren.

Allerdings stehen über das Matter-Protokoll bei weitem nicht alle Funktionen zur Verfügung. Besser dran, wie so oft, sind Home-Assistant-Anwender, da es für Meross-Geräte eine lokale Integration gibt, die nahezu sämtliche Einstellungsmöglichkeiten wie unter der Meross-App bietet. Das UTE-3500 passt in 55er-Rahmen und regelt per PWM. Der Test zeigt Stärken und Schwächen des Matter-Thermostats.

Das Eberle UTE-3500 ist ein Unterputz-Raumthermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen, das über den Matter-Standard per WLAN in Smart-Home-Systeme eingebunden wird – ohne herstellereigene App und ohne zusätzlichen Hub. Besonders bemerkenswert: Das Gerät passt mit 55 × 55 mm in gängige Schalterprogramme und ist in Polarweiß sowie Aktivweiß erhältlich, wahlweise mit oder ohne Rahmen. Damit schließt es eine Lücke für Nutzer, die ein smartes Thermostat im einheitlichen Design ihrer Schalterprogramme wünschen.

Neben dem UTE-3500 gibt es im 55er-Format auch das Homematic IP BWTH sowie das Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor. Dank Matter lässt sich das Eberle UTE-3500 einfach in Home Assistant integrieren.

Allerdings stellt es nicht so viele Entitäten bereit. Immerhin wird der Wärmebedarf angezeigt, der angibt, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet. Dank Matter lässt sich das Eberle UTE-3500 einfach in Home Assistant integrieren.

Allerdings stellt es nicht so viele Entitäten bereit. Immerhin wird der Wärmebedarf angezeigt, der angibt, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet. Dank Matter lässt sich das Eberle UTE-3500 einfach in Home Assistant integrieren.

Allerdings stellt es nicht so viele Entitäten bereit. Immerhin wird der Wärmebedarf angezeigt, der angibt, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet. Dank Matter lässt sich das Eberle UTE-3500 einfach in Home Assistant integrieren.

Allerdings stellt es nicht so viele Entitäten bereit. Immerhin wird der Wärmebedarf angezeigt, der angibt, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet. Dank Matter lässt sich das Eberle UTE-3500 einfach in Home Assistant integrieren.

Allerdings stellt es nicht so viele Entitäten bereit. Immerhin wird der Wärmebedarf angezeigt, der angibt, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet.heise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenIn einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme. Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme.

Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme. Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme.

Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme. Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme.

Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme. Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. In einem Youtube-Video erläutert Eberle detaillierte die Montage und Inbetriebnahme.

Das beigelegte Faltblatt informiert über die wichtigsten Einstellungen und technischen Daten. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. Das UTE-3500 präsentiert sich schlicht und funktional. Die Punktmatrix-LED zeigt die Temperatur weiß leuchtend an, erlischt kurz nach der letzten Bedienung und fügt sich so unauffällig in Wohnräume ein.

Die Verarbeitung ist einwandfrei: Das Gerät besteht aus einem Powermodul für die Unterputzdose und einem aufsteckbaren Logikmodul mit Display und Tasten. Mit den Farbvarianten Polarweiß und Aktivweiß deckt Eberle die gängigsten Schalterprogramme ab. Ein Manko gegenüber nahezu allen Wettbewerbern: Das UTE-3500 zeigt keine Luftfeuchtigkeit an. Sowohl das Homematic IP BWTH als auch das Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor verfügen über einen integrierten Feuchtigkeitssensor und zeigen die Werte am Display an.

Auch das Meross MTS215B bietet diese Funktion. Wer Wert auf Raumklima-Überwachung legt, muss beim Eberle auf externe Sensoren zurückgreifen.für 3 Sekunden gelangt man in das Nutzermenü. Hier lassen sich u. a. die Fenster-Offen-Erkennung sowie der Ventilschutz einstellen.

Installateursmenü : Mit dem Code „19" erreicht man die Anwendungsauswahl , die Regelungsart , die Ventilart und die Funktion des Universaleingangs. Die LEDs signalisieren den Betriebszustand: Rot=Heizen, Blau=Kühlen, Grün=Abwesenheitsmodus, Grün blinkend=Fenster-Offen-Erkennung, Weiß=Matter-WLAN-Verbindung, Gelb=WLAN-Verbindungsfehler. Das UTE-3500 bietet Temperaturkorrektur, Frostschutz, Temperaturbereichsbegrenzung und die automatische Heizen/Kühlen-Umschaltung über einen Change-Over-Eingang – ideal für Wärmepumpen. Bis zu fünf thermoelektrische Stellantriebe à 3 W können geschaltet werden.

Die Montage erfolgt in drei Schritten: Zuerst wird das Powermodul gemäß Schaltbild in der Unterputzdose verdrahtet, dann der Abdeckrahmen mit Rahmenhalter fixiert, und schließlich das Logikmodul aufgesetzt. Eberle stellt auf Youtube eine detaillierte Installationsanleitung bereit. Die Inbetriebnahme kann ohne WLAN-Anbindung erfolgen – das Gerät ist nach Auswahl der Heizungsanwendung direkt funktionsfähig. Die Einbindung per Matter hat im Test einwandfrei funktioniert.

Wir haben das UTE-3500 zunächst direkt an Home Assistant angebunden, eine Möglichkeit, die der Hersteller selbst gar nicht beschreibt. Dessen Empfehlungen halten sich an die üblichen Matter-Controller von großen Herstellern wie Amazon, Apple, Google und Samsung. Von Home Assistant aus haben wir es dann auch an Apple Home weitergereicht, um die Steuerungsmöglichkeiten auf dieser Plattform zu begutachten. Das UTE-3500 bietet also über Matter mehr Entitäten als das Meross – vor allem wegen der Diagnose-Sensoren .

Allerdings fehlt beim Eberle die Luftfeuchtigkeit, die das Meross selbst über Matter bereitstellt. Hinweis zum Wärmebedarf-Sensor: In früheren Firmware-Versionen zeigte der Wärmebedarf-Sensor in der Praxis konstant 0 % an, obwohl das Thermostat heizte – ein Problem, das mehrere Nutzer im Home-Assistant-Community-Forum bestätigten. Mit der aktuellen Firmware 1.7.144.0 liefert der Sensor jedoch plausible Werte , sodass er für Automatisierungen nun nutzbar ist.

Der Wärmebedarf gibt an, mit welcher Intensität das Thermostat Heizwärme anfordert; bei 88 % ist das Ventil im 20-Minuten-PWM-Zyklus fast durchgehend geöffnet. Die Steuerung erfolgt über die Dienste climate.set_temperature und climate.set_hvac_mode. Zeitpläne lassen sich in Home Assistant über Automatisierungen abbilden – etwa mit einem Zeitauslöser und climate.set_temperature als Aktion. Das Eberle UTE-3500 lässt sich auch mit Apple Home Steuern.

Allerdings wird der Wärmebedarf nicht dargestellt. Diese Daten kann man aber mit Home Assistant abrufen. : In Apple Home erscheint das UTE-3500 als Matter-Accessoire. Zeitpläne können über Automatisierungen erstellt werden.

Die Funktion „Adaptive Temperatur" wird nicht unterstützt, da das Gerät Matter <1.20 implementiert und die erforderlichen optionalen Cluster-Attribute fehlen. Für eine Fußbodenheizung mit ihrer hohen Trägheit ist der Nutzen dieser Funktion ohnehin begrenzt – eine konstante Grundtemperatur mit moderater Absenkung ist praxisgerechter. ), der in Home Assistant als Sensor verfügbar ist, wird in Apple Home nicht angezeigt.

Der Grund liegt im Matter-Standard: Der Wärmebedarf ist ein optionales Attribut des Thermostat-Clusters, und Apple Home unterstützt dieses Attribut in seiner offiziellen Matter-Implementierung nicht. Selbst wenn das Eberle UTE-3500 den Wert also über Matter bereitstellt – Apple Home liest ihn nicht aus. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Apple Home im Vergleich zu Home Assistant deutlich weniger Diagnose- und Detailinformationen eines Matter-Geräts sichtbar macht.

Dass die Matter-Integration nicht das volle Potenzial eines Thermostats ausschöpft, zeigt ein Blick auf dieselbe Meross-Hardware, angebunden über die LAN-Integration statt über Matter. Dort stehen 28 Entitäten zur Verfügung, darunter:28 Entitäten, über Matter nur fünf. Das UTE-3500 liegt mit acht Matter-Entitäten sogar leicht darüber – aber nur, weil Eberle die Diagnose-Sensoren mitliefert. Die eigentlichen Komfort- und Konfigurationsfunktionen fehlen beim Eberle komplett – beim Meross über Matter ebenfalls, aber immerhin über die LAN-Integration verfügbar.

Matter ist an dieser Stelle noch deutlich ausbaufähig. In unserer energetisch gut sanierten Wohnung haben wir die PWM-Regelung mit 20-Minuten-Zyklus genutzt. Das Thermostat hielt die Raumtemperatur konstant, ohne nennenswertes Überschwingen nach oben oder unten. Die PWM-Regelung arbeitet mit dem prozentualen Wärmebedarf: Bei 50 % Bedarf ist das Ventil 10 Minuten offen und 10 Minuten geschlossen.

Durch die Trägheit der Fußbodenheizung entsteht ein nahezu konstantes Temperaturniveau. Die 2-Punkt-Regelung mit 0,5 K Hysterese ist eine einfachere Alternative, führt aber zu stärkerem Pendeln. Für gut gedämmte Gebäude mit Fußbodenheizung ist die PWM-20-Min-Einstellung die technisch passendste Wahl. Die Matter-basierte Steuerung ist solide, aber nicht überragend.

Die Entitätenliste deckt die wesentlichen Funktionen ab, und die Einbindung in Home Assistant und Apple Home funktioniert zuverlässig. Allerdings fehlen herstellerspezifische Komfortfunktionen wie Heizverlauf und Statistiken – hier sind sowohl das Tado X mit seinem „Climate Report" als auch das Meross MTS215B über die LAN-Integration, das einen Heizverlauf bietet, klar überlegen.

Besonders gravierend ist der Unterschied bei den konfigurierbaren Parametern: Während das Meross über die LAN-Integration Kalibrierung, Hysterese, Komfort-/Schlaf-/Abwesenheitstemperaturen, Display-Helligkeit, externe Sensoren und Zeitpläne direkt bereitstellt, ist beim UTE-3500 die Konfiguration der Regelungsart, Fenster-Offen-Erkennung und des Ventilschutzes ausschließlich am Gerät möglich – nicht über Home Assistant.ist das UTE-3500 relativ teuer. Es fallen zwar – anders als beim Tado X – keine Abo-Gebühren an, doch es gibt günstigere Konkurrenten: Das Meross MTS215B kostet regulär 80 Euro und ist aktuell für rundim Angebot – ebenfalls ohne Abo.

Der entscheidende Unterschied: Das Meross passt mit 86 × 86 mm nicht in 55er-Rahmen. Auch die Homematic-IP-Modelle sind im ähnlichen Preissegment angesiedelt, erfordern aber zusätzlich eine Homematic-IP-Steuereinheit , was die Gesamtkosten erhöht. Für Nutzer mit bestehenden 55er-Schalterprogrammen ist der Formfaktor-Vorteil des Eberle den Aufpreis wert. Wer flexibel ist und auf 55er-Kompatibilität verzichten kann, spart beim Meross – und erhält über die LAN-Integration deutlich mehr Funktionalität.

Neben dem für wassergeführte Fußbodenheizungen hat Eberle mit dem UTE-3800 außerdem noch ein Thermostat im Angebot, das für elektrische Fußbodenheizungen geeignet ist. Auch dieses unterstützt Matter. Das Eberle UTE-3500 ist ein solides, zuverlässiges Matter-Thermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen, das sich nahtlos in 55er-Schalterprogramme integriert und mit seiner PWM-Regelung für konstanten Komfort sorgt. Wer eine schicke App mit Heizverlauf, Luftfeuchtigkeitsanzeige und Komfortfunktionen sucht, wird beim Tado X oder Meross MTS215B glücklicher – muss dafür aber auf die 55er-Kompatibilität verzichten.

Für Home-Assistant-Nutzer, die lokale Steuerung und Designfreiheit schätzen, ist das UTE-3500 eine empfehlenswerte Wahl – allerdings mit der Einschränkung, dass die erweiterten Funktionen nur am Gerät selbst konfigurierbar sind und Matter derzeit nicht das volle Potenzial des Geräts ausschöpft. Das smarte Bosch-Thermostat für Fußbodenheizungen findet dank Zigbee direkten Anschluss an Home Assistant. Was es sonst noch bietet, zeigt der Test. Das smarte Bosch-Thermostat für Fußbodenheizungen findet dank Zigbee direkten Anschluss an Home Assistant.

Was es sonst noch bietet, zeigt der Test. Das Bosch Raumthermostat II 230V dient zur Steuerung von Fußbodenheizungen. Da es auf die Funktechnik Zigbee setzt, ist zwingend ein Hub erforderlich. Die Standardlösung ist der Bosch Smart Home Controller II.

Für das offene Smart Home System Home Assistant bietet sich jedoch die Direktanbindung via Zigbee-Stick an, über die auch Firmware-Updates möglich sind. Wir zeigen, wie die Integration in beide Systeme gelingt und bewerten die Leistung des Thermostats. Zum Lieferumfang gehört eine Kurzanleitung. Diese erklärt die Verkabelung für den Betrieb mit 230/24-Volt-Stellantrieben einer Fußbodenheizung sowie mit einem Boiler.

Für alle Betriebsarten ist zwingend ein Neutralleiter erforderlich. Die Darstellung in der gedruckten Anleitung ist sehr kompakt. Eine besser lesbare Version steht alsDas Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden.

Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden. Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen.

Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken. Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden. Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen. Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken.

Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden. Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen. Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken. Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden.

Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen. Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken. Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden. Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen.

Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik. Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden. Das Bosch Raumthermostat II 230V nutzt zur Steuerung von Fußbodenheizungen die Zigbee-Funktechnik.

Obwohl es damit grundsätzlich einen Hub benötigt, sind Anwender nicht auf das Bosch-Ökosystem festgelegt: Das Thermostat kann auch direkt in Home Assistant eingebunden werden.heise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenBosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen. Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen.

Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen. Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen.

Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen. Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen.

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Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen. Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen.

Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant. Die Montage erfolgt an der Stelle des bisherigen Raumthermostats. Im Neubau oder bei einer Komfortausstattung kann optional ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden . Das Design des Bosch Raumthermostats II 230V findet bei vielen Anwendern Gefallen – eine Einschätzung, der wir uns anschließen können.

Das Gehäuse mit seinen abgerundeten Ecken und dem silberfarbenen Akzentrand wirkt auf Anhieb ansprechend. Dieses Designkonzept setzt sich im mittig platzierten Drehknopf im unteren Bereich fort: Auch er besitzt einen silbernen Ring und eine weiße Druckfläche bei einem Durchmesser von 2,7 cm. Das außergewöhnliche LED-Matrix-Display des Bosch-Thermostats leuchtet maximal 30 Sekunden. Home-Assistant-Anwender können es mit einer Automatisierung dauerhaft zum Leuchten bringen.

Das könnte sich aber negativ auf die Lebensdauer der LEDs auswirken. Ein silbern lackierter Streifen trennt optisch die Hauptanzeige oben vom Bedienknopf unten. Dieser Streifen dient zugleich als Statusleuchte und kann etwa eine hohe Luftfeuchtigkeit signalisieren. Darüber prangt das Bosch-Logo.

Aktiviert man das Display durch Druck auf den Knopf oder einfaches Drehen, erstrahlt eine große LED-Matrix mit der aktuellen Temperatur. Links darüber erscheint in einer kleineren Anzeige die Luftfeuchtigkeit. Diese Darstellung ist nicht nur ästhetisch außergewöhnlich, sondern auch gut ablesbar. Zusätzliche Symbole informieren über den Betriebszustand – etwa ob gerade geheizt wird, ein Zeitplan aktiv ist oder die Funkverbindung zum Hub besteht.

Doch hier offenbart sich auch der erste nennenswerte Nachteil: Die Anzeigedauer lässt sich in der Bosch-App „Smart Home“ lediglich auf maximal 30 Sekunden einstellen. Danach schaltet sich das Display aus. Um Temperatur und Luftfeuchtigkeit wieder im Blick zu haben, muss man es erneut aktivieren – ein unbefriedigendes Nutzererlebnis, wie nicht nur wir finden. Ein wesentlicher Nachteil des Bosch Raumthermostats II 230V ist das inaktivierte Standarddisplay.

Dadurch verliert das Gerät nicht nur an Nutzerfreundlichkeit, sondern auch an optischer Präsenz. Im Bosch-Anwenderforum wurde dieser Mangel bereits im März 2023 thematisiert, als ein Nutzer den Wunsch nach einer Daueranzeige äußerte. Die Idee stieß auf Zustimmung, und laut einem Beitrag soll Bosch selbst daran gearbeitet haben. Seitdem ist es jedoch still um das Thema geworden.

Möglicherweise verzichtet der Hersteller bewusst auf diese Funktion, um die Lebensdauer der LEDs zu schonen. Ein Workaround existiert für Home-Assistant-Nutzer: Per Automatisierung lässt sich die Anzeige dauerhaft aktiv halten.

Allerdings führt dies zu einer messbaren Wärmeentwicklung des Geräts, die den integrierten Temperatursensor verfälschen kann. Dieses Problem lässt sich jedoch durch eine entsprechende Temperaturkalibrierung in der Software kompensieren. Gelungen ist auch der Drehknopf an der Unterseite, über den man die gewünschte Zieltemperatur leicht einstellen kann. Somit dürften mit dem Thermostat auch weniger technikaffine Nutzer klarkommen, die nicht mit Touch-Displays groß geworden sind.

Betätigt man den Drehknopf, wird die Anzeige aktiviert, die den Betrachter über den aktuellen Status von Temperatur und Luftfeuchte informiert, wobei die Temperatur in Form einer großen LED-Matrix angezeigt wird. Die Inbetriebnahme des Bosch Raumthermostats II 230V kann über den Bosch Smart Home Controller II oder direkt in Home Assistant erfolgen. Nach der Montage und dem Einschalten der Spannung ist das Gerät für drei Minuten im Kopplungsmodus, um die Verbindung mit einem der Systeme herzustellen.

Eine gleichzeitige Verbindung zu beiden Plattformen ist nicht möglich. Es lässt sich jedoch zunächst mit dem Bosch-Hub einrichten und später über die offizielle Bosch-Integration in Home Assistant einbinden. Die Bosch-App „Smart Home“ bietet direkten Zugriff auf alle Steuerungsfunktionen. Hier können Heizpläne erstellt, der interne Temperatursensor kalibriert sowie Displayhelligkeit, Anzeigedauer und eine Kindersicherung konfiguriert werden.

Diese gesamte Funktionalität steht auch innerhalb von Home Assistant zur Verfügung. Die Erstellung von Zeitplänen ist dort zwar weniger grafisch-intuitiv als in der Bosch-App, bleibt aber in der Umsetzung unkompliziert. Bosch Raumthermostat II: Für die direkte Integration in Home Assistant ohne Bosch-Hub muss man beim Anlernen den Zigbee-Code hinzufügen. Erst damit erscheinen sämtliche Entitäten des Geräts unter Home Assistant.

In der gut gedämmten Testwohnung ) zeigte das Thermostat ein überzeugendes Regelverhalten. Die Solltemperatur wurde nahezu exakt getroffen, sodass die Regelgüte keinerlei Anlass zur Kritik bietet. Die integrierte Erkennung via Temperatursturz innerhalb weniger Minuten erwies sich unter den Testbedingungen als praktisch irrelevant. Bei gekipptem Fenster fällt die Raumtemperatur nicht schnell genug ab, um den Algorithmus auszulösen.

Diese Limitierung betrifft jedoch nicht nur dieses Modell, sondern ist bei allen bisher getesteten Thermostaten mit dieser Erkennungsmethode zu beobachten. In weniger gut gedämmten Gebäuden könnte der Mechanismus durchaus funktionieren. Für eine zuverlässige Fenster-Offen-Erkennung unabhängig von der Bausubstanz empfiehlt sich die Verwendung eines dedizierten Tür-/Fensterkontakts, der mit dem Thermostat gekoppelt werden kann. Unser Testmodell arbeitet nahezu geräuschlos.

Hält man das Ohr direkt an das Thermostat nehmen wir allerdings ein leises Surren wahr, wenn das Display des Thermostats aktiv ist. Bosch hat in seinem Support-Forum darauf wie folgt geantwortet:"Nach Prüfung Ihres Anliegens können wir Ihnen mitteilen, dass es sich hier nicht um einen Defekt handelt. Das Surren kommt von der Umwandlung von 230V auf die benötigte Spannung zum Betrieb des Raumthermostats II 230V selbst.

"im Angebot. Wer es in Verbindung mit dem Smart Home Controller II betreiben möchte, muss dafür weitere Kosten einplanen. Aktuell ist der Bosch-Hub für rund 62 Euro erhältlich. Die Effizienz hängt stark vom Heizsystem und den individuellen Gewohnheiten ab.

Grundsätzlich gilt bei wassergeführten Fußbodenheizungen: Wegen ihrer großen thermischen Trägheit lohnen sich kurze, starke Nachtabsenkungen oft nicht. Die benötigte Energie, um den ausgekühlten Raum und die massive Baukonstruktion morgens wieder aufzuheizen, kann die nächtliche Ersparnis aufzehren. Größere Einsparungen lassen sich durch Absenkungen bei längerer Abwesenheit erzielen. So muss etwa ein Büro übers Wochenende nicht auf Komforttemperatur gehalten werden.

Eine Absenkung von beispielsweise 23 °C auf 20 °C oder eine Frostwächter-Einstellung kann hier bereits merkbare Heizkosten sparen. Das Bosch Raumthermostat II 230V zählt dank seines zeitlosen Weiß-Silber-Designs und des klaren LED-Matrix-Displays zu den optisch ansprechendsten Reglern für Fußbodenheizungen. In der Bedienung überzeugt es durch seinen haptisch hochwertigen Drehregler, der eine intuitive, manuelle Temperaturanpassung erlaubt – auch wenn diese bei smarten Heizplänen seltener nötig sein dürfte.

Einen wesentlichen Schönheitsfehler gibt es dennoch: Das Display leuchtet nach der Aktivierung nur für maximal 30 Sekunden, was im Alltag unbefriedigend sein kann. Zwar lässt sich dieser Nachteil für Home-Assistant-Nutzer per Automatisierung umgehen und die Anzeige dauerhaft aktivieren, doch dies könnte die Lebensdauer der LEDs verkürzen. Ein entscheidender Pluspunkt ist die offene Integration: Das Thermostat kann direkt in Home Assistant eingebunden werden und ist nicht auf den Bosch-Smart-Home-Hub angewiesen. In der Preisbetrachtung positioniert sich Bosch im oberen Segment.

Der reguläre Preis von etwa 115 Euro liegt deutlich über dem von Konkurrenzprodukten wie vonDas smarte Thermostat Homematic IP BWTH lässt sich per App, Drehregler und über Home Assistant steuern. Wie gut es funktioniert, zeigt der Test. Smartes Thermostat für Fußbodenheizung: Homematic IP BWTH im Test Das smarte Thermostat Homematic IP BWTH lässt sich per App, Drehregler und über Home Assistant steuern. Wie gut es funktioniert, zeigt der Test.

Mit „Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang 230V“ hat der deutsche Hersteller eQ-3 einen recht sperrigen Namen für sein Fußbodenheizungsthermostat mit der Modellnummer BWTH gefunden. Wir verwenden im Testbericht daher die Kurzform Homematic IP BWTH. Das Thermostat gibt es in Schwarz oder in Weiß für Stellantriebe mit 230 Volt oder in Weiß für Varianten mit 24 Volt . Das Homematic IP BWTH unterstützt eine smarte Regelung der Fußbodenheizung mit zeitabhängigen Heizplänen, integriert aber auch einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.

Für den Betrieb wird ein Homematic IP Access Point benötigt, der mit der Cloud des Herstellers verbunden ist und darüber das Thermostat steuert. Wer das System lokal und ohne Cloud betreiben möchte, kann auf die eQ-3 Home Control Unit oder die ältere CCU3 zurückgreifen. Wie zuverlässig das Homematic IP BWTH für 230-Volt-Stellantriebe im Alltag arbeitet und wie unkompliziert die Integration in Home Assistant gelingt, zeigt der folgende Testbericht. Das Homematic IP BWTH ist als Nachrüstlösung für Standard-Unterputzdosen geeignet.

Durch das standardisierte 55er-Rahmenmaß passt es in viele Schalterprogramme und ist als Ersatz für ein analoges Thermostat bestens geeignet. Der Einbau des dreiteiligen Sets in Standard-60er-Unterputzdosen ist unproblematisch und wird im ausgezeichneten Handbuch . Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert. Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Die Bedienung der App könnte etwas intuitiver gestaltet sein, da sich Heizpläne nicht direkt in den Geräteeinstellungen, sondern erst im Bereich „Raumklima“ anlegen lassen.

Dort stehen mit den Menüpunkten „Heizprofile“ und „Raumklimakonfiguration“ zwei verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Speziell für die Trägheit einer Fußbodenheizung ist die Optimum-Start-/Stop-Funktion vorgesehen. Ist sie aktiviert, berechnet das System den Vorlauf automatisch so, dass die gewünschte Temperatur exakt zum eingestellten Zeitpunkt erreicht wird. Bei deaktivierter Funktion muss man beim Erstellen des Heizplans die Trägheit der Fußbodenheizung selbst berücksichtigen.

Das bedeutet: Wer es um 8:00 Uhr warm haben möchte, sollte im Heizplan eine frühere Zeit, etwa 7:30 oder 7:00 Uhr, einstellen. Unter Raumkonfiguration kann man außerdem noch festlegen, ob die Fußbodenheizung sich in einem Standard- oder in einem energetisch sanierten Gebäude oder Neubau mit niedrigerem Energiebedarf befindet. Diese Einstellungen sollen eine effiziente Nutzung der Fußbodenheizung in der jeweiligen Umgebung ermöglichen. Die App von Homematic IP ist auch für Tablets optimiert.

Damit lässt sich das Thermostat übersichtlicher bedienen als auf einem Smartphone. Mit Homematic IP steht ein breites Spektrum an Smart-Home-Komponenten zur Verfügung, das nahezu jeden Anwendungsfall abdeckt. In Kombination mit einem Thermostat bietet sich etwa der Einsatz eines Tür-/Fensterkontakts an: Sobald der Sensor ein geöffnetes Fenster erkennt, wird die Raumtemperatur automatisch abgesenkt. Schließt sich das Fenster wieder, nimmt das System den Heizbetrieb erneut auf.

Solche Abläufe lassen sich bequem im Bereich „Automatisierung“ konfigurieren. Ebenso können dort auch Benachrichtigungen eingerichtet werden, etwa um bei erhöhter Luftfeuchtigkeit informiert zu werden. Die Luftfeuchtigkeitswarnung kann ebenfalls als Auslöser für Automatisierungen verwendet werden – etwa, um einen Luftentfeuchter einzuschalten, sobald ein festgelegter Grenzwert überschritten wird. Eine Integration in Home Assistant ist ebenfalls möglich.

Anders als beim Homematic-IP-Thermostat mit CO₂-Sensor werden dabei standardmäßig auch die Werte für Temperatur und Luftfeuchte angezeigt. Allerdings finden sich diese Werte nicht innerhalb der Geräteseite für das Thermostat, sondern werden separat ausgewiesen. Um unter Home Assistant ein Dashboard anzulegen, das relevante Betriebsdaten zeigt und mit dem man das Thermostat manuell steuern kann, nutzen wir ein KI-Tool. Damit sparen wir uns das manuelle Eintippen von einigen Zeilen Code.

Das Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang 230V kostet in Weiß regulär 80 Euro und in Schwarz 90 Euro. Im Handel ist das weiße Modell für erhältlich. Der für den Betrieb nötige Access Point kostet mindestens 47 Euro. Damit ist eine Verbindung zur Cloud essenziell.

Wer eine lokale Ansteuerung bevorzugt, verwendet die neue Home Control Unit oder die ältere CCU 3. Die Wirtschaftlichkeit einer smart geregelten Fußbodenheizung hängt maßgeblich vom eingesetzten Wärmeerzeuger , der Gebäudedämmung sowie den individuellen Nutzungsgewohnheiten ab. Bei wassergeführten Fußbodenheizungen ist die hohe thermische Trägheit des Systems zu berücksichtigen.

Estrich und Bodenbelag wirken als großer Wärmespeicher. Kurzzeitige, starke Temperaturabsenkungen – etwa über Nacht – sind deshalb häufig energetisch ungünstig. Der Energiebedarf, um die ausgekühlte Speichermasse am Morgen wieder aufzuheizen, kann die nächtliche Einsparung übersteigen.

Zudem sinkt in der Aufheizphase oft die Effizienz des Wärmeerzeugers, insbesondere bei Wärmepumpen, wenn höhere Vorlauftemperaturen erforderlich werden. Sinnvoller sind moderate und längerfristige Absenkungen. Bei Abwesenheiten von mehr als einem Tag – beispielsweise in Büros am Wochenende oder während eines Urlaubs – kann eine Reduzierung der Raumtemperatur um etwa 2–3 °C wirtschaftlich sein. Gerade bei gut gedämmten Neubauten mit niedrigen Vorlauftemperaturen kann eine smarte Regelung dazu beitragen, unnötige Übertemperaturen zu vermeiden und den Wärmeerzeuger im optimalen Effizienzbereich zu betreiben.

Das Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang 230V hinterlässt im Test insgesamt einen guten Eindruck. Es ist hochwertig verarbeitet, sieht gut aus und funktioniert tadellos. Dank eines intuitiven Drehreglers lässt es sich auch von weniger technikaffinen Menschen gut bedienen. Hat man allerdings Heizpläne definiert, bedarf es in den meisten Fällen keines manuellen Eingriffs.

Wer schon Homematic IP verwendet, findet mit dem Thermostat eine ideale Lösung, die sich in die Smart-Home-Lösung von eQ-3 hervorragend integriert. Eine Integration in Home Assistant ist ebenfalls möglich, erfordert aber etwas Nacharbeit, da für eine umfassende Überwachung der Heizzustände die erforderlichen Entitäten durch die Standard-Integration nicht eingebunden werden. Dank KI-Tools hält sich der Aufwand aber in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen. Das Aqara W500 für Fußbodenheizungen unterstützt Thread oder Zigbee und lässt sich auch mit Home Assistant steuern.

Was es sonst noch kann, zeigt der Test. Thermostat für Fußbodenheizung: Aqara W500 im Test – auch für Home Assistant Das Aqara W500 für Fußbodenheizungen unterstützt Thread oder Zigbee und lässt sich auch mit Home Assistant steuern. Was es sonst noch kann, zeigt der Test. Aqara liefert mit dem W500 sein erstes Thermostat für Fußbodenheizungen, wobei das W500 sowohl elektrische Heizungen bis 3600 Watt als auch wassergeführte Systeme unterstützt.

Das ist nicht die einzige Besonderheit: Anwender können auch entscheiden, mit welcher Funktechnik sie das W500 betreiben möchten.wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey Pro oder Samsung Smartthings einbinden. Dann muss man allerdings auf einige Funktionen wie smarte Zeitpläne, Temperaturkalibrierung und Fenster-Offen-Erkennung verzichten respektive manuell erstellen. Für Power-User empfiehlt Aqara daher, das Thermostat im Zigbee-Modus und einem Aqara-Hub zu betreiben, womit sämtliche Funktionen des W500 zur Verfügung stehen.

Home-Assistant-Anwender können das Thermostat über Zigbee2MQTT ebenfalls in diesem Modus ansteuern. Im Auslieferungszustand funkt das Aqara-Thermostat mit Thread und lässt sich mit Matter-kompatiblen mit Thread-Border-Router in Betrieb nehmen. Mehr Funktionen bietet es im Zigbee-Modus. Dann kann man etwa die Temperatur des internen Sensors kalibrieren und externe Temperatursensoren verwenden.

Allerdings lassen sich die meisten Funktionen, die der Zigbee-Modus in Kombination mit einem Aqara-Hub unter anderen Smart-Home-Lösungen per Automatisierungen oder Szenen realisieren. Als optionales Zubehör bietet Aqara außerdem den Climate Sensor W100 an, der, wie das Thermostat auch, ein LC-Display bietet und mit dem man das W500 manuell bequem vom Sofa aus steuern kann. Doch nicht nur das: Mit den programmierbaren Bedientasten kann der W100 auch als Schalter oder zur Aktivierung von Szenen dienen.

Das Aqara-Thermostat W500 wiegt 244 g und passt mit seinen Abmessungen von 86 × 86 × 45 mm in normale EU-Hohlwanddosen. In unserer Testwohnung sind Hohlwanddosen mit einer Tiefe von 62 mm verbaut, in denen das W500 problemlos Platz findet. Das W500 verfügt über ein 4,6 × 6,9 cm großes LC-Display, das gut zwei Drittel der Vorderfläche einnimmt und auf Tastendruck hintergrundbeleuchtet wird. Rechts daneben befinden sich drei Tasten, mit denen man die Temperatur sowie den Modus einstellen kann.

Klickt man gleichzeitig auf die Plus- und Minus-Taste, wechselt die Temperaturanzeige oben im Display von Celsius auf Fahrenheit. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich.

Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit.

Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich.

Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit.

Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich.

Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit.

Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich.

Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit.

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Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit.

Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich.

Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden. Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern.

Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich.

Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden.

Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern.

Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich.

Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich. Und mit den frei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden.

Standardmäßig unterstützt das Aqara-Thermostat W500 das Funkprotokoll Thread. Damit kann man es direkt in Matter-kompatible Smart-Home-Zentralen mit Thread Border Router wie Home Assistant oder Apple Home integrieren.

Allerdings unterstützt das W500 mit Zigbee mehr Funktionen. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

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Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Mit Zigbee stehen auch unter Home Assistant nahezu sämtliche Funktionen des Thermostats zur Verfügung, die es in Kombination mit dem Aqara-Hub M3 bietet.

Allerdings ist die Konfiguration etwas aufwendiger. Das Gleiche gilt für den Climate Sensor W100. Bei der Inbetriebnahme mit der Aqara-App kann man das Funkprotokoll von Thread auf Zigbee umstellen. Während man es mit Thread direkt in Matter-kompatible Smart-Home-Lösungen einbinden kann, bietet das W500 mit Zigbee mehr Funktionen und reagiert schneller.heise bestenlistenheise bestenlistenheise bestenlistenDie Fensteroffenerkennung aufgrund eines starken Temperaturabfalls hat im Test funktioniert.

Ein vorhandener Tür-/Fenstersensor ließ sich im Test allerdings nicht koppeln. In einer gut sanierten Wohnung fällt die Temperatur bei einem gekippten Fenster allerdings nicht so stark, dass dieser Alarm auslöst. Um die Funktion zu überprüfen, haben wir daher mit der Koppelung eines externen Sensors einen Temperaturabfall simuliert. Unterhalb der Temperatur zeigt der Bildschirm die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit in Prozent an.

Während die Temperatur mit einer Nachkommastelle angezeigt wird, erscheint die Luftfeuchtigkeit nur in ganzen Zahlen. Je nach Status sind weitere Symbole auf dem Bildschirm zu sehen, die über den Betriebszustand informieren. Witzig ist die kleine schwarz-weiß-karierte Flagge, die sich zeigt, wenn die Zieltemperatur bald erreicht ist. Das Thermostat gibt es nur in Weiß, seine Bedieneinheit mit integriertem Bildschirm hat eine Tiefe von etwa 1,4 cm und ist rundherum geschlossen, bis auf eine kleine Öffnung an der rechten abgerundeten Ecke.

Durch die Öffnung gelangt Luft ins Gehäuse, sodass die Sensoren Temperatur und Luftfeuchte erfassen können. Für die Montage der Halterung mit dem eigentlichen Thermostat sind Schrauben sowie ein passender Schraubendreher im Lieferumfang zur Montage an der Hohlraumdose enthalten. Die Anschlüsse sind klar gekennzeichnet, sodass eine Verkabelung schnell erledigt ist. Das Aqara-Thermostat W500 ist für Fußbodenheizungen gedacht und kann entweder per Thread oder per Zigbee betrieben werden.

Mehr Funktionen stehen mit Zigbee bereit. Eine direkte Integration in Home Assistant ist mit Zigbee2MQTT möglich. Im Lieferumfang ist außerdem noch ein NTC-Fußbodenfühler mit einem zwei Meter langen Kabel enthalten, der zusätzlich die Temperatur des Bodens erfasst und mit dem Thermostat verbunden wird. Damit ist eine präzisere Heizungssteuerung möglich, was etwa im Badezimmer sinnvoll ist, wenn morgens primär der Boden nach dem Duschen warm sein soll.

Andererseits überwacht man damit den Boden, um diesen vor Überhitzung zu schützen, was bei hiesigen wassergeführten Bodenheizungen mit niedriger Vorlauftemperatur weniger relevant ist als bei elektrischen Varianten. In der Praxis dürfte er allerdings nur verwendet werden, wenn sich die Wohnung gerade im Bau befindet und man ihn unsichtbar verlegen kann. In jedem Fall wird für den Betrieb des Aqara-Thermostats W500 ein Hub benötigt.

Wer das Thermostat im Auslieferungszustand mit Thread betreibt, benötigt dafür eine Matter-kompatible Smart-Home-Zentrale, die wie Amazon Alexa, Apple Home, Aqara M3, Google Home, Home Assistant, Homey Pro oder Samsung Smartthings einen Thread-Border-Router bietet. Alternativ kann man das Thermostat mit Zigbee funken lassen, wofür allerdings ebenfalls ein Hub mit entsprechender Unterstützung benötigt wird. In der Regel wird dies ein Aqara-Hub wie der M3 sein. Eine direkte Verbindung mit Home Assistant, etwa über Zigbee2MQTT, ist aber auch möglich.

Bei der Inbetriebnahme mit der Aqara-App kann man das Funkprotokoll von Thread auf Zigbee umstellen. Während man es mit Thread direkt in Matter-kompatible Smart-Home-Lösungen einbinden kann, bietet das W500 mit Zigbee mehr Funktionen und reagiert schneller. Nachdem man das Thermostat angeschlossen hat, befindet es sich im Kopplungsmodus. Im Auslieferungszustand funkt es mit Thread und kann damit bereits mit den oben aufgeführten Smart-Home-Lösungen in Betrieb genommen werden.

Wer allerdings das volle Potenzial ausschöpfen möchte, stellt das W500 mit der Aqara-App auf Zigbee um. Ein Aqara-Hub ist für die Umstellung nicht nötig. Die App reicht hierfür aus. Eine spätere Umstellung ist jederzeit möglich.

Dafür drückt man zweimal kurz und anschließend für fünf Sekunden die Reset-Taste am oberen Gehäuserand. Damit werden Netzwerkinformationen gelöscht, aber andere Einstellungen erhalten. Für einen vollständigen Werks-Reset drückt man 10 Mal schnell die Reset-Taste. Die Inbetriebnahme mit Thread und Abscannen des Matter-Codes, der sich auf dem Thermostat und in der mitgelieferten Kurzanleitung befindet, hat im Test erst nach mehreren Versuchen funktioniert.

Erst nachdem wir den VPN-Dienst im Smartphone und auf dem iPad deaktiviert hatten, gelang die Einbindung, sowohl direkt am Aqara-Hub M3 als auch mit Home Assistant. Die Kontaktaufnahme mit Zigbee gelang mit beiden Smart-Home-Systemen auf Anhieb. Standardmäßig unterstützt das Aqara-Thermostat W500 das Funkprotokoll Thread. Damit kann man es direkt in Matter-kompatible Smart-Home-Zentralen mit Thread Border Router wie Home Assistant oder Apple Home integrieren.

Allerdings unterstützt das W500 mit Zigbee mehr Funktionen. Am komfortabelsten gelingt die Steuerung mit der Aqara-App. Hier stehen im Zigbee-Modus Zeitpläne parat, die man sehr einfach konfigurieren kann. Unter Home Assistant muss man diese mit Automatisierungen oder Blueprints erstellen.

Das ist deutlich anspruchsvoller, aber machbar. Eine Anpassung des Temperatursensors ist mit beiden Lösungen möglich. Während das mit der Aqara-App in den Einstellungen gelingt, muss man diese unter Home Assistant über das Dashboard von Zigbee2MQTT vornehmen. Die Heizleistung orientiert sich standardmäßig am internen Temperatursensor des Thermostats.

Es ist aber auch möglich, einen externen zu verwenden. Die Fenster-Offen-Erkennung basiert standardmäßig auf einem starken Temperaturabfall. Passiert dies, wird die Heizleistung unterbrochen. Die Fensteroffenerkennung aufgrund eines starken Temperaturabfalls hat im Test funktioniert.

Ein vorhandener Tür-/Fenstersensor ließ sich im Test allerdings nicht koppeln. In einer gut sanierten Wohnung fällt die Temperatur bei einem gekippten Fenster allerdings nicht so stark, dass dieser Alarm auslöst. Um die Funktion zu überprüfen, haben wir daher mit der Koppelung eines externen Sensors einen Temperaturabfall simuliert. Der optional erhältliche und mit zwei CR2450-Batterien betriebene Climate Sensor W100 unterstützt wie das Thermostat Thread oder Zigbee und erlaubt eine Koppelung mit diesem.

Wie das Thermostat erfasst es Temperatur und Luftfeuchte. Zudem kann es außerdem noch Werte eines zweiten, etwa draußen positionierten, Hygrometers anzeigen. Mit den drei Tasten kann man nicht nur das Thermostat steuern, sondern zudem auch Szenen aktivieren oder einen Lichtschalter simulieren. Dafür müssen die Leuchtmittel allerdings vom Hub aus ansteuerbar sein.

Mit dem Aqara-Hub funktioniert das einwandfrei. Unter Home Assistant klappt letzteres bislang nicht. Mit dem Aqara Climate Sensor W100 kann man das Thermostat W500 steuern. Auch ist die Koppelung eines externen Temperatursensors möglich.

Und mit den drei programmierbaren Tasten kann man den W100 auch als Schalter verwenden oder Szenen aktivieren. Wie bereits erwähnt, ist das Aqara-Thermostat dank der Unterstützung von Zigbee oder Thread für die Integration in ein Smart-Home-System bestens geeignet. Ein Hub wird in jedem Fall benötigt, sollte aber bei Smart-Home-Enthusiasten ohnehin installiert sein. Wer Apple Home verwendet, kann es ohne Umwege direkt integrieren.

Mehr Funktionen bietet das W500 als auch der Climate Sensor W100 mit Zigbee. Wer schon einen Aqara-Hub wie den M3 verwendet, wird es daher auch mit diesem Funkprotokoll in Betrieb nehmen. Das Gleiche gilt für Home-Assistant-Anwender, die beide Geräte über Zigbee2MQTT direkt einbinden können, wobei der Climate Sensor bisher nicht alle Funktionen bietet. Mit einem regulären Preis von rund 70 Euro ist das Aqara-Thermostat W500 für Fußbodenheizungen im mittleren Preisbereich angesiedelt.

Aktuell ist es fürMit dem W500 präsentiert Aqara ein smartes Thermostat für Fußbodenheizungen, das mit einem modernen Design und einem LC-Display eine smarte Steuerung der Fußbodenheizung erlaubt. Da wassergeführte Fußbodenheizungen allerdings sehr träge auf Eingaben reagieren, sind Energiesparziele mit smarten Thermostaten kaum realisierbar. Allenfalls bei längerer Abwesenheit kann sich eine Absenkung der Temperatur auszahlen. Für Smart-Home-Fans ist die Kombination aus dem Thermostat W500 und dem Climate Sensor W100 eine gute Wahl.

Beide Geräte lassen sich über Zigbee oder Thread in fast jedes Smart-Home-System einbinden. Der Climate Sensor W100 kann zudem als Schalter dienen oder Szenen auslösen. Das smarte Thermostat Linkedgo ST1820 kann per Shelly-App und mit Home Assistant gesteuert werden. Wie gut es in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.

Das smarte Thermostat Linkedgo ST1820 kann per Shelly-App und mit Home Assistant gesteuert werden. Wie gut es in der Praxis funktioniert, zeigt der Test. Das smarte Thermostat ST1820 zur Steuerung einer Fußbodenheizung stammt vom chinesischen Hersteller Linkedgo, wird aber mit Shelly-Firmware betrieben und wird daher auch von Shelly als OEM-Produkt mit dem Zusatz „Powered by Shelly“ vertrieben. Neben der Ansteuerung eines Stellventils einer wassergeführten Fußbodenheizung bietet es außerdem einen integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.

Es funkt per WLAN und benötigt daher keinen Hub wie Zigbee-Modelle. Zudem kann es als BLE-Gateway für andere Shelly-Geräte dienen. Wie gut das Shelly Linkedgo ST1820 in der Praxis funktioniert und wie eine Integration in Home Assistant gelingt, zeigt der Testbericht. Das Gehäuse des Shelly Linkedgo ST1820 ist quadratisch mit einer Kantenlänge von 8,55 cm, die Rahmentiefe beträgt 1,2 cm.

Mit einer Tiefe von nur 2,6 cm fällt das Gehäuseinnere recht kompakt aus. Mit einer Breite und Höhe von 5,4 cm passt es problemlos in klassische 55er-Unterputzdosen. Somit ist es auch als klassische Nachrüstlösung für ein bestehendes analoges Thermostat geeignet. Die Montage des inneren Gehäuses ist schnell erledigt.

Anschließend steckt man die äußere Abdeckung mit integriertem Display und Drehregler einfach auf. Ein Einrastgeräusch signalisiert, dass die Abdeckung fest sitzt. Als Bedienelemente stehen ein ovales Touch-Display, das in der Mitte der Vorderseite sitzt, sowie ein Drehregler am unteren Rand parat. Über das Touch-Display können Anwender das Thermostat konfigurieren und etwa Offsets für Temperatur und Luftfeuchte einstellen, die Kindersicherung aktivieren sowie den Temperaturbereich und die Frostschutztemperatur einstellen.

Die Bediensprache am Gerät können Anwender zwischen Chinesisch und Englisch auswählen – Deutsch wird leider nicht unterstützt. Im Betrieb bleibt der Bildschirm ausgeschaltet. Sobald man den Regler dreht oder drückt, erscheinen auf dem Display die aktuelle Temperatur, die Luftfeuchte sowie das Statussymbol in Form einer auf dem Kopf stehenden Pyramide für den Netzwerkstatus. Befindet sich daneben ein Ausrufezeichen, besteht keine Verbindung zum Netzwerk.

Mit dem Drehregler können Anwender die Temperatur in 1er-Schritten justieren. Für die Inbetriebnahme wird die Shelly-App benötigt. Das Thermostat wird über Bluetooth in der App angezeigt, anschließend führt ein Assistent durch die einzelnen Konfigurationsschritte inklusive Koppelung mit dem heimischen WLAN. Wie üblich bei Smart-Home-Geräten wird dabei nur das 2,4-GHz-Netz unterstützt.

Die Shelly-App ist nicht nur für Smartphones optimiert, sondern auch für Tablets, sodass man von der größeren Darstellungsfläche auf diesen Geräten profitiert. Als Besonderheit bietet das Shelly Linkedgo ST1820 den Parameter „Thermostathysterese“. Das aus dem Griechischen stammende Wort Hysterese bedeutet unter anderem Zurückbleiben und stellt bei Thermostaten eine Toleranz dar, sodass die Heizung nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird, sobald sich die Temperatur geringfügig ändert.

Wenn etwa eine Zieltemperatur von 22 °C eingestellt ist, sorgt eine Hysterese von 0,5 °C dafür, dass die Heizung erst bei 22,5 °C ausgeschaltet und bei 21,5 °C eingeschaltet wird. Das sorgt für einen besonders schonenden und energieeffizienten Betrieb der Fußbodenheizung. Mit der Shelly-App lassen sich für das Thermostat natürlich auch Heizpläne erstellen. Das gelingt auch über den Browser.

Dabei kann man nach Tagen und Monaten differenzieren, sodass eine manuelle Einstellung der Temperatur in der Regel überflüssig wird. Eine Fenster-Offen-Erkennung bietet das Thermostat nicht. Dies kann man aber über einen Tür-/Fenster-Sensor von Shelly innerhalb der App über eine Automatisierung realisieren. Wer auf der Suche nach einem Thermostat für Fußbodenheizungen ist, das man auch unter Home Assistant steuern kann, erhält mit dem Shelly Linkedgo ST1820 ein äußerst leistungsstarkes Modell.

Bereits die offizielle Shelly-Integration bietet viele Funktionen. Sie beinhaltet die typische Heizungssteuerung und integriert auch die Sensoren für Temperatur und Luftfeuchte.

Außerdem unterstützt Home Assistant auch Firmware-Updates, wobei man zwischen regulären und Beta-Updates auswählen kann. Einige Konfigurationsparameter wie „Thermotathysterese“ werden standardmäßig jedoch nicht an Home Assistant übermittelt. Da das Thermostat aber MQTT unterstützt, können diese Parameter trotzdem eingebunden werden. Hilfreich stehen dabei KI-Tools wie ChatGPT oder Deepseek zur Seite, die den YAML-Code für entsprechende Anpassungen bereitstellen.

Hilfreich dabei ist auch der, mit dem man entsprechende Abfragen direkt an das Gerät senden kann, um zu überprüfen, ob das Gerät tatsächlich die gewünschten Daten liefert. Über Home Assistant lassen sich weitere sinnvolle Funktionen abbilden. So kann man etwa eine Fenster-Offen-Erkennung auf Basis eines starken Temperaturabfalls realisieren. Über Hilfssensoren ist es außerdem möglich, umfassende Daten über den Heizbetrieb zu erhalten.

Mit dem Linkedgo ST1820 bietet Shelly ein hochwertig verarbeitetes Thermostat für Fußbodenheizungen, das sich auch für weniger technikaffine Menschen über einen Drehregler komfortabel bedienen lässt. Der leichte Einbau sowie die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration stehen ebenfalls auf der Habenseite. Doch das bieten auch andere Modelle wie von Aqara, Homematic IP und Meross. Im Unterschied zu diesen ist aber dank Unterstützung von MQTT sowie einer sehr guten Integration für Home Assistant das Shelly Linkedgo ST1820 ideal für Smart-Home-Enthusiasten geeignet.

Allerdings ist es mit etwa 82 Euro auch nicht ganz billig. Zudem gibt es standardmäßig keine Fenster-Offen-Erkennung, die sich aber über einen Tür-/Fenster-Sensor und einer Automatisierung realisieren lässt. Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links . Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.