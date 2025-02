Top 20 Videospiele im Januar 2025 in Deutschland

Der Bericht des Verbandes der deutschen Games-Branche enthüllt die beliebtesten Videospiele in Deutschland im Januar 2025.

Der Verband der deutschen Games-Branche hat wieder seine Liste der 20 am stärksten verkauften Videospiele im vergangenen Monat in Deutschland veröffentlicht. Donkey Kong Country Returns, in einer neuen HD-Version das dritte Mal veröffentlicht, schaffte es erneut in die Charts . Der Bericht enthüllt, welche Titel im Januar 2025 sowohl auf dem digitalen als auch physischen Markt besonders relevant waren.

Es ist jedoch zu beachten, dass Nintendo nur die Verkaufszahlen der physischen Versionen seiner Spiele übermittelt, was bedeutet, dass sich die tatsächlichen Verkaufszahlen möglicherweise höher befinden als die in den Charts angegebenen Zahlen. Trotzdem gab es einige bedeutende Neuerscheinungen im Januar 2025, die es nicht in die Top 20 schafften, darunter namhafte Titel wie das Rennspiel. Eine kleine Rolle könnte spielen, dass die meisten aufgeführten Titel erst gegen Ende des Monats erschienen sind. In der Vergangenheit hat dies jedoch selten einen Unterschied gemacht. Zum Beispiel konnte sich im Januar auch der Titel auf Platz 15 der Charts platzieren. Da es jedoch keine nennenswerten Neuerungen gab, stuft der Game-Verband es nicht als Neuerscheinung ein und zählt auch die Verkaufszahlen aller Versionen zusammen: PC, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S. Die Daten werden auf Basis von Games Sales Data (GSD) erhoben, einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen. In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind jedoch nicht enthalten. Spiele von Nintendo sind daher selten in den Spiele-Charts vertreten, da nur die physischen Verkäufe berücksichtigt werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht werden





GameStar_de / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Videospiele Deutschland Charts Januar 2025 Nintendo Verkaufszahlen GSD VGE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Handball-WM: Deutschland - Tunesien am 25. Januar 2025Die DHB-Auswahl trifft am 3. Spieltag der Hauptrunde der Handball-WM in Herning/Dänemark auf Tunesien.

Weiterlesen »

Handball-WM: Deutschland - Tunesien am 25. Januar 2025Die DHB-Auswahl trifft am 3. Spieltag der Hauptrunde der Handball-WM in Herning/Dänemark auf Tunesien.

Weiterlesen »

Im Januar 2025 wurden in Deutschland so viele E-Autos zugelassen wie nie zuvorIm Januar 2025 wurden in Deutschland so viele Elektroautos zugelassen wie nie zuvor – ein Plus von 53,5 Prozent im Vergleich zum Januar 2024.

Weiterlesen »

Elektroauto- & Hybridauto-Zulassungen Januar 2025Im Januar 2025 kamen in Deutschland 34.498 Elektroautos und 76.964 Fahrzeuge mit Hybridantrieb zur Neuzulassung.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »