Top-Ten-WM-Spieler mit höchsten Einnahmen in der vergangenen Saison

Capology hat die Einnahmen der WM-Spieler in der vergangenen Saison analysiert und einen Ranking veröffentlicht. Harry Kane, Ivan Toney und Jamal Musiala sind einige der Top-Ten-Spieler, die das meiste Geld verdient haben.

Cristiano Ronaldo: Topstar Portugals – und Topverdiener. Etwa 50 Millionen Dollar erhält der Verband , der die Fußball weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gewinnt, von der Fifa.

Wie viel die Spieler davon bekommen, hängt von den Prämienverhandlungen zwischen Verband und Mannschaft ab. Sicher ist: Selbst wenn man das gesamte Fifa-Preisgeld auf die Spieler umlegt, liegen die Summen deutlich unter den Jahresgehältern vieler Topstars. Doch welche zehn WM-Spieler haben in der vergangenen Saison das meiste Geld verdient? In welchem Verein spielen sie?

Und wie schnitten ihre Verbände bei vergangenen Weltmeisterschaften ab? Antworten darauf liefert die auf Fußballstatistiken spezialisierte Analysefirma Capology. Ihre im folgenden Ranking genannten Schätzungen zur vergangenen Saison 2025/2026 basieren auf öffentlichen Berichten und der Plattform nahestehenden Quellen. Einnahmen aus Werbeverträgen und sonstigen Leistungen der Sportler berücksichtigen die Zahlen nicht





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