Analyse der meistverkauften Produkte der Black Week 2026 in Deutschland. Von Apple-Headsets bis zu De'Longhi-Kaffeevollautomaten: Die Bestseller im Überblick.

Deutschlands Verbraucher haben während der aktuellen Einkaufsphase klare Prioritäten gesetzt und ihre Geldbörse für bestimmte Marken geöffnet. Millionen von Kunden haben Produkte gekauft, die als günstig, praktisch und von Experten geprüft galten. Diese Bestellungen definieren, was die Black Week 2026 zu einem besonderen Ereignis für den Einzelhandel macht, da sich bestimmte Artikel deutlich von der Masse abheben. Die folgenden Ausgaben spiegeln wider, was die deutsche Bevölkerung tatsächlich in ihre Warenkörbe gelegt hat, anstatt nur darauf zu schauen.

Apple Kopfhörer dominieren den Audio-Markt

Die kabellosen Kopfhörer von Apple haben sich als das erfolgreichste Apple-Produkt der gesamten Black Week etabliert. Das Testlabor von BILD, das mit einer speziellen Ausstattung für akustische Prüfungen ausgestattet ist, hat dem Gerät einen klaren, detailreichen und ausgewogenen Klang bescheinigt. Die aktive Geräuschunterdrückung zählt zu den besten, die auf dem Markt verfügbar sind, und Extras wie der eingebaute Herzschlagsensor runden das technische Paket ab. Zehntausende von Käufern haben den aktuellen Tiefpreis bereits genutzt, um in diese Technologie zu investieren.

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Kaffeevollautomaten und Kaffeemilch sind Dauerbrenner

Eines der meistverkauften Produkte in der Black Week schlechthin ist ein spezifisches Modell der Marke De'Longhi. Satte 40.000 Mal landete dieser Artikel in den letzten Wochen in den virtuellen Einkaufskörben der Deutschen. Die 500-Milliliter-Flasche kostet derzeit nur die Hälfte des normalen Preises und eignet sich für alle De'Longhi-Modelle, von Vollautomaten bis hin zu Kapselmaschinen, sowie grundsätzlich auch für Geräte anderer Hersteller. Käufer sollten vor dem Erwerb jedoch unbedingt die Gebrauchsanleitung lesen, um Kompatibilität und Nutzungssicherheit zu gewährleisten.

Philips hat mit dem LatteGo-System eine Innovation geschaffen, die das Aufschäumen von Milch ohne nervige und unhygienische Schläuche ermöglicht. Diese Technologie macht die Vollautomaten der Serie zu Dauerbrennern, besonders bei solchen Deals-Events. Aktuell ist das Top-Modell stark reduziert worden. Im Test von BILD überzeugte der Automat mit einer großen Auswahl an Kaffee-Spezialitäten und einer einfachen Reinigung. Die Kombination aus hoher Verfügbarkeit und technischem Vorteil treibt die Verkaufszahlen in die Höhe.

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Haushaltsgeräte und Küchenhelfer im Fokus

Ein etwas sperriger Luftfrittierofen mit zwei Garkörben hat sich zu einem absoluten Hype-Produkt des diesjährigen Black Fridays entwickelt. Er eignet sich perfekt für Familien und überzeugte im Test von BILD mit stabilen Temperaturen, guten Garergebnissen und geringen Betriebsgeräuschen. Ein weiterer Klassiker ist der Staubsauger von Dyson. Er bleibt der Klassiker unter den Akkusaugern, auch wenn inzwischen deutlich neuere Modelle auf dem Markt sind. Er ist handlich, lässt sich unkompliziert bedienen und eignet sich nicht nur für die Bodenreinigung.

Computer und Unterhaltungselektronik

Das 17,3-Zoll-Laptop von Asus lockt mit einer gewaltigen Arbeitsfläche auf dem entspiegelten Full-HD-Display. Dank 16 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher und einem aktuellen Prozessor läuft der Alltag mit Office-Anwendungen, vielen parallel geöffneten Browser-Tabs und Video-Streaming mühelos. Die eingebaute SSD bietet 512 GB Speicher, zudem lässt sich der Akku per USB-C laden. Für aktuelle Games oder aufwendigen Videoschnitt fehlt dem Intel-Core-3-Motor jedoch schlicht die Puste. Das Asus Vivobook ist eher ein Office-PC-Ersatz für den heimischen Schreibtisch. Neben Asus ist das Apple MacBook Air mit 13 Zoll ebenfalls ein Top-Seller. Seit Jahren gehört es zu Apples meistverkauften Laptops und ist aktuell auf seinem 90-Tage-Bestpreis reduziert.

Beauty-Gadgets und Smart Gadgets

Statt Haare mit extremer Hitze zu strapazieren, setzt das Gerät von Dyson auf Luft und verschiedene Aufsätze, vom Föhn über Bürsten bis hin zu Lockenaufsätzen. Im Praxis-Test von BILD überzeugte das Konzept, der hohe Preis ist für viele jedoch eine Hürde. In der Black Week gibt es den Airwrap jetzt mit einem dicken Rabatt, sodass Schnäppchenjäger direkt zuschlagen. Bei Zahnpflege-Geräten steht Oral-B im Vergleich zu Philips im Mittelpunkt. Wer die bessere Zahnbürste hat, ist auch immer eine Geschmacksfrage, aber klar ist, dass ein bestimmtes Modell der Liebling der Black Week 2026 war.