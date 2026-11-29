Nicht nur seltene Sammlerstücke bringen Geld. Diese zehn ganz normalen Nintendo-Spiele aus dem eigenen Regal könnten überraschend viel wert sein.

- Nicht nur seltene Sammlerstücke bringen Geld. Diese zehn ganz normalen Nintendo-Spiele aus dem eigenen Regal könnten überraschend viel wert sein.für das Nintendo 64 hat bis heute eine treue Fangemeinde.

Weil das Spiel aber erst spät im Lebenszyklus der Konsole erschien und schnell vom Nachfolger auf dem Gamecube überschattet wurde, ist die Auflage überschaubar geblieben.erschien 1993 und damit gegen Ende der Lebenszeit des NES, als viele Fans und Händler sich bereits der Nachfolgerkonsole zugewandt hatten. Entsprechend kleiner fiel die Auflage aus.war in Nordamerika für das Nintendo 64 nur eine kurze Zeit lang erhältlich, bevor die Vertriebsphase wieder endete.

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Das macht die nordamerikanische Cartridge heute deutlich seltener als vergleichbare Titel. © Square Enixgilt bei vielen Fans als eines der technisch beeindruckendsten Spiele des Nintendo 64. Die USK-18-Freigabe wurde dem Spiel damals aber zum Verhängnis, denn die eigentliche N64-Zielgruppe bestand größtenteils aus Kindern und Jugendlichen. Die Folge: geringere Verkaufszahlen trotz Kultstatus, und heute ein gefragtes Sammlerstück.