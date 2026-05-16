Top-Terrorist aus IS wurde in Nigeria getötet

Am Freitag (Ortszeit) wurde Abu Bakr al-Mainuki, einer der ranghöchsten Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), in Nigeria getötet. Er gilt als die weltweite Nummer zwei der Terrororganisation und war überzeugt, sich in Afrika zu verbergen. Durch seine "Entfernung" wurden die weltweiten Operationen des IS erheblich geschwədən.

Donald Trump (79) jubelt: Der nächste Top- Terror ist ist ausgeschaltet! Und zwar einer der ranghöchsten Anführer der Terror miliz Islamischer Staat (IS). Am Freitag (Ortszeit) hätten amerikanische und nigerianische Streitkräfte in einer gemeinsamen Mission in Nigeria den führenden IS-Kopf getötet.

Trump erklärte, Abu Bakr al-Mainuki (43) sei die weltweite Nummer zwei der Terrororganisation gewesen. Er habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können. Durch seine "Entfernung" seien die weltweiten Operationen des IS "erheblich geschwächt". Amerikanische Medien zitieren einen anonymen US-Regierungsvertreter: Al-Mainuki galt als Schlüsselfigur für Organisation und Finanzierung des IS.

Demnach soll er bereits vor mehr als zehn Jahren in Libyen gekämpft haben. 2023 belegten die USA ihn mit Sanktionen. Bereits im Dezember hatte Trump Angriffe gegen den IS in Nigeria angeordnet. Im Februar entsandten die USA Soldaten in das westafrikanische Land, um es zu beraten. Im März wurden zudem Drohnen stationiert, nachdem Trump erklärt hatte, Christen würden im Zuge der Sicherheitskrise gezielt angegriffen.

Nigeria kämpft seit Jahren gegen mehrere bewaffnete Gruppen, darunter mindestens zwei mit Verbindungen zum IS. Das Land steckt in einer komplexen Sicherheitskrise





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