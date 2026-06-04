Top Gun: Maverick - Action-Fans müssen diesen Film gesehen haben

"Top Gun: Maverick" ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Films aus dem Jahr 1986 und erzählt die Geschichte von Pete "Maverick" Mitchell, einem Testpilot für die US Navy, der sich an Regeln nur ungern hält. Als ein wichtiges Flugprojekt auf der Kippe steht, wird er zur Elite-Flugschule Top Gun beordert, um eine neue Generation hochbegabter Kampfpiloten zu trainieren.

Diesen Film müssen Action -Fans unbedingt gesehen haben. Wenn ihr es bislang noch nicht geschafft habt, könnt ihr dies jetzt bei Amazon nachholen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Aktuell ist der Actionfilm bei Prime Video in den Charts gelandet und begeistert dort ein breites Publikum – von Nostalgiker*innen der 80er bis hin zu neuen Fans rasanter Blockbuster-Unterhaltung. Im Mittelpunkt steht erneut Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), der inzwischen als Testpilot für die US Navy arbeitet und sich nach wie vor nur ungern an Regeln hält.

Als ein wichtiges Flugprojekt auf der Kippe steht, beweist Maverick einmal mehr seinen Mut – und bringt sich damit zugleich in Schwierigkeiten. Kurz darauf wird er zurück zur Elite-Flugschule Top Gun beordert, wo er eine neue Generation hochbegabter Kampfpiloten auf eine extrem riskante Mission vorbereiten soll. Neben technischen und körperlichen Herausforderungen muss Maverick sich dabei auch seiner eigenen Vergangenheit stellen, denn alte Konflikte und persönliche Schuldgefühle holen ihn ein.

Der Film verbindet atemberaubende Flugszenen mit emotionalen Charaktermomenten und erzählt von Verantwortung, Vertrauen und dem Preis des Fliegens. Regie bei "Top Gun: Maverick" führte Joseph Kosinski, der bereits mit visuell eindrucksvollen Filmen wie Tron: Legacy und Oblivion auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Ehren Kruger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie, die gemeinsam die Balance zwischen moderner Action, Respekt vor dem Original von 1986 und einer eigenständigen Geschichte gefunden haben.

Zum Kinostart von "Top Gun: Maverick" durften wir die Stars zum Interview treffen. Was sie zu berichten hatten, erfahrt ihr in folgendem Video: Mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar landet "Top Gun Maverick" in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in den Top 15 und ist gleichzeitig der erfolgreichste Kriegsfilm überhaupt.

"Top Gun: Maverick" ist eine der seltenen Fortsetzungen, die das Original in jeder Hinsicht in den Schatten stellt – dank atemberaubender Action und einer großartigen Charakterentwicklung. Der erfolgreichste und für viele beste Kriegsfilm aller Zeiten jetzt bei Amazon "People We Meet on Vacation" - Der Netflix-Film ist besser als das Buch! Wenn ihr euch selbst ein Bild von "Top Gun: Maverick" machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen.

Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit dem nicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf grandiose weitere Produktionen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Film Action Blockbuster Testpilot Elite-Flugschule Kriegsfilm Fortsetzung Thriller Netflix Amazon Prime Video Tom Cruise Joseph Kosinski Ehren Kruger Eric Warren Singer Christopher Mcquarrie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sie führen mitten durchs idyllische Franken: Diese zwei Radwege schaffen es in Deutschlands Top 10Nürnberg - Die beliebtesten Radwege Deutschlands stehen fest und die hiesigen Biker dürfen sich freuen: Zwei Top-Strecken führen direkt durch Franken. Welche Routen es ins Ranking geschafft haben und warum sie so besonders sind.

Read more »

Wichtigster deutscher Kreativwettbewerb: Diese Top-10-ADC-Favoriten sollten Sie kennenInsgesamt 575 Arbeiten im Hauptwettbewerb und 275 im Talent-Bereich haben es auf die ADC-Shortlist 2026 geschafft. Wir zeigen die Top-10-Favoriten und somit aussichtsreichsten Arbeiten im Rennen um den einen oder anderen ADC-Nagel.

Read more »

Überraschung unter den Top 5: Durch diese Stadt in Franken läuft eine der schmutzigsten Straßen DeutschlandsFürth - Natürlich befinden sich die Straßen mit der höchsten Feinstaubbelastung Deutschlands in Berlin – das dürfte wenig verwundern. Überraschend ist aber, welche Stadt den fünften Platz belegt. Spoiler: Sie liegt in Franken.

Read more »

Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick GamesMaverick Games wurde vor etwas mehr als drei Jahren gegründet, nun hat das Team rund um den ehemaligen Forza Horizon 5-Creative Director Mike...

Read more »