Top Gun: Maverick - Actionfilm bei Prime Video in den Charts

Der Actionfilm Top Gun: Maverick ist bei Prime Video in den Charts gelandet und begeistert ein breites Publikum. Der Film erzählt die Geschichte von Pete "Maverick" Mitchell, der als Testpilot für die US Navy arbeitet und sich nur ungern an Regeln hält. Als ein wichtiges Flugprojekt auf der Kippe steht, beweist Maverick einmal mehr seinen Mut und bringt sich damit in Schwierigkeiten. Er wird zurück zur Elite-Flugschule Top Gun beordert, wo er eine neue Generation hochbegabter Kampfpiloten auf eine extrem riskante Mission vorbereiten soll. Neben technischen und körperlichen Herausforderungen muss Maverick sich auch seiner eigenen Vergangenheit stellen.

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