Der Streit um die Rente wird die Regierung nach dem Vorstoß von Sozialminister Schweitzer wohl noch eine Weile begleiten. IW-Chef Hüther pocht auf die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. SPD-Chef Klingbeil verteidigt den Entwurf seines Parteikollegen.

Der Streit um die Rente wird die Regierung nach dem Vorstoß von Sozialminister Schweitzer wohl noch eine Weile begleiten. IW-Chef Hüther pocht auf die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren.

SPD-Chef Klingbeil verteidigt den Entwurf seines Parteikollegen. Die Rentenreformvorschläge von Arbeitsminister Alexander Schweitzer lösen weiter heftige Kritik aus.

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"Eigentlich hätte die Rente mit 63 abgeschafft gehört", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft , Michael Hüther, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Union und SPD hätten sich dazu "in ihrem koalitionären Klein-Klein nicht durchringen können". Die Politik meine, den Menschen die Wahrheit nicht zumuten zu dürfen, obwohl diese spürten, wie ernst die Lage in Deutschland sei. Positiv bewertete Hüther dagegen die Stärkung der Kapitaldeckung in der Altersvorsorge, etwa durch Altersvorsorgedepot, reformierte Riester-Rente, Frühstarterrente und Aktienrente.