Top 10-Spieler der anstehenden Weltmeisterschaft

Dieses Ranking bewertet nicht die Karriere, sondern den Moment. Es geht um Form, Zahlen, Rolle im Nationalteam, taktischen Wert und die Fähigkeit, ein enges WM-Spiel zu entscheiden.

Vor dem Turnierstart bestimmen wir die zehn besten Spieler der anstehenden Weltmeisterschaft und ranken diese in einer Top 10. Überraschungen garantiert. Vorneweg: Dieses Ranking bewertet nicht die Karriere, sondern den Moment.

Es geht um Form, Zahlen, Rolle im Nationalteam, taktischen Wert und die Fähigkeit, ein enges WM-Spiel zu entscheiden. Doch sie kämpfen teils mit Verletzungen oder der Natur: dem Alter. Wir picken uns die Stars raus, die momentan voll im Saft stehen und abliefern könnten. Auf höchstem Niveau.

Seine Saison war nicht ganz so konstant. Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief. Aber 17 Tore und 13 Vorlagen in 43 Einsätzen bleiben immer noch ein starkes Paket. Für Brasilien ist er der wichtigste Spieler im Eins-gegen-eins.

Er attackiert Räume, zwingt Gegner zu Doppeln und kann eine Partie auch dann öffnen, wenn sonst wenig funktioniert. Sein Spiel lebt von Tempo, Risiko und Direktheit. Das macht ihn manchmal unruhig, aber immer gefährlich. Kaum ein Verteidiger will bei einer WM über 90 Minuten isoliert gegen Vinicius verteidigen.

Er steht auf Rang zehn, weil seine Form nicht ganz so stabil war. Sein Potenzial, ein Turnier mit wenigen Aktionen zu prägen, bleibt aber riesig. Pedri ist kein Spieler für einfache Highlight-Rankings. Zwei Tore und neun Assists in La Liga sehen solide aus, beschreiben seinen Wert aber nur unvollständig.

Zumal er verletzt war. Für Spanien ist Pedri der Rhythmusgeber. Er nimmt Tempo heraus, wenn ein Spiel wild wird, und erhöht es, wenn sich Räume öffnen. Genau diese Ruhe braucht ein Team, das über Ballbesitz dominieren will.

Er steht auf Platz neun, weil andere Spieler mehr direkte Durchschlagskraft mitbringen. Aber wenn Spanien weit kommt, wird Pedri einer der Gründe dafür sein. Kylian Mbappé auf Platz sieben wirkt zunächst hart. Seine Zahlen sind weiterhin absurd stark: 42 Tore und sechs Vorlagen in 44 Spielen für Real Madrid zeigen, dass er nach wie vor zu den produktivsten Spielern der Welt gehört.

Auch in der Champions League war seine Ausbeute herausragend. 15 Tore in elf Einsätzen sind ein Wert, der fast jedes Ranking sprengen müsste. Warum also nicht höher? Weil dieses Ranking nicht nur reine Torausbeute bewertet. Bei Frankreich verteilt sich die offensive Verantwortung breiter als früher, und Spieler wie Olise oder Dembélé kommen mit einer frischeren Formkurve und waren in ihren Vereinen erfolgreicher.

Mbappé bleibt trotzdem jederzeit ein Kandidat für Platz eins, sobald das Turnier läuft. Kein Spieler in dieser Liste kann eine K.o. -Partie so brutal schnell an sich reißen wie er. Er bleibt einer der besten Stürmer der Welt. 36 Bundesliga-Tore in 31 Spielen sind eine Ansage, dazu kamen fünf Vorlagen.

Er war erneut Bayerns zuverlässigste Tormaschine. Kane ist aber längst mehr als ein Strafraumspieler. Er lässt sich fallen, verlagert das Spiel, bindet Innenverteidiger und öffnet Räume für Läufe aus der zweiten Reihe. Für England ist genau diese Mischung entscheidend.

Das Team hat viele Offensivspieler, aber Kane gibt der Mannschaft Struktur, Ruhe und Abschlussqualität. Ousmane Dembélé ist in Top-Form einer der unangenehmsten Spieler der Welt. In der Champions League kam er 2025/6 auf acht Tore und zwei Vorlagen in 13 Spielen - ein starker Wert auf höchstem Niveau. Seine Beidfüßigkeit macht ihn fast unmöglich zu lesen.

Verteidiger wissen nie, ob er außen vorbeigeht, nach innen zieht, den Abschluss sucht oder doch noch den Pass spielt. Für Frankreich ist er der ideale Störfaktor neben den anderen Offensivstars. Dembélé braucht keine komplett auf ihn zugeschnittene Mannschaft, um Schaden anzurichten. Auch Rayan Cherki oder Desire Doue hätten einen Platz hier verdient.

Doch Dembele ist amtierender Ballon d'Or-Träger. Wenn er in diesen Modus kommt, ist es für jeden Gegner schwer. Vitinha ist vielleicht der unspektakulärste Superstar dieser Liste - und genau deshalb so wichtig. Er kontrolliert Spiele nicht über Highlights, sondern über Rhythmus, Positionierung und Passqualität.

Bei PSG wurde er in der Ligue 1 als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Das sagt viel über seine Entwicklung: Aus einem feinen Ballverteiler ist ein kompletter Mittelfeldchef geworden. Für Portugal ist Vitinha der Spieler, der das Team zusammenhält. Er kann unter Druck aufdrehen, das Tempo variieren und Angriffe so vorbereiten, dass die Offensivspieler in bessere Situationen komme





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