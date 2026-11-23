Vergleichen Sie die beliebtesten Weihnachtsklassiker. Wir zeigen, wo Sie 'Kevin alleine', 'Der Polarexpress' und 'Tatsächlich... Liebe' auf Sat.1, ARD und Streamingdiensten sehen können.

Die kalte Jahreszeit bringt eine traditionelle Sehnsucht nach Gemütlichkeit und bestimmten Leinwandhelden mit sich. Viele Zuschauer verbinden die Feiertage untrennbar mit klassischen Geschichten, die entweder zum Schmunzeln oder zum Weinen bringen. Doch welche Produktionen schaffen es tatsächlich in die Ränge der besten Weihnachtsunterhaltungen? Eine Auswahl populärer Titel zeigt, welche Themen die Herzen der Zuschauer am meisten berühren.

Kevin alleine auf Sat.1 und Disney+

Der Film 'Kevin allein zu Haus' gehört zweifellos zur absoluten Pflichtliste für die Feiertage. Die Handlung dreht sich um den achtjährigen Kevin, der versehentlich von seiner Familie auf dem Weg nach Paris zurückgelassen wird. Während er anfangs die Freiheit genießt, macht ihm die Ankunft der Einbrecher Harry und Marv einen Strich durch die Rechnung. Die beiden Kriminellen, verkörpert von Joe Pesci und Daniel Stern, haben die tückischen Fallen des Jungen nicht vorhergesehen. Kevin verteidigt sein Zuhause mit einer Vielzahl an cleveren Strategien und setzt den Ganoven so zu, dass sie das Weite suchen müssen.

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Aktuell ist der Streifen am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag auf dem Sender Sat.1 zu sehen. Fans, die nicht bis zum offiziellen Sendezeitpunkt warten möchten, können die Geschichte auch auf der Streamingplattform Disney+ streamen. Die Schauspieler sind heute in unterschiedlichen Altersstufen aktiv, wobei Joe Pesci mit 83 Jahren und Daniel Stern mit 69 Jahren noch immer ikonische Figuren verkörpern. Macaulay Culkin, der heute 46 Jahre alt ist, spielt die zentrale Rolle des cleveren Jungen.

Aschenbrödel auf Das Erste und ARD-Mediathek

Das tschechische Märchen 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' ist ein ständiger Begleiter der Weihnachtsfeiertage im deutschen Fernsehen. Die Hauptfigur Aschenbrödel, gespielt von der verstorbenen Libuše Šafránková, muss unter ihrer Stiefmutter leiden, bis drei magische Haselnüsse ihr Leben verändern. Der Prinz, dargestellt von Pavel Trávníček, hilft ihr dabei, ihren verlorenen Schuh zurückzugewinnen. Diese Produktion zaubert seit Generationen den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht.

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Der Sender Das Erste strahlt den Film am Heiligabend gleich dreimal aus. Ein Starttermin ist beispielsweise um 11.35 Uhr angesetzt. Auch an den folgenden Weihnachtstagen ist das Märchen auf verschiedenen Sendern zu finden. Darüber hinaus steht der Streifen jederzeit in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Die Darsteller Libuše Šafránková und Pavel Trávníček prägten diese Version als unvergessliche Ikonen des Genres, wobei Šafránková mit 68 Jahren und Trávníček mit 76 Jahren zu den bekannten Gesichten gehören.

Little Lord Fauntleroy im Programm von Das Erste

Emotionale Tiefe bietet die Geschichte um den kleinen Cedric in der Produktion 'Little Lord Fauntleroy'. Der Junge lebt zunächst in bescheidenen Verhältnissen in New York zusammen mit seiner Mutter. Die Plot-Wendung erfolgt, als Cedric erfährt, dass er der Erbe eines wohlhabenden englischen Grafen ist. Diese Erkenntnis führt ihn auf das Schloss seines Großvaters, des Earl von Dorincourt. Dort trifft er auf Alec Guinness, der den zunächst griesgrämigen Großvater spielt.

Cedric schafft es mit seiner liebenswerten und warmherzigen Art, das kalte Herz des älteren Herrn langsam zu erwärmen. Ricky Schroder, der heute 56 Jahre alt ist, spielt den Hauptcharakter mit großer Sympathie. Alec Guinness war bis zu seinem Tod im Alter von 86 Jahren eine feste Größe im Filmgeschäft. Der Film richtet sich an Familien und alle, die an Weihnachten auch mal gerne emotional berührt werden. Das Erste zeigt die Geschichte am 18. Dezember um 20.15 Uhr und am 25. Dezember um 16.50 Uhr. Eine erneute Verfügbarkeit besteht in der ARD-Mediathek sowie auf verschiedenen Streamingdiensten.

Tatsächlich... Liebe und moderne Romantik

Für alle, die es etwas moderner und romantischer mögen, bietet sich 'Tatsächlich... Liebe' an. Die Handlung spielt kurz vor Weihnachten in London, wo die Gefühle der Protagonisten hochkochen. Hugh Grant verkörpert den britischen Premierminister David, der sich in seine Mitarbeiterin Natalie verliebt, die von Martine McCutcheon gespielt wird. Der Film verwebt mehrere Geschichten miteinander und zeigt, wie chaotisch, schön und manchmal schmerzhaft die Liebe sein kann.

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Neben Hugh Grant und Martine McCutcheon sind auch Andrew Lincoln und Alan Rickman in den Rollen von verliebten Begleitfiguren zu sehen. Alan Rickman, der mit 69 Jahren verstarb, spielt einen Ehemann, dessen Ehe auf der Kippe steht. Die Produktion ist aktuell auf den Plattformen Prime Video, HBO Max und MagentaTV+ verfügbar. Zudem kann der Streifen auf Diensten wie Apple TV ausgeliehen werden. Die Darsteller Hugh Grant und Martine McCutcheon sind heute 66 bzw. 50 Jahre alt.

Buddy the Elf und Der Polarexpress für Familien

Will Ferrell als Buddy in 'Elf' sorgt für heitere Chaosthemen, da er als riesiger Elf in New York nach seinem Vater sucht. Der Film ist besonders für Kinder und Familien geeignet, die viel lachen möchten. Für eine magische Reise steht 'Der Polarexpress' aus dem Jahr 2004 bereit. Ein geheimnisvoller Zug entführt einen Jungen, der an den Weihnachtsmann zu zweifeln beginnt, zum Nordpol. Die Geschichte lehrt, dass man Wunder nur glauben darf, wenn man fest daran glaubt.

Beide Produktionen richten sich an die ganze Familie und alle, die sich in die winterliche Stimmung entführen lassen wollen. Während 'Elf' mit Humor punktet, setzt 'Der Polarexpress' auf pure Magie und Abenteuer. Diese Vielfalt an Angeboten stellt sicher, dass jeder Zuschauer seinen persönlichen Favoriten findet. Ob klassisches Märchen, Action-Comedy oder romantische Komödie, das deutsche Fernsehen bietet zur Weihnachtszeit eine breite Palette an Unterhaltung für jeden Geschmack.